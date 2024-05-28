Красивейшие долины мира, от вида которых захватывает дух

Природа вдохновляет нас. Более того, люди, как правило, чувствуют себя более комфортно в окружении естественной красоты. Вспомните, с каким удовольствием вы каждое лето выбираетесь за город! В представленных ниже долинах жизнь будто замерла в высшей точке своего развития: ледники и водопады, флора, способная свести с ума ботаника и фауна, способная испугать даже бывалого охотника.
Лаутербруннен
Швейцария
Эта долина является наиболее важной частью Швейцарских Альп. Она может похвастать скалистыми утесами, удивительными водопадами и бесконечной синевой ледников — перед таким зрелищем не устоять и бывалому туристу.
Нубра
Индия
Нубра расположена примерно в 150 км от города Лех. Широкая, богатая достопримечательностями долина доступна не всем: местные власти выписывают путешественникам специальные разрешения на посещение этого национального парка.
Хаа
Бутан
Слово «Хаа» буквально переводится как «скрытый». Про эту долину мало кто слышал — а ведь это чуть ли не самое красивое место во всей Азии.
Ромсналь
Норвегия
Путешествие по Норвегии может стать самым захватывающим делом вашей жизни: северное сияние, бесконечная череда фьордов и фирменная меланхолия страны сделают свое дело. Ромсналь — средоточие норвежской уединенности.
Долина Десяти Пиков
Канада
Одна из самых красивых долин мира расположена на территории национального парка в Канаде. Ее окружают, как можно догадаться из названия, 10 горных пиков уникальной формы. У входа в долину придется оставить машину: путешествия здесь разрешены только пешие.
Симплон
Италия
Знаменитая альпийская долина раскинулась между нескольких четырехтысячников. Симплон Велли разделяет Швейцарию и Италию, так что у вас есть уникальная возможность устроить пикник на границе двух стран.
Харау
Индонезия
Расположенная в Западной Суматре, долина Харау поражает путешественников красивейшими природными пейзажами. Храбрый исследователь наверняка откроет здесь для себя много интересного: в долине есть покрытые лесами горы, неприступные скалы и даже укромные рисовые поля, возделываемые местными фермерами.
Лошанталь
Швейцария
Самая большая долина Швейцарии простирается на целых 27 километров. Лошанталь окружена живописными горами, средняя высота которых превышает 3000 метров.
Долина Калалау
Гавайи
Эта красивая долина расположена на острове Кауаи. Калалау — родина одного из лучших пляжей мира. Вот только добраться сюда будет не так просто: здесь не ходит никакой транспорт. Неплохой повод проверить свои навыки походника!
Барун
Непал
Долина Барун является частью гималайских хребтов и находится на территории национального парка Makalu. С вершин окружающих гор открывается умопомрачительный вид на всю долину, прогулка по которой принесет путешественнику немало приятных эмоций.
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