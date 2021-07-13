Как сделать солнечный коллектор для отопления из алюминиевых банок

Солнечный коллектор – отличное решение для организации обогрева мастерской, гаража, технического помещения, курятника и даже дома. Главное достоинство получаемой энергии в том, что она будет фактически бесплатной. При этом заводские солнечные коллекторы являются достаточно дорогостоящими устройствами. Данный факт тем удивительнее, чем полнее осознание того, что ничего сложного в их конструкции нет.
Вырезаем банки. /Фото: yotube.com.
Что понадобится: алюминиевые банки, профильная труба, влагостойкая фанера, вентилятор улитка, стекло, силикон.
В предлагаемой конструкции в качестве нагревающихся от солнечных лучей элементов будут использоваться тонкостенные алюминиевые трубки, которые придется изготавливать из алюминиевых банок от пива или газировки. Первым делом у всех банок нужно высверлить при помощи коронки дно и сточить шов крышки. В зависимости от размеров коллектора, для реализации проекта может потребоваться от сотни до нескольких сотен алюминиевых баночек.
Делаем основу. /Фото: yotube.com.
Корпус коллектора изготавливается из влагостойких материалов, например, из соответствующей фанеры. Можно также собрать его из сломанных фабричных рамок от солнечных панелей. Инженерное решение в данной области ограничивается лишь возможностями и фантазией мастера. В корпусе коллектора необходимо обязательно проделать окно для вентилятора и сразу же его закрепить «выдувом» наружу. Для надежности конструкции, на основную раму можно также наложить дополнительную.
В качестве основного крепежного средства рекомендуется использовать термоклей.
Фиксируем банки. /Фото: yotube.com.
Соединять между собой банки можно при помощи силикона. Впрочем, даже в этом случае, лучше обработать их сначала клеем. Он повысит максимальный порог надежности, особенно на этапе сборки конструкции. Собранные банки фиксируются на установленные перемычки с прорезями под размер. Цементировать конструкцию можно все тем же силиконом.
Не забываем про отверстия. /Фото: yotube.com.
Не забываем установить на вентилятор с внешней стороны москитную сетку. Она нужна для того, чтобы в систему не попадали насекомые и посторонние предметы. Для повышения КПД коллектора, внутренняя его часть окрашивается черной краской. Поверх нее устанавливается стекло, которое фиксируется на силиконе.
Подключаем вентилятор. /Фото: yotube.com.
Все, что останется сделать после этого – установить коллектор на крышу с солнечной стороны и подвести трубу от вентиляции к внутреннему пространству с работающим пропеллером. Вентилятор можно запитать как о сети, так и от самой солнечной панели. В ясный день самодельный коллектор нагревает воздух до +60 по Цельсию.
Ставим на крышу и соединяем с системой вентиляции. /Фото: yotube.com.
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