10 случайный открытий, которые были сделаны благодаря древнему искусству

Сегодня многие культуры, города и люди прошлого были совершенно забыты. Поэтому исследователи часто обращаются к искусству и надписям, чтобы больше узнать о жизни в древности. Некоторые необычные находки могут изменить «факты» и даже пролить свет на сложные вопросы. Наиболее примечательные открытия часто бывают случайными, и тогда ученые с изумлением обнаруживают как загадочные картины, так и целые затерянные цивилизации.
1. Фрески в восьмиугольной гробнице
В 2012 году китайские археологи сделали находку, которая только недавно стала известна остальной части научного сообщества. Это была гробница в форме восьмиугольника, увенчанная пирамидальной крышей. Здание было построено в Янцюане 700 лет назад, и семь его стен были украшены фресками. На одной из них изображены муж и жена, пропавшие хозяева могилы. Две другие сцены изображали жуткие истории - как бедные семьи столкнулись с болезненным выбором убийства кого-то, чтобы обеспечить выживание остальных. Каждый раз основное внимание уделялось пожилым членам семьи. В истории, где родители решили спасти бабушку, похоронив своего молодого сына живым, они были вознаграждены тем, что нашли сокровище, копая яму для сына. В итоге, никого не пришлось приносить в жертву.
Во втором случае дедушка был спасен от жестокой смерти, потому что молодой сын дома угрожал сделать то же самое со своим отцом, когда тот постареет (отец собирался заморить старика голодом до смерти). Рассказы кажутся жуткими, но они продемонстрировали одну из жизненных ценностей древних китайцев - защиту пожилых людей.
2. Новые линии Наска
Недавно в пустыне Наска в Перу было найдено более 50 новых изображений.
Недавно в пустыне Наска в Перу было найдено более 50 новых изображений. Огромный регион славится древними рисунками, которые можно увидеть только с воздуха. На одних безошибочно можно узнать птиц и других животных, а другие выглядят как геометрические узоры. Большинство из них были созданы культурой Наска (200-700 г.г. н.э.). Однако некоторые из них были сделаны более ранними культурами, называемыми Паракас и Топара (500 г. до н.э. - 200 г. н.э.). Считается, что недавно обнаруженные изображения были созданы либо Паракас, либо Топара. Их создавали, удаляя верхний слой почвы и обнажая линии более светлой земли внизу. Этот метод позже переняла культура Наска.
Большинство новых изображений являлись фигурами воинов, поэтому многие ученые считают, что их сделали представители Паракас, потому что данная культура часто создавала человеческие фигуры. С тех пор, как первые образы ошеломили мир несколько десятилетий назад, исследователи постоянно изучают местную пустыню. Это делает находку 50 новых геоглифов еще более удивительной. Возможно, они помогут лучше понять, почему на плато Наска создавали геоглифы три различные культуры в течение более тысячи лет.
3. Первый Иисус в Трапезице
Первый Иисус в Трапезице.
Крепость Трапезица в Болгарии когда-то была древней крепостью и столицей Второй Болгарской империи. Когда в 2018 году в Трапезице нашли средневековую церковь, это казалось ничем не примечательным, поскольку в этом месте ранее уже находили десятки других церквей. Тем не менее, данное здание XIII века было уникальным. К удивлению археологов, в 20 ранее найденных в этой местности церквях не было образов ни Иисуса, ни вообще любых других человеческих фигур. В новой же церкви Трапезицы нашли потрясающие фрески, среди которых были изображения трех людей с ореолами, один из которых был Иисусом.
Еще одна уникальная особенность заключалась в том, что церковь была «прикреплена» к внутренней стене крепости. Остается загадкой, почему только в этом здании был изображен Иисус. Церковь была маленькой по сегодняшним меркам, размером 4 метра на 10 метров. Археологи полагают, что это был приход для рабочих, который не использовался элитой общества крепости.
4. Ретро-могила
Ретро-могила
В 2018 году археологи раскопали гробницу, расположенную в городе Кумы, старейшем древнегреческом городе в западном мире. 2200-летняя могила была давным-давно разграблена, но воры оставили странную фреску. На фреске, занимающей несколько стен, были изображены люди во время банкета в окружении слуг. Особо необычной в данной картине было то, что она была не похожа на другие фрески, которые находили в гробницах в данной местности. Она была многоцветной, а прочие сделаны только в белом или красном цвете. Также фреска была странно устаревшей - к тому времени, когда она была нарисована, подобный стиль искусства вышел из моды уже в течение более века. Археологи не имеют ни малейшего понятия, почему богатые владельцы выбрали немодный ретро-стиль, а не что-то более современное.
5. Последствия римской грамотности
Последствия римской грамотности.
Римляне не смогли вторгнуться в Шотландию, и одной из причин этого были пикты. Эти свирепые местные племена смогли противостоять римской армии каждый раз, когда солдаты пытались захватить Шотландию. Сегодня о пиктах известно мало, но они были известны сложным боди-артом, а также символами, которые они вырезали на поверхностях, таких как камень и кости. Исследователи в целом согласились, что это какой-то письменный язык, но понятия не имели, откуда он возник. Многие ученые полагали, что он развился задолго до того, как римляне покинули Великобританию. Однако новые данные свидетельствуют о том, что именно захватчики вызвали у пиктов желание начать писать.
Недавние раскопки показали, что местные жители разработали свой письменный язык около 1700 лет назад, вероятно, из-за того, что они подверглись воздействию римской письменности. Пикты никогда не использовали латынь, и по этой причине их сочинения до сих пор не могут расшифровать. Рим также не смог покорить Ирландию, Германию и Скандинавию. Интересно, что примерно в то же время, когда появились символы пиктов, также возникли и другие системы письменности, вероятно, также в ответ на столкновение с римской грамотностью. В Скандинавии и Германии появились руны, а в Ирландии - огамическое письмо.
6. Идентичность татуированной женщины
В египетской гробнице в Луксоре в 2014 году нашли мумифицированный торс женщины. В поисках ее идентичности исследователи обратили внимание на удивительное произведение искусства - ее кожу. Шею, плечи, руки и спину женщины украшали более 30 сложных и уникальных татуировок. Это вызвало сенсацию, когда ее нашли, поскольку подобное противоречило старым понятиям в египтологии относительно женских религиозных деятелей. Некоторые полагали, что женщинам запрещали занимать руководящие должности, но находка продемонстрировала противоположное. 3000-летние татуировки были символами, связанными с магией и исцелением.
Они были расположены так, чтобы являться очень заметными, независимо от того, с какой стороны смотрели на женщину. Ее боди-арт также являлся ранним вариантом священных египетских татуировок, поддерживая еще одну теорию о том, что женское тело использовалось как божественный или магический объект во время ритуалов. Во время объявления в 2018 году было подтверждено, что молодая женщина действительно была очень уважаемой религиозной личностью.
7. Облачка с речью
В иорданском городе Бейт-Рас была найдена необычная гробница в 2016 году. Внутри построенной римлянами усыпальницы находилось две камеры площадью около 52 квадратных метров. На потолке одной из камер нашли хорошо сохранившиеся изображения почти 260 человек. Основной темой была уборка древнего города Капитолия, причем уборкой занимались как люди, так и несколько богов. Множество деталей помогли узнать о жизни в Капитолии тысячелетия назад. Также на фреске нашлась неожиданная особенность, которая ошеломила археологов.
Облачка с речью.
Это были около 60 «облачков с речью», как на современных комиксах. Они описывали действия строителей, фермеров и даже трупа, который говорил: «О горе для меня! Я мертв!». Еще одной необычной особенностью стал язык. В «облачках» содержался арамейский текст, написанный по-гречески. Арамейский язык был очень скуден для описаний в тот период.
8. Реальная дата разрушения Помпей
В современные дни благодаря инновационным методам исследований ученые сумели сделать множество новых открытий в Помпеях. Но хотя древний город уже не первое десятилетие ужасает и удивляет исследователей, одно остается загадкой — день, когда погибли Помпеи. Римский город погиб после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, и ранее считалось, что это произошло 24 августа. Данная дата была установлена после рассмотрения ряда археологических свидетельств, а также древних исторических записей. Но в 2018 году случилось неожиданное, когда археологи обнаружили надпись на доме в Помпеях.
Помпеи.
Рабочий вырезал надпись что-то вроде «16 день перед ноябрьскими календами», или попросту говоря «17 октября». Исторически к тому времени никто не должен был остаться в живых, не говоря уже о ремонте дома. Это явно доказывает, что город и его сосед Геркуланум были уничтожены почти на месяц позже, чем считалось ранее. Фактически, когда это произошло, сейчас неизвестно.
9. Разрисованный ларарий
Разрисованный ларарий.
В 2018 году одним из самых интересных открытиях в Помпеях стал расписанное домашнее святилище. Когда-то в каждом древнеримском доме было место поклонения домашним богам, которое называлось ларарий. Но святилище в одном из домов разрушенного города было просто ошеломляющим. Его размеры составляли 4,9 х 3,7 метра, а также в нем были алтарь, бассейн и даже сад. Местные фрески были действительно роскошными — на них на удивление хорошо сохранились яркие цветы, римские боги, сражающиеся животные и змеи. На одной из фресок был нарисован павлин, «рассматривающий» настоящий сад внутри храма. Алтарь был украшен символами плодородия, а на нем нашли сгоревшие остатки продуктов, символизирующих плодородие - инжира, орехов и яиц.
10. Затерянная цивилизация
В западноиндийском штате Махараштра жители пяти деревень всегда знали о таинственных рисунках, которые встречались в этой местности. Древние пиктограммы вскоре привлекли внимание археологов. Заинтригованные ученые обыскали и другие деревни. Результаты были умопомрачительными — нашли тысячи доисторических изображений. Замаскированные почвой, большинство из них оставались незамеченными на протяжении тысячелетий. В основном встречались изображения птиц, животных, людей, морской живности и интригующие геометрические рисунки. Пиктограммы - это последние остатки утраченной цивилизации, о которой никто не знал.
Затерянная цивилизация
Сейчас известно только, что эта цивилизация существовала примерно за 10 000 лет до нашей эры. Отсутствие изображений, связанных с сельским хозяйством, а также множество рисунков, изображающих охоту на животных, предполагают, что эта цивилизация была культурой охотников-собирателей. Также загадкой является то, почему древние люди вырезали изображения гиппопотамов и носорогов, учитывая, что эти животные никогда не жили в данном регионе
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