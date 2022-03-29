Галантный век: кокетливые дамы и учтивые кавалеры на картинах Мариано Алонсо Переса

Галантный век. Автор: Mariano Alonso Perez.
Возможно, картины испанского художника Мариано Алонсо Переса (Mariano Alonso Perez) далеки от совершенства и идеала, но они очень тонко показывают ушедшую эпоху XVII-XVIII веков, её красоту и обаяние, когда в моде были галантные кавалеры, облачённые в роскошные камзолы и кокетливые дамы в пышных платьях и кружевных чепцах…
Любовное письмо. Автор: Mariano Alonso Perez.
Утренняя прогулка. Автор: Mariano Alonso Perez.
Танцы в парке. Автор: Mariano Alonso Perez.
Продавец счастья. Автор: Mariano Alonso Perez.
Пьеса. Автор: Mariano Alonso Perez.
Творчество Алонсо представляет собой великолепный, манящий мир, полный сочных красок, цветов, изысканных манер, роскошных костюмов, старинных экипажей, очаровательных дам и галантных кавалеров, являющихся визитной карточкой давно прошедших времён. Но, нет смысла утверждать то, что его работы выполнены с невероятным мастерством, ведь в них запросто можно найти множество мелких недочётов, которые, пусть, и не бросаются в глаза, но всё же присутствуют. Да, персонажи его картин напомажены и приукрашены, что у знатоков культуры и истории, в том числе и у критиков, вызывает если не гневные речи, то уж точно улыбку, но, разве стремление человека к идеальной красоте – преступление? Ведь наши современники в своём большинстве, тоже любят приукрашать действительность, отдавая предпочтение глянцу. Так почему бы, не отбросить критику, а вместе с ней все предрассудки в сторонку и просто не согласиться с тем, что так оно и было?
Любовные записки. Автор: Mariano Alonso Perez.
Выступление на рынке. Автор: Mariano Alonso Perez.
Рыбалка. Автор: Mariano Alonso Perez.
Брачная церемония. Автор: Mariano Alonso Perez.
Признание. Автор: Mariano Alonso Perez.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии