Почему катана - на самом деле не идеальный суперклинок, и как именно она стала знаменитой

В последние годы в «этих ваших интернетах» наметилась новая тенденция: только ленивый не ругает самураев и их оружие. Чего греха таить – все мы уязвимы перед разоблачительным тоном. Однако, прежде чем начать, хочется сказать несколько слов в защиту катаны.
1. Чем на самом деле является катана?
По сути это… сабля. /Фото: letterboxd.com.
Если не кривляться и не морщить носик, то знаменитая катана – это самая обычная сабля. Изгиб и односторонняя заточка технологически делают японский клинок именно саблей, а не мечом или палашом. К слову, в глубокой древности в Японии использовался и меч – прямое длинное клинковое оружие с двусторонней заточкой. Предположительно пришедший в страну восходящего Солнца из Китая. Катана же по историческим меркам является достаточно молодым оружием: появилась она лишь в XV столетии. При важно понимать, что, как и любое другое холодное клинковое оружие в истории, катана в Японии оставалась исключительно вспомогательным и статусным инструментом. Главным же оружием самурая на протяжении столетий оставался, как это ни странно, лук.
Катана – это вспомогательное, а не основное оружие самурая. /Фото: ru.kinorium.com.
Как и большинство других мечей и сабель, катана предназначена в первую очередь для поражения неодоспешенного, либо слабо одоспешенного противника.то защитного снаряжения поражающие свойства катаны резко снижаются. А при столкновении с развитой металлической защитой и вовсе устремляются к минимуму. Кстати, металлический доспех в Японии знали, в том числе кольчугу (кусари). Правда, в силу скудости минеральных природных ресурсов металлические доспехи в Японии не получили такого распространения и развития, как в Старом Свете. Что же до катаны, то в технологии её производства были «интересные моменты», вроде использования дифференцированной закалки (именно из-за неё лезвия катаны очень острые, но крайне хрупкие). Однако и в Европе этот метод прекрасно знали, хотя и пользовались преимущественно сквозной закалкой. Т.е. никаких «инопланетных», сугубо японских технологий в неё всё-таки нет.
2. Несколько слов об «алмазной стали»
Выплавка стали в Японии в Средние века – то ещё приключение. /Фото: author.today.
Собственно, главная проблема японской металлургии на протяжении всей древности и средних веков – скудость минеральных ресурсов. Кстати, именно по этой причине японцы с таким остервенением ломились с XIX века в Корею, на севере которой много железа. Конечно, железо в Японии есть, но представлена оно главным образом «железными песками» (маса, акомэ, кава и т.д). Собственно, отсюда и крайне специфическая технология выплавки стали. При этом с сырьём нашим самураям одновременно повезло и не повезло. Повезло в том, что в японских железных песках почти нет вредных для стали примесей в лице фосфора и серы. Но в этих же песках практически полностью отсутствуют природные легирующие присадки.
В технологии производства катаны есть специфические моменты, но все эти решения – вынужденные. /Фото: topwar.ru.
В сухом остатке японская сталь по своим качествам полностью соответствует любой другой стали, произведённой человеком до развития химии и металлургической революции XVIII-XIX веков. Это крайне непредсказуемый материал. Может получится шедевр с превосходным качествами. А может получиться абсолютно барахло. Но чаще всего получается что-то «средненькое» между этими крайностями. Вдобавок, сам процесс получения материала весьма мучительный. За 70 часов литья японцы получали примерно 2.8 тонны стали и 0.8 тонны чугуна из 13 тонн железного песка.
3. Почему же каната стала такой известной?
Японская костюмированная драма сделала катану известной на весь мир. /Фото: premier.one.
На самом деле всё достаточно банально. Но зайти придётся издалека. В XIX веке Япония пережила ускоренную модернизацию, которая вылилась в формированное построение капитализма. Как и в любом другом случае, буржуазная революция в Японии привела к формированию японской нации. Вместе с ней закономерным образом появился и японский национализм, неотъемлемой частью которого у любого общества является «обращение к корням». Поэтому едва выпрыгнув из кимоно и гэта, японцы быстро заинтересовались собственной стариной… И конечно же, как и любые другие националисты, принялись её всяческие глорифицировать и романтизировать. Сначала в театре… А затем и в кино.
Редкий пример оглушительного успеха мягкой силы страны. /Фото: wink.ru.
Так, в первой половине XX века в Японии произошёл настоящий «золотой век» костюмированной (исторической) драмы (дзидайгэки). Однако, после Второй мировой войны получив серьёзную общественную травму и заработав коллективный комплекс вины (во многом абсолютно заслуженно), японские творцы ударились в новую крайность – эскапизм. При этом киностудии активно использовали реквизит, оставшийся от исторических фильмов 1930-х годов, правда, теперь снималось не серьёзное кино, а бездумные боевики категории «В». Вся суть которых сводилась к тому, что сюжет нужен был лишь в качестве слабого оправдания очередной драки на мечах. Позднее подобные фильмы даже выделять в отдельный жанр – тянбара.
Славу катане принесла кинематографическая жвачка. /Фото: letterboxd.com.
Собственно, именно благодаря тянбаре и началось триумфальное наступление катаны в общественно сознание как чего-то особенного, сначала в самой Японии, затем в США, а спустя ещё некоторое время и во всём остальном мире. Тем ироничнее, что за пределы страны восходящего Солнца тянбара вырвалась главным образом благодаря как раз-таки весьма неплохим драматическим фильмам с глубоким сюжетом, скорее относящимся к классическим дзидайгэки, чем к «глупым боевичкам». Ярким примером хорошего фильма той поры можно считать драму «Семь самураев» Акиры Куросавы, снятую в 1954 году. А спустя некоторое время к японским фильмам в деле культурной экспансии подключилась и тамошняя мультипликация, ударившая по мозгам западного человека, уставшего от собственной старины и изголодавшегося по экзотике аки водяной молот по раскалённой стальной заготовке.
