Необычные способы выращивания ароматных трав

Чтобы получить богатый урожай садоводы и огородники придумывают самые необычные способы выращивания овощей и ароматных трав.

Удивительно, но вырастить кориандр можно в старых джинсах. Это простой, необычный и очень эффективные метод, который обязательно следует попробовать каждому любителю пряных трав.

Наполните старые джинсы землей. Закрепите нижнюю часть штанин и пояс кабельными стяжками. Сделайте на джинсах разрезы острым канцелярским ножом.







Семена кориандра слегка примните ступкой и залейте чистой теплой водой на 8 часов.







Наполните ячейки для рассады рыхлой плодородной почвой. В каждую ячейку поместите по 5-7 подготовленных семян и слегка присыпьте их землей. Уже через 4 дня семена начнут прорастать.







Через 7 дней рассада будет готова к пересадке в джинсы. Поместите саженцы в разрезы, после чего хорошо увлажните почву.







Для подкормки можно использовать органические удобрения.

Уже через 3 недели ароматную зелень можно срезать и употреблять в пищу.







Таким необычным способом можно выращивать разную зелень на своем участке.





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