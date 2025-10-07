С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...
  • Алексей
    чего это вы по 2 раза печатаете одно и тоже хитрожопые чем больше строчек тем больше гонорарКак медведи перен...

Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля?

Вода в море – соленая и не пригодная для питья. Тут же встает логичный вопрос о том, откуда матросы на парусных кораблях доставали пресную воду. Ведь в старину путешествие через океан занимало долгие месяцы пути. Остаться без воды в такой ситуации было нельзя, ведь это верная погибель для всех членов экипажа. В тоже время, совершенно очевидно, что нельзя взять с собой воды даже на несколько десятков человек на небольшой корабль. Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля?

Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля? Самая большая ирония в море в том, что вокруг миллионы, миллиарды тонн воды и вся она абсолютно не пригодная для питься и готовки. Отсюда возникает логичный вопрос о том, как в эпоху Великих географических открытий люди справлялись с жаждой посреди океана во время многомесячного путешествия. Совершенно очевидно, что на судне были кое-какие запасы, однако точно также очевидно, что их не хватит на все путешествие. Как же решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа? Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля? Пресная вода на корабле долгое время была дефицитным предметом. По этой причине ее расход всегда нормировался и контролировался самым строгим образом. Использовать воду можно было только для питья, реже – готовки и важных медицинско-санитарных операций. На каждом судне был запас пресной воды, который держался в деревянных бочках, расположенных на самом дне трюма.

Интересный факт: бочки с водой (как и все остальные грузы) команда постоянно перемещала, чтобы у судна не сместился центра тяжестиhttp://navote.ru/?p=19404. Это было необходимо для того, чтобы не появились лишние проблемы в управлении. Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля? Проблема с запасами была не только в том, что они кончались, но также в том, что вода в бочках портится. Для того, чтобы этого не происходило, еще до открытия микробной теории люди додумались добавлять в воду немного спирта или же помещали туда серебро. Правда, у серебра был побочный эффект. После длительного нахождения в воде такая вода становилась причиной временного покраснения кожи. Неприятно, но терпимо. Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля? Пополнялись же запасы воды на корабле при первой возможности. Чаще всего от естественных источников на берегу. Ручьи и пресные водоемы всегда отмечались на картах и были важным критерием при составлении маршрута движения. Кроме того, люди достаточно рано научились опреснять воду, снижая в морской воде количество содержимых солей. В старину методы опреснения были несовершенны, однако некоторое количество пресной воды все-таки получалось произвести прямо в море на корабле. Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля? Помимо этого «водный вопрос» решался тем, что на корабле практически не готовили на воде.
В большинстве случаев матросы ели хлеб, галеты, солонину, орехи, а также фрукты и овощи. Для решения хозяйственно-бытовых вопросов на судне (мытье полов, стирка одежды, водные процедуры и т.п.) использовалась морская вода. Наконец, пресную воду можно было собирать во время дождя при помощи специальных приспособлений, которые команда разворачивала на палубе.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх