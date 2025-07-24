Параллельная реальность: Рыжие и конопатые знаменитости
Звезды, которых мы регулярно видим на экранах телевизоров, обложках журналов и красных дорожках, всегда выглядят подтянуто и стройно, ведь на них смотрят миллионы. Сегодня я хочу представить вашему вниманию смешную публикацию если бы знаменитости были бы рыжие и конопатые.
Кара Делевинь
Источник: instagram.com
Леонардо ДиКаприо
Источник: instagram.com
Бейонсе
Источник: instagram.com
Анджелина Джоли
Источник: instagram.com
Брэд Питт
Источник: instagram.com
Дженнифер Лоуренс
Источник: instagram.com
Ким Кардашьян
Источник: instagram.com
Роберт Дауни младший
Источник: instagram.com
Дейнерис Таргариен
Источник: instagram.com
Дженнифер Лопес
Источник: instagram.com
Рассел Кроу
Источник: instagram.com
Канье Уэст
Источник: instagram.com
Джонни Депп
Источник: instagram.com
Мадонна
Источник: instagram.com
Джастин Бибер
Источник: instagram.com
Джастин Тимберлэйк
Источник: instagram.com
Морган Фриман
Источник: instagram.com
Сандра Буллок
Источник: instagram.com
©
Эллен ДеДженерес
Источник: instagram.com
, источник фото
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