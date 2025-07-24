Параллельная реальность: Рыжие и конопатые знаменитости

Звезды, которых мы регулярно видим на экранах телевизоров, обложках журналов и красных дорожках, всегда выглядят подтянуто и стройно, ведь на них смотрят миллионы. Сегодня я хочу представить вашему вниманию смешную публикацию если бы знаменитости были бы рыжие и конопатые.







Крис Хемсворт













Источник: instagram.com











Кара Делевинь













Источник: instagram.com











Леонардо ДиКаприо













Источник: instagram.com











Бейонсе













Источник: instagram.com











Анджелина Джоли













Источник: instagram.com











Брэд Питт













Источник: instagram.com











Дженнифер Лоуренс













Источник: instagram.com











Ким Кардашьян













Источник: instagram.com











Роберт Дауни младший













Источник: instagram.com











Дейнерис Таргариен













Источник: instagram.com











Дженнифер Лопес













Источник: instagram.com











Рассел Кроу













Источник: instagram.com











Канье Уэст













Источник: instagram.com











Джонни Депп













Источник: instagram.com











Мадонна













Источник: instagram.com











Джастин Бибер













Источник: instagram.com











Джастин Тимберлэйк













Источник: instagram.com











Морган Фриман













Источник: instagram.com











Сандра Буллок













Источник: instagram.com











Эллен ДеДженерес













Источник: instagram.com







