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Галантный век: кокетливые дамы и учтивые кавалеры на картинах Мариано Алонсо Переса


Галантный век. Автор: Mariano Alonso Perez.

Галантный век. Автор: Mariano Alonso Perez.

 

Возможно, картины испанского художника Мариано Алонсо Переса (Mariano Alonso Perez) далеки от совершенства и идеала, но они очень тонко показывают ушедшую эпоху XVII-XVIII веков, её красоту и обаяние, когда в моде были галантные кавалеры, облачённые в роскошные камзолы и кокетливые дамы в пышных платьях и кружевных чепцах…

Любовное письмо. Автор: Mariano Alonso Perez.

Любовное письмо. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Утренняя прогулка. Автор: Mariano Alonso Perez.

Утренняя прогулка. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Танцы в парке. Автор: Mariano Alonso Perez.

Танцы в парке. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Продавец счастья. Автор: Mariano Alonso Perez.

Продавец счастья. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Пьеса. Автор: Mariano Alonso Perez.

Пьеса. Автор: Mariano Alonso Perez.

 

Творчество Алонсо представляет собой великолепный, манящий мир, полный сочных красок, цветов, изысканных манер, роскошных костюмов, старинных экипажей, очаровательных дам и галантных кавалеров, являющихся визитной карточкой давно прошедших времён. Но, нет смысла утверждать то, что его работы выполнены с невероятным мастерством, ведь в них запросто можно найти множество мелких недочётов, которые, пусть, и не бросаются в глаза, но всё же присутствуют. Да, персонажи его картин напомажены и приукрашены, что у знатоков культуры и истории, в том числе и у критиков, вызывает если не гневные речи, то уж точно улыбку, но, разве стремление человека к идеальной красоте – преступление?
Ведь наши современники в своём большинстве, тоже любят приукрашать действительность, отдавая предпочтение глянцу. Так почему бы, не отбросить критику, а вместе с ней все предрассудки в сторонку и просто не согласиться с тем, что так оно и было?
Любовные записки. Автор: Mariano Alonso Perez.

Любовные записки. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Выступление на рынке. Автор: Mariano Alonso Perez.

Выступление на рынке. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Рыбалка. Автор: Mariano Alonso Perez.

Рыбалка. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Брачная церемония. Автор: Mariano Alonso Perez.

Брачная церемония. Автор: Mariano Alonso Perez.

 
Признание. Автор: Mariano Alonso Perez.

Признание. Автор: Mariano Alonso Perez.

 

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Галантный век: кокетливые дамы и учтивые кавалеры на картинах Мариано Алонсо Переса

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Галантный век: кокетливые дамы и учтивые кавалеры на картинах Мариано Алонсо ПересаПодписаться на мой Instagram
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