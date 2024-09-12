Как справиться с приступом неконтролируемого гнева и не потерять лицо

Что такое гнев и откуда он берётся?

Злость - базовая эмоция человека. / Фото: duja.ru

Животное обороняется. / Фото: vsemayki.ru

Что человек защищает гневом?

Что вызывает гнев? / Фото: psycop.ru

Гнев - естественная реакция на индивидуальные раздражители. / Фото: amp.politeka.net

Как выразить гнев безопасно для себя и окружающих?

Учимся прогонять гнев. / Фото: krasunia.ru

Принцип возврата самообладания

Самообладание крайне важно. / Фото: medaboutme.ru

Принцип паузы

Сделайте паузу. / Фото: 1obl.ru

Принцип «проживания» эмоций

Проживите ваш гнев без вреда для себя и других. / Фото: zaimy24na7.ru

Что делать, если ситуация, вызывающая гнев, повторяется?

Концентрируйтесь и задавайте себе вопросы. / Фото: sekonomim.com