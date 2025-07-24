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Параллельная реальность: Рыжие и конопатые знаменитости

Звезды, которых мы регулярно видим на экранах телевизоров, обложках журналов и красных дорожках, всегда выглядят подтянуто и стройно, ведь на них смотрят миллионы. Сегодня я хочу представить вашему вниманию смешную публикацию если бы знаменитости были бы рыжие и конопатые.




Параллельная реальность: Рыжие и конопатые знаменитости веснушки, рыжие






Крис Хемсворт







Крис Хемсворт веснушки, рыжие
Источник: instagram.
com






Кара Делевинь







Кара Делевинь веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Леонардо ДиКаприо







Леонардо ДиКаприо веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Бейонсе







Бейонсе веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Джаред Лето







Джаред Лето веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Анджелина Джоли







Анджелина Джоли веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Брэд Питт







Брэд Питт веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Дженнифер Лоуренс







Дженнифер Лоуренс веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Ким Кардашьян







Ким Кардашьян веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Роберт Дауни младший







Роберт Дауни младший веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Дейнерис Таргариен







Дейнерис Таргариен веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Дженнифер Лопес







Дженнифер Лопес веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Рассел Кроу







Рассел Кроу веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Канье Уэст







Канье Уэст веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Джонни Депп







Джонни Депп веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Мадонна







Мадонна веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Джастин Бибер







Джастин Бибер веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Джастин Тимберлэйк







Джастин Тимберлэйк веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Морган Фриман







Морган Фриман веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Сандра Буллок







Сандра Буллок веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






Эллен ДеДженерес







Эллен ДеДженерес веснушки, рыжие
Источник: instagram.com






©, источник фото


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Ким Кардашьян
Дженнифер Лоуренс
Сандра Буллок
джаред лето
джон депп
Дженнифер Лопес
Крис Хемсворт
Джастин Тимберлэйк
Джастин Бибер
Анджелина Джоли
Брэд Питт
Роберт Дауни
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