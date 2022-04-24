Чтобы получить богатый урожай садоводы и огородники придумывают самые необычные способы выращивания овощей и ароматных трав.
Удивительно, но вырастить кориандр можно в старых джинсах. Это простой, необычный и очень эффективные метод, который обязательно следует попробовать каждому любителю пряных трав.
Наполните старые джинсы землей. Закрепите нижнюю часть штанин и пояс кабельными стяжками. Сделайте на джинсах разрезы острым канцелярским ножом.
Семена кориандра слегка примните ступкой и залейте чистой теплой водой на 8 часов.
Наполните ячейки для рассады рыхлой плодородной почвой. В каждую ячейку поместите по 5-7 подготовленных семян и слегка присыпьте их землей. Уже через 4 дня семена начнут прорастать.
Через 7 дней рассада будет готова к пересадке в джинсы. Поместите саженцы в разрезы, после чего хорошо увлажните почву.
Для подкормки можно использовать органические удобрения.
Уже через 3 недели ароматную зелень можно срезать и употреблять в пищу.
Таким необычным способом можно выращивать разную зелень на своем участке.
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Необычные способы выращивания ароматных трав
Чтобы получить богатый урожай садоводы и огородники придумывают самые необычные способы выращивания овощей и ароматных трав.
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