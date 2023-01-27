15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Ежедневно в мире появляется около сотни новых изобретений, чтобы упростить нашу жизнь и сделать ее интереснее. Особое внимание дизайнеры и изобретатели уделяют тому, что облегчит нелегкий процесс приготовления еды.
Щипцы для мяса
Чтобы нарезать мясо идеально ровными кусочками.
Защита от порезов
С такой насадкой ваши пальцы будут в безопасности.
Корзинка для варки макарон
Удобно сразу вынуть и положить в тарелку.
Форма для нарезки коржей
Ровные коржи — это действительно просто.
Форма для тефтелек
Пробовали тефтельки на гриле? Нет? Теперь попробуете.
Держатель для крышки
Если нужно чуть-чуть ее приподнять.
Нож для пирогов
Теперь всем достанутся одинаковые кусочки.
Дополнительные полочки в духовке
Когда нужно приготовить сразу много всего.
Фартук со съемным полотенцем
Полотенце всегда под рукой, а когда оно станет не нужно, просто отстегните.
Универсальная сушилка
Удобно и занимает мало места.
Кастрюля для макарон
Зачем дуршлаг, когда есть такая крышка.
Мерные чашечки и ложки
Все лишнее просто убрать одним движением.
Насадка для слива
Выливаем все лишнее, абсолютно все.
Электрический венчик
Если миксер занят или вы просто любите венчики.
Держатель для лука
Зафиксируйте и нарежьте.
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