С нами не соскучишься!

8 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...
  • Андрей Седой
    Интересно.12 любопытных жел...

Необычные способы выращивания ароматных трав

Чтобы получить богатый урожай садоводы и огородники придумывают самые необычные способы выращивания овощей и ароматных трав.
Удивительно, но вырастить кориандр можно в старых джинсах. Это простой, необычный и очень эффективные метод, который обязательно следует попробовать каждому любителю пряных трав.
Наполните старые джинсы землей. Закрепите нижнюю часть штанин и пояс кабельными стяжками. Сделайте на джинсах разрезы острым канцелярским ножом.

Необычные способы выращивания ароматных трав

Семена кориандра слегка примните ступкой и залейте чистой теплой водой на 8 часов.

Необычные способы выращивания ароматных трав

Наполните ячейки для рассады рыхлой плодородной почвой. В каждую ячейку поместите по 5-7 подготовленных семян и слегка присыпьте их землей. Уже через 4 дня семена начнут прорастать.

Необычные способы выращивания ароматных трав

Через 7 дней рассада будет готова к пересадке в джинсы. Поместите саженцы в разрезы, после чего хорошо увлажните почву.

Необычные способы выращивания ароматных трав

Для подкормки можно использовать органические удобрения.
Уже через 3 недели ароматную зелень можно срезать и употреблять в пищу.

Необычные способы выращивания ароматных трав

Таким необычным способом можно выращивать разную зелень на своем участке.

Необычные способы выращивания ароматных трав
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Травывыращивание
Обсудить

Картина дня

наверх