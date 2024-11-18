5 плотно укоренившихся в народном сознании заблуждений о внедорожниках

Автомобили-внедорожники зачастую вызывают симпатию и уважение уже одним только своим внешним видом. Хотя изначально внедорожники были исключительно утилитарным классом колесной техники, сегодня их нередко приобретают удовольствия ради. И нужно ли удивляться тому, что при таком отношении к подобным автомобилям за прошедшие годы в отношении внедорожников укоренилось большое количество разнообразных заблуждений.
1. Внедорожник не едет без блокировок
Блокировка нужна, но не всегда. /Фото: drive2.ru.
Блокировки действительно способны резко повысить проходимость транспортного средства, однако их наличие еще не делает автомобиль внедорожником. Более того, пользоваться блокировками без серьезного повода не рекомендуется. В противном случае автомобилист только убьет коробку передач раньше срока. По уму блокировки должны использоваться ситуативно для преодоления сложных участков или проблемных ситуаций. Например, блокировки позволяют преодолеть непростой рельеф без увеличения скорости, справиться с вывешиванием или проскочить зыбкий участок грунта.
2. Внедорожник обязательно дизельный
Дизель не обязателен. /Фото: yandex.ru.
Дизельный двигатель действительно считается более предпочтительной силовой установкой для внедорожника, однако отнюдь не обязательной. Если речь не идет о постоянных поездках по сложной местности, то принципиальной разницы между дизельным и бензиновым агрегатом для такой машины нет. При этом дизель считается более экономичным мотором, правда, основательно проявляется это качество лишь при регулярной езде по бездорожью. Есть у дизеля и другое важное преимущество – устойчивая тяга на любых оборотах. Однако, все перечисленное отнюдь не делает дизельные двигатели обязательными к установке.
3. Чем мощнее, тем лучше
Мощность не нужна. /Фото: drive2.ru.
Существует устойчивый стереотип о том, что мощный двигатель = лучшая проходимость. Это не совсем так. Мощные моторы, как правило, требуют не менее мощных и массивных коробок, рамы, мостов и привода. Отсюда проистекает резкое увеличение массы и габаритов автомобиля, что почти всегда неизбежно ведет не к улучшению, а к ухудшению проходимости по целине. Посмотрите любые соревнования внедорожников… Много ли там по-настоящему тяжелых автомобилей? Нет, большинство гонщиков как раз-таки используют достаточно легкие машины с двигателями едва ли не от бензопилы.
4. Внедорожник может быть только на «механике»
Механика также не обязательна. /Фото: fishki.net.
Еще один плотно укоренившийся стереотип в отношении внедорожников. Якобы, «настоящие» автомобили этого семейства могут быть только на МКПП. Это не совсем так. Конечно, «механика» имеет ряд серьезных преимуществ в некоторых вопросах, что делает ее более подходящей для езды по сложной местности. И все же внедорожники с АКПП выпускаются в большом количестве. Сегодня такие делают абсолютно все видные производители: Suzuki, Mitsubishi, KIA, Toyota, Chevrolet и не только. Причем выпускаются они отнюдь не с обычными хрупкими «легковыми» АКПП. Для внедорожников делают свои собственные «автоматы», рассчитанные на гораздо большие эксплуатационные нагрузки.
5. Полный привод равно внедорожник
Отличная машина. /Фото: ozon.ru.
Полный привод - важное, но далеко не единственное условие, чтобы считать машину внедорожником. Без пониженной передачи, рамы и некоторых других технических тонкостей полноприводной автомобиль в лучшем случае можно будет назвать кроссовером. Например, было бы неплохо, чтобы у потенциального внедорожника еще и клиренс был соответствующий. Справедливости ради, в широком смысле под понятие «внедорожник» попадают далеко не только легковые автомобили, но и некоторые другие виды колесной техники.
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