7 идей, как обновить кухню без ремонта

Если хочется каких-то перемен на кухне, не обязательно начинать полноценный ремонт. Это долго, дорого и нервно (а потом еще и убирать неделю приходится). Отличный вариант – провести экспресс-обновление комнаты за пару дней и потратить на это не больше 5000 рублей.



Вместо серых ручек установите золотыеЗаводские ручки на кухонном гарнитуре редко отличаются красотой и стилем.Чаще всего они самые обычные, вроде дешевых металлических скоб. Казалось бы, мелочь, а как сильно влияют на общее восприятие кухни. Попробуйте установить современные ручки, и вы увидите, что интерьер моментально преобразится. В магазинах и на маркетплейсах представлено множество самых разных вариантов – черные, лаконичные профильные, под золото и пр. Процедура по замене фурнитуры займет от силы полчаса. А если вы подберете новые ручки, идентичные по размеру старым, то вам даже сверлить ничего не придется.Уберите со столешницы все лишнееИногда, чтобы обновить кухню, можно даже ничего не покупать. Просто освободите столешницу от всего лишнего и наведите там порядок. Чайник, кофемашина, микроволновка, набор разделочных досок, специи, бутылка с растительным маслом, подставка с ножами…Перечислять можно долго. Да, все эти предметы нужны на кухне, и вы наверняка часто ими пользуетесь. Однако, когда они находятся на виду, не получается добиться ощущения порядка.Проанализируйте все содержимое столешницы и оставьте только то, чем пользуетесь каждый день. Все остальное разложите по ящикам и шкафчикам. Микроволновку можно повесить на кронштейн, наборы специй – поставить на открытую полку, ножи – закрепить на магнитном держателе на стене.В итоге вы получите не только красивую, но и удобную столешницу, где вам ничего не будет мешать. Да и протирать такую поверхность гораздо проще – когда ничего не нужно переставлять с места на место, уборка занимает от силы 30 секунд.Светодиодная лента над столешницей – отличное решениеСуществует стереотип, что в маленькой комнате достаточно одной люстры на потолке. Да, она хорошо освещает центральную часть комнаты, но при этом углы остаются темными, как, впрочем, и столешница. Вы закрываете спиной свет и готовите в собственной тени, вместо того, чтобы хорошо видеть рабочую поверхность.Чтобы решить проблему, достаточно повесить над столешницей led-ленту. Обычно она клеится на двусторонний скотч, поэтому даже сверлить ничего не придется. Средняя стоимость – 500 рублей за метр. Лучше выбирать лампу с теплым белым светом – он создает в комнате уют и делает ее визуально дороже.Если на кухне не оказалось свободной розетки, повесьте несколько светильников, которые работают от батареек или аккумулятора. Еще один вариант – провести провод по стене до ближайшей розетки и закрыть его кабель-каналом. Получится не очень эстетично, зато не придется работать в темноте.Выбирайте нейтральные полотенцаДаже такие мелочи, как полотенца, прихватки, салфетки, скатерть могут изменить интерьер кухни до неузнаваемости. Обычно текстиль находится на виду, поэтому так важно, чтобы он сочетался с обстановкой и был в хорошем состоянии – без пятен, дыр и пр. Дизайнеры рекомендуют подбирать изделия в единой цветовой гамме, чтобы получилась цельная композиция. Идеально подойдут однотонные вещи или с лаконичным принтом, который не будет привлекать слишком много внимания. Аляповатые рисунки выглядят нелепо и портят интерьер.Покрасьте стену или наклейте обоиПривнести красок и настроения в интерьер можно при помощи акцентной стены. Можно обновить любую, но обычно выбирают ту, которая находится около обеденного стола. Традиционно стену красят в какой-нибудь насыщенный цвет, но также можно наклеить обои – однотонные либо с рисунком. Выбранный оттенок повторите в других деталях интерьера, чтобы акцентная стена не выглядела чужеродно. Например, в шторах, скатерти, посуде на открытых полках, картин в рамках и пр.Как разместить растения на кухнеНичто не привнесет такой красоты и свежести в интерьер кухни, как комнатные растения. Здесь существует сразу несколько вариантов. Можно поставить обычные цветы в горшках, которые вы привыкли выращивать, а можно посадить мини-огород. Укроп, петрушка, кинза – такая зелень не только красиво выглядит, но и пригодится в готовке. Выращивать ее не слишком сложно – достаточно вовремя поливать и давать достаточное количество света.С растениями на «Вы»? Тогда выбирайте неприхотливые сорта, которые выживают даже при отсутствии регулярного полива и солнечных лучей. Обычно их нужно поливать раз в неделю, и они прекрасно себя чувствуют без подкормки.Покрасьте фартук в один цвет или с помощью трафаретаМы привыкли воспринимать кухонный фартук исключительно как практичную деталь, которая должна выполнять важную задачу – защищать стены от пятен, жира, капель воды и пр. Но ведь он также может стать изюминкой интерьера – достаточно лишь продумать дизайн. Старый, непримечательный фартук можно обновить при помощи краски или трафаретов.Выберите цвет, который вам нравится, купите краску, кисти, грунтовку (чтобы улучшить сцепление с поверхностью) и приступайте к делу. В зависимости от того, как долго будет высыхать краска, процедура может занять от одного до двух дней. Кстати, о краске – при покупке обращайте внимание на класс укрывистости. От этого показателя напрямую зависит количество краски, которое вам придется потратить на обновление фартука.