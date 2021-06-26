Из-за чего появляется проблема с автомобилем, когда при разгоне его как будто «держат за хвост»

Суть явления

Это серьезная проблема. |Фото: blog.popular.com.

Причины проблемы

В первую очередь могут быть проблемы с подачей топлива. |Фото: trollracing.com.ua.

Обязательно проверить давление в цилиндрах. |Фото: drive2.ru.

А еще мог просто загрязниться фильтр. |Фото: drive2.ru.