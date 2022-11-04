Лайфхаки для хранения продуктов

Нередко мы ходим в магазин без четко обозначенного списка товаров и покупаем больше, чем нужно. А потом возникает ситуация, когда некоторые продукты лежат дольше, чем мы рассчитывали, и портятся.

Но на такой случай всегда можно попробовать создать наиболее подходящие условия, чтобы все хранилось как можно дольше.



Сыр может оставаться дольше свежим, если хранить его в контейнере вместе с кусочками сахара, — они впитают лишнюю влагу. Если подтают — нужно просто заменить их







Еще один способ хранения сыра — завернуть его в вощеную пергаментную бумагу. Так сыр будет «дышать» и не наберет лишней влаги.



Кабачки не следует мыть сразу после покупки, лучше делать это только перед готовкой. А до этого можно просто хранить их сухими







Печенье будет дольше оставаться свежим, если хранить его в герметичном контейнере. В нем лакомство останется хрустящим и не размягчится







Чтобы зелень осталась свежей, храните ее в емкости с водой прямо в холодильнике. Дополнительно можно накрыть ее сверху пакетом либо крышкой







Еще один способ — разложить зелень в один слой во влажные бумажные полотенца, свернуть все это в рулон, поместить в пакет и отправить в холодильник.



Не стоит держать в холодильнике открытые консервы. Лучше всего переложить оставшийся продукт в чистый контейнер и хранить в нем







Есть еще один очень удобный способ из личного опыта автора этой статьи — на случай, если не хочется заморачиваться с контейнерами. Можно закрыть консервы силиконовой крышечкой, они продаются на разных маркетплейсах.



Чтобы не совсем созревшие помидоры дольше хранились и хорошо дозрели, их следует положить плодоножкой вниз и держать при комнатной температуре







Так влага не будет «выходить» из помидора, а воздух не будет в него «заходить».



Бананы дольше останутся желтыми, если подвесить их на крючок или за веревочку







Так содержащийся в бананах газ этилен, ускоряющий созревание, будет действовать медленнее.





Если после готовки у вас остались нарезанные на ломтики огурцы, положите их в емкость с водой и отправьте в холодильник. Так они останутся свежими дольше







Чтобы разрезанный авокадо оставался свежим несколько дней, можно хранить его в одном контейнере вместе с кусочком лука в холодильнике







Лимоны лучше всего держать в холодильнике, уложив в пластиковый пакет с зиплоком







Клубника будет дольше оставаться свежей, если предварительно замочить ее ненадолго в растворе из белого уксуса и воды (соотношение — 1:3)







После этого нужно тщательно высушить клубнику в дуршлаге, затем положить в контейнер на бумажное полотенце. Прикрыть крышкой и поставить в холодильник.



Храните свежие грибы в холодильнике в бумажном пакете. Для того чтобы влаги скапливалось еще меньше, можно положить на дно пакета бумажное полотенце





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