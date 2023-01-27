15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

С нами не соскучишься!

Ежедневно в мире появляется около сотни новых изобретений, чтобы упростить нашу жизнь и сделать ее интереснее. Особое внимание дизайнеры и изобретатели уделяют тому, что облегчит нелегкий процесс приготовления еды.



Щипцы для мяса

Защита от порезов

Корзинка для варки макарон

Форма для нарезки коржей

Форма для тефтелек

Держатель для крышки

Нож для пирогов

Дополнительные полочки в духовке

Фартук со съемным полотенцем

Универсальная сушилка

Кастрюля для макарон

Мерные чашечки и ложки

Насадка для слива

Электрический венчик

Держатель для лука