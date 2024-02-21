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Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

Есть что-то магическое в том, как наши любимые истории или персонажи оживают на большом экране. А особенно интересно узнать, что же осталось за кадром и как создавались культовые фильмы. Однако надо быть аккуратней, ведь некоторые кадры со съемок могут полностью разрушить всю атмосферу и сложившееся представление о любимом кино.

Вот подборка фотографий, которые стоит смотреть с осторожностью.

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Кошмар на улице Вязов»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Парк юрского периода»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Челюсти»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Детская игра»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Сияние»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Гладиатор»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Чужой»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Аватар»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Дэдпул»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Титаник»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Мстители»

Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

«Планета обезьян»

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