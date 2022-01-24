«Болотные люди»: 10 древних тел, найденных в торфяных болотах

Толлундский торфяной человек.
Археология – наука интересная и порой непредсказуемая. История знает случаи, когда в торфяниках обнаруживали тела древних людей. Как правило, в таких случаях первым делом вызывали полицию, но часто оказывалось, что возраст находки составлял несколько веков. Дубильные свойства торфа и низкая температура воды способствуют отличной консервации. В этом обзоре «знаменитости» среди таких болотных тел, которые представляют особый интерес для науки. .
1. Человек из Линдоу
Торфяной человек из Линдоу.
В Великобритании, в одном из торфяников, обнаружили мумифицированное тело 25-летнего человека, пролежавшее в болоте с 20-90 гг. н.э. С этим человеком расправились очень жестоко. Раны, нанесенные ему, скорее всего, указывают на ритуальный характер убийства.
У него проломлен череп, перерезано горло, сломаны ребро и шея, на которой сохранилась тонкая кожаная веревка. Содержимое его желудка представляло смесь жареных зерен злаков и следы растения омелы, считающейся у друидов священной.
2. Человек из Кашела
Торфяной человек из Кашела.
Недавно, в 2011 году, заготовители торфа в Ирландии обнаружили тело, возраст которого 4000 лет. Умер этот человек насильственной смертью, поскольку у него сломан позвоночник, рука и имеется множество ран на спине. Возможно, этот человек был королем, а его смерть являлась результатом жертвоприношения.
Ирландские короли наделялись особой властью через ритуальный брак с богиней Земли для защиты людей и территории их проживания. И если случались какие-то бедствия, считалось, что брак оказался неудачным, и короли приносились в жертву богам.
3. Человек из Олд Крогана
Торфяной человек из Олд Крогана.
Человек, мумифицированное тело которого было найдено в 2003 году в Ирландии около Холма Кроган, умер между 362 и 175 гг до н. э. Вырезанные соски на его теле с большой долей вероятности свидетельствуют о том, что он был свергнутым правителем. Кельты в знак выражения покорности целовали соски своих королей. И если случалось так, что правителя низвергали, его соски также вырезали.
Тело мумии сохранило следы пыток. Он был заколот ножом, после чего тело обезглавили и разрубили на две части. Руки его стянуты вместе с помощью тонких веточек орешника, просунутых в сквозные отверстия предплечий. Анализ остатков пищи из его желудка указывает на возможный ритуальный характер его относительно скромной предсмертной трапезы, состоящей из каши с маслом.
4. Толлундский человек
Толлундский торфяной человек.
В 1950 году в торфяниках Дании обнаружили человеческую мумию, возраст которой составлял около 350 лет. На очень хорошо сохранившейся голове одета шапочка из овчины, а на шее - веревка. Проведенный анализ пищи, сохранившейся в желудке, показал, что она представляла собой похлебку из смеси злаков и спорыша. И это, скорее всего, свидетельствует о ритуальном характере его предсмертной трапезы.
5. Женщина из Эллинга
Торфяная женщина из Эллинга.
У этой мумии 25-летней женщины, пролежавшей в болотах Дании примерно с 280 г. до н.э., неплохо сохранилась лишь часть тела (задняя) и волосы, оформленные в довольно сложную причёску. Обнаруженный на шее след от шнура, указывает на то, что она была повешена.
Из одежды на ней сохранилась лишь накидка, доходящая до бедер, очень аккуратно сшитая из 4 кусков овчины. Остальная ее одежда, видимо, истлела. Возможно, женщина была убита для принесения в жертву.
6. Человек из Гроболла
Торфяной человек из Гроболла.
В Дании из торфяника было извлечено человеческое тело, очень хорошо сохранившееся, хотя оно пролежало в болоте примерно с 290 г. до н. э. Возраст погибшего около 30 лет. На пальцах его рук хорошо сохранились ногти, на голове – копна волос.
Из одежды в целости и сохранности остались лишь кепка и пояс. Этого человека вначале убили, перерезав ему горло от одного уха до другого, а затем уже утопили в болоте. В его желудке в основном находились зерна и семена.
7. Женщина из Харальдскера
Торфяная женщина из Харальдскера.
Хорошо сохранившееся тело 50-летней женщины из 5 века до н. э., небольшого роста, около 150 см, нашли в одном из болот Дании в 1835 г. Вначале полагали, что это была Гуинхельда, королева Норвегии, которую, по легенде, утопили в трясине по приказу короля. Однако, в дальнейшем эта версия не подтвердилась. След от веревки, сохранившийся на ее шее, свидетельствует о том, что она также была принесена в жертву.
8. Подросток из Виндеби
Торфяной подросток из Виндеби.
На севере Германии было найдено мумифицированное тело 14-летнего подростка, жившего между 41 и 118 гг н.э. Вначале из-за тонких скелетных костей полагали, что тело принадлежало девочке, однако, в дальнейшем пришли к выводу, что это все-таки был мальчик. Явных признаков, указывающих на причину смерти, не найдено. Однако рентгеновский анализ выявил на костях его голеней дефекты, говорящие о том, что мальчик страдал при жизни от истощения, которое привело к нарушению роста. Возможно, от голода он и умер.
9. Человек из Бокстена
Торфяной человек из Бокстена.
В 1936 году на западном побережье Швеции из болота было извлечено тело человека, дата погребения которого пока довольно размытая - от 1290 г. до 1430 г. Судя по одежде, обуви и аксессуарам, это был довольно богатый человек с высоким социальным статусом. Возможно, это был или сборщик налогов, или вербовщик солдат. На голове у него видны следы нескольких ударов - в челюсть, правое ухо, и в затылок, когда он уже был на земле. Этот последний удар и оказался для него смертельным.
10. Человек из Детгена
Торфяной человек из Детгена.
В 1959 году избитое и обезглавленное тело 30-летнего человека было обнаружено в трясине около Детгена, Германия. Его голова находилась в 3 метрах от тела. Обезглавили тело уже после смерти, поэтому считается, что человек не мог быть ритуальной жертвой. Возможно, его настолько боялись, что предприняли дополнительные меры для того, чтобы воспрепятствовать его возвращению после смерти в виде призрака или зомби.
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