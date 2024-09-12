Как справиться с приступом неконтролируемого гнева и не потерять лицо

Абсолютное большинство людей не желает прослыть истеричным ччеловеком в глазах окружающих. Если вы воспитаны и интеллигентны, то сохранять лицо - у вас в приоритете. Как быть, если жизненные оюстоятельства часто вызывают у вас приступы гнева? Материал расскажет о базовых техниках контроля гнева от ведущих психологов.
Что такое гнев и откуда он берётся?
Злость - базовая эмоция человека. / Фото: duja.ru
Гнев - одна из базовых эмоций человека наряду с грустью, радостью, страхом, отвращением и интересом. Гнев помогал древнему человеку защитить себя и свою территорию от чужаков и потенциальных врагов. Это одна из возможных реакций на стресс: когда существу угрожает что-то, с чем реально физически справиться, оно может атаковать.
Животное обороняется. / Фото: vsemayki.ru
Гнев возникает в ответ на опасность. Если на животное напали, ему нужно мобилизовать свои ресурсы и дать отпор. Это может сопровождаться переживанием злости (животное шипит, нападает). А вот хищники, которые решили перекусить и охотятся за добычей, делают это относительно спокойно. Для них это практическая задача, цель которой - утолить голод. В животном мире речь идёт о границах физического пространства, пищевых и прочих ресурсах.
Что человек защищает гневом?
Что вызывает гнев? / Фото: psycop.ru
Человек с помощью гнева защищает свои материальные и нематериальные блага. Например:
• самооценку (например, когда злится на обесценивающие слова начальника, друга, члена семьи);
• социальный статус (например, когда злится на потерю авторитета у своих детей);
• убеждения (например, когда злится на слова приятеля, что в офисах работают только неудачники).
Гнев сложно спутать с другими эмоциями. В момент гнева хочется разрушать, кричать или топать ногами. Даже если мы не можем позволить себе выразить злость в моменте, то чувствуем её признаки: постепенно «вскипаем», дыхание становится более прерывистым и шумным, сжимаются кулаки, напрягаются мышцы челюсти.
Гнев не является чем-то хорошим или плохим, как и любая эмоция, которую мы испытываем. Он сигнализирует о том, что мы воспринимаем происходящее как угрозу своим границам и готовы побороться за них. Иногда это помогает нам сохранить себя в критических ситуациях, а иногда мешает. Например, если то, что разозлило нас, в итоге оказывается безопасным. На человека может влиять как прошлый опыт, так и представления об этой конкретной ситуации. И если опыт был травматичным, а представления ошибочными, реакция будет неуместной и несправедливой.
Гнев - естественная реакция на индивидуальные раздражители. / Фото: amp.politeka.net
Например, мы можем разозлиться на лучшего друга, который забыл поздравить нас с днём рождения вовремя. Мы интерпретируем это как пренебрежение и предательство с его стороны. Но может оказаться, что сейчас друг переживает тяжёлые времена, сосредоточен на своих проблемах и долгое время не следил за календарём и социальными сетями. При этом он по-прежнему ценит ваши отношения и, конечно, поздравил бы нас, если бы вовремя узнал о событии. Если в прошлом в близких отношениях нас отвергали, то это сделает наши эмоции особенно сильными.
Как выразить гнев безопасно для себя и окружающих?
Учимся прогонять гнев. / Фото: krasunia.ru
Гнев - эмоция, которая может привести к разрушению или даже способствовать насилию. Поэтому в обществе не принято открыто выражать свой естественный агрессивный импульс. От этого могут пострадать другие люди, особенно если вы обрушили на них ярость раньше, чем успели разобраться в происходящем.
Если ситуация действительно угрожает вашей физической, социальной, сексуальной безопасности — ярость может придать силы, чтобы выжить и спасти себя. Но ежедневно мы попадаем в ситуации, которые напрямую не влияют на нашу безопасность, — например, когда кто-то ведёт себя не в соответствии с нашими ожиданиями, когда мы не можем удовлетворить свои потребности или когда близкий человек задевает за живое. В этом случае крики и топот ногами только усложнят ситуацию. Далее мы расскажем об основных принципах контроля гнева и его гашения.
Принцип возврата самообладания
Самообладание крайне важно. / Фото: medaboutme.ru
Это поможет принять решение о том, что делать и как говорить о чувствах. Попробуйте выяснить, где именно была нарушена ваша субъективная безопасность, что сделало вас уязвимыми в моменте, чтобы по возможности поправить это. Например, если вы опаздываете на встречу и готовы из-за этого накричать на долго собирающегося ребёнка, попробуйте попросить перенести встречу на более позднее время.
Принцип паузы
Сделайте паузу. / Фото: 1obl.ru
Если вы понимаете, что чувства затуманивают разум, попытайтесь переключить своё внимание или временно прервать ситуацию:
• выйдите из комнаты, чтобы подышать;
• подержите руки под водой, умойтесь;
• попросите вернуться к разговору позже;
• оглянитесь вокруг и изучите окружающую обстановку.
Принцип «проживания» эмоций
Проживите ваш гнев без вреда для себя и других. / Фото: zaimy24na7.ru
Чтобы не сорваться на других, не навредить им и не разрушить всё вокруг, рано или поздно гнев нужно выразить. Это можно делать напрямую: вслух сказать «я злюсь» и описать, что вызвало гнев, — поведение или слова человека, конкретная ситуация или даже мысль.
Другой вариант — выразить гнев косвенно через какое-то действие, например:
• порвать бумагу на маленькие кусочки;
• начать громко петь;
• послушать агрессивную музыку;
• попрыгать на матрасе;
• побить грушу;
• поругаться в уединении;
• написать большое гневное письмо адресату и не отправить его;
• представить себе агрессивные образы в воображении;
• помять пластилин, замесить тесто или иным образом поработать руками.
Выразить гнев можно любыми способами, которые помогают вам справиться с сильными чувствами без вреда для себя и окружающих.
Что делать, если ситуация, вызывающая гнев, повторяется?
Концентрируйтесь и задавайте себе вопросы. / Фото: sekonomim.com
Нас может разозлить разовая ситуация, например, когда нам нахамили в магазине или если толкнули в переполненном транспорте. Но бывает, что неприятная ситуация повторяется: например, мы тяжело переживаем каждый разговор с родителями или начальником. Тогда мы можем сколько угодно кричать в подушку после, но обстоятельства, которые приводят к этому состоянию, требуют внимания и действий. За гневом может стоять неразрешённая проблема.
Важно вернуться к ней в более спокойном состоянии, чтобы обдумать и предотвратить в будущем. Чтобы разобраться в ситуации, можно задать себе следующие вопросы:
• В какой момент в этой ситуации вы начинаете злиться?
• Какие ваши уязвимости открывает эта ситуация?
• Как бы вы хотели, чтобы эта ситуация разрешилась?
• Какие ваши потребности не удовлетворяются в этой ситуации?
Также важно проанализировать, в каких ситуациях чаще всего вас накрывает гнев, с которым трудно справиться. Мы можем научиться успокаиваться и решать проблемы, но иногда помогает знать заранее, в каких ситуациях мы чувствуем себя особенно уязвимыми, и подготовиться к ним.
Например, если вы знаете, что в голодном состоянии к вам лучше не подходить, можно переносить эмоциональные разговоры в случаях, когда вы пропустили завтрак или обед. Если вы не любите спешить, можно отводить больше времени на подготовку к важным делам, особенно если в них участвуют другие люди.
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