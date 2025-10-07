Как раньше решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа корабля?

Вода в море – соленая и не пригодная для питья. Тут же встает логичный вопрос о том, откуда матросы на парусных кораблях доставали пресную воду. Ведь в старину путешествие через океан занимало долгие месяцы пути. Остаться без воды в такой ситуации было нельзя, ведь это верная погибель для всех членов экипажа. В тоже время, совершенно очевидно, что нельзя взять с собой воды даже на несколько десятков человек на небольшой корабль.



Самая большая ирония в море в том, что вокруг миллионы, миллиарды тонн воды и вся она абсолютно не пригодная для питься и готовки. Отсюда возникает логичный вопрос о том, как в эпоху Великих географических открытий люди справлялись с жаждой посреди океана во время многомесячного путешествия. Совершенно очевидно, что на судне были кое-какие запасы, однако точно также очевидно, что их не хватит на все путешествие. Как же решалась проблема снабжения пресной водой членов экипажа? Пресная вода на корабле долгое время была дефицитным предметом. По этой причине ее расход всегда нормировался и контролировался самым строгим образом. Использовать воду можно было только для питья, реже – готовки и важных медицинско-санитарных операций. На каждом судне был запас пресной воды, который держался в деревянных бочках, расположенных на самом дне трюма.

Интересный факт: бочки с водой (как и все остальные грузы) команда постоянно перемещала, чтобы у судна не сместился центра тяжести http://navote.ru/?p=19404 . Это было необходимо для того, чтобы не появились лишние проблемы в управлении.Проблема с запасами была не только в том, что они кончались, но также в том, что вода в бочках портится. Для того, чтобы этого не происходило, еще до открытия микробной теории люди додумались добавлять в воду немного спирта или же помещали туда серебро. Правда, у серебра был побочный эффект. После длительного нахождения в воде такая вода становилась причиной временного покраснения кожи. Неприятно, но терпимо. Пополнялись же запасы воды на корабле при первой возможности. Чаще всего от естественных источников на берегу. Ручьи и пресные водоемы всегда отмечались на картах и были важным критерием при составлении маршрута движения. Кроме того, люди достаточно рано научились опреснять воду, снижая в морской воде количество содержимых солей. В старину методы опреснения были несовершенны, однако некоторое количество пресной воды все-таки получалось произвести прямо в море на корабле.Помимо этого «водный вопрос» решался тем, что на корабле практически не готовили на воде.В большинстве случаев матросы ели хлеб, галеты, солонину, орехи, а также фрукты и овощи. Для решения хозяйственно-бытовых вопросов на судне (мытье полов, стирка одежды, водные процедуры и т.п.) использовалась морская вода. Наконец, пресную воду можно было собирать во время дождя при помощи специальных приспособлений, которые команда разворачивала на палубе .