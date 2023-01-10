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Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник

Положите сухую, чистую губку для мытья посуды… в холодильник! Этот лайфхак пригодится каждому.

Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник

Чем же может помочь губка в холодильнике? Во-первых, она впитывает излишнюю влагу, а потому хорошо положить её в отсек с овощами, зеленью, фруктами.

Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник

Во-вторых, губка впитывает неприятный запах. Можно положить одну или несколько губок в разные отсеки холодильника. Губки стоит дезинфицировать каждые 2-3 недели (просто положите в микроволновку на 2 минуты или замочите в уксусном растворе). Одна и та же губка прослужит вам очень долго!

Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник
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Холодильникгубка

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