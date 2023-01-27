С нами не соскучишься!

8 259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юна
    Скучно у них.... только и остаётся работать по 18 часов...25 по-настоящему ...
  • Oleg Stulov
    А где брокеры покупают зелёный кофе, если его собирают покрасневшим?Как устроено прои...
  • Александр Стародубцев
    где пост???????????????Невероятные работ...

15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Ежедневно в мире появляется около сотни новых изобретений, чтобы упростить нашу жизнь и сделать ее интереснее. Особое внимание дизайнеры и изобретатели уделяют тому, что облегчит нелегкий процесс приготовления еды.

Щипцы для мяса


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Чтобы нарезать мясо идеально ровными кусочками.

Защита от порезов


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

С такой насадкой ваши пальцы будут в безопасности.

Корзинка для варки макарон


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Удобно сразу вынуть и положить в тарелку.

Форма для нарезки коржей


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Ровные коржи — это действительно просто.

Форма для тефтелек


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Пробовали тефтельки на гриле? Нет? Теперь попробуете.

Держатель для крышки


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Если нужно чуть-чуть ее приподнять.

Нож для пирогов


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Теперь всем достанутся одинаковые кусочки.

Дополнительные полочки в духовке


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Когда нужно приготовить сразу много всего.

Фартук со съемным полотенцем


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Полотенце всегда под рукой, а когда оно станет не нужно, просто отстегните.

Универсальная сушилка


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Удобно и занимает мало места.

Кастрюля для макарон


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Зачем дуршлаг, когда есть такая крышка.

Мерные чашечки и ложки


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Все лишнее просто убрать одним движением.

Насадка для слива


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Выливаем все лишнее, абсолютно все.

Электрический венчик


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Если миксер занят или вы просто любите венчики.

Держатель для лука


15 крутых приспособлений для тех, кто любит готовить

Зафиксируйте и нарежьте.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх