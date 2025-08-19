Великие тайны знаменитых семей с громкими фамилиями

Очевидно, что у влиятельных мира сего припрятано немало скелетов в шкафу, которые усиленно прятались долгое время. Но по стечению обстоятельств некоторые из тайн влиятельных семей раскрылись и мир узнал то, что не должен был.
БУШИ
Еще до того, как стать известными президентами всея Америки и начать давиться бубликами, семья Бушей поддерживала нацистов во время Второй Мировой., сенатор Прескотт Буш, возглавлял Объединенную Банковскую Корпорацию США. Правда ее активы в 1942 были арестованы за «торговлю с врагом».
А ведь до того момента ОБК представляла в Штатах интересы Фрица Тиссена, стального и угольного барона, который проспонсировал избирательную кампанию Адольфа Гитлера в 30-х годах. И, хотя сам дедушка-Буш никогда свои симпатии к нацистам вслух не высказывал, он был, разумеется, прекрасно осведомлен о делах, которые ведет ОБК с фашистской Германией и ее отдельными личностями.
Существует даже теория о том, что Прескотт Буш и еще несколько очень влиятельных персонажей хотели сдать США Адольфу.
Рокфеллеры
Если у кого скелеты в шкафу не просто не умещаются, а прямо-таки выпадают оттуда – это, конечно, семейство Рокфеллеров. Начнем с того, что основатель клана – Уильям Рокфеллер в молодые годы подрабатывал тем, что продавал то, что сейчас называется БАДы, но гордо именовал их «средствами от рака, водянки и прочих болезней».
Не просто продавал, а делал то, что любой коммивояжер-аферист – ходил от двери к двери по американской глубинке и впаривал «чудо-лекарства» домохозяйкам. Скопив пару сотен, он женился на барышне Элизе, которая родила ему Джона Д.
Ну, и что, скажете вы, мало ли кто кем когда-то был – дети за отцов не отвечают. Тогда вам, конечно же известно, что свое состояние вышеупомянутые братья и их потомки зарабатывали исключительно на войнах. Джон Д. продавал зерно и мясо Объединенной армии во время Гражданской войны по завышено спекулятивным ценам. Заработанные деньги вложил в нефтеперегонный завод Сэмюэля Эндрюса, что и положило начало вышеупомянутому Standard Oil.
А вот уже сильно расширив свое влияние к 30-м годам XX века, компания Рокфеллеров успешно инвестировала в немецкий химический концерт I.G.Farben, производивший знаменитый Циклон Б, цианидный пестицид, пользовавшийся невероятной популярностью в нацистских концентрационных лагерях.
Виндзоры
Как известно, в дела Королевской Семьи Великобритании лучше не соваться. А то потом вдруг в аварии попадаешь, заболеваешь неизлечимыми болезнями или банально кончаешь жизнь самоубийством. Но есть то, что, как бы не хотели скрыть, все равно каким-то образом вылезает. Вот, скажем, ни для кого уже, кажется, не секрет, что король Эдвард VIII, покинувший в 1938 году трон, чтобы жениться на дважды-разведенной американской социалистке Уоллис Симпсон, был другом Гитлера. Причем настолько страстно целовался с ним, что в момент окончания ВОВ, предпочел сбежать на Багамы, от греха и Нюрнбергского трибунала подальше.
Но что мы все о фашистах да о фашистах. Не в них же одних смысл всех тайн и секретов (впрочем, как и не в явно заказном убийстве принцессы Дианы). Были у Королевы-матери секреты и пострашнее – Нерисса и Катерина Боус-Лайонс, ее родные племянницы (и, соответственно, кузины царствующей Елизаветы II), которых в 1941 году по неназванным медицинским причинам поместили в сумасшедший дом. Одной барышне было 22, второй – 15.
Девушки считались «затруднением» для королевской семьи из-за плохой способности к обучению и еще некоторым не упоминаемым фактам, и были банально спрятаны. О них забыли, официально записали мертвыми в Книге Королевских Семей и Титулованных Семей Великобритании.
Тайна открылась лишь после смерти Нериссы в 1986 году. По слухам, Катерина жива до сих пор. BBC даже сняла о них документальный фильм. Но не ищите, в сети его уже нет.
Шварценнегеры
Ну и еще немного о фашистах. Папа известного на весь мир Терминатора, Густав, согласно опубликованным в 2003 году документам, являлся шефом австрийской полиции и добровольно вступил в Нацистскую партию в марте 1938 года, еще до того, как Австрия была «присоединена» к Германии, и это стало обязательным пунктом. А в 1940-м стал членом Sturmabteilung – нацистских штурмовиков.
Несмотря на все вышеописанное, Арни повезло – никаких документов о том, что Густав обвинялся в военных преступлениях и был подвергнут суду, не обнаружилось. Иначе, плакала бы его карьера. И не только политическая…
Черчилли
У Уинстона Черчилля был брат Джек, ни разу, кстати, не упомянутый в автобиографии. Ну, то есть, кроме фразы «другой мальчик». Почему Черчилль так стремился стереть любое упоминание о младшем брате из памяти своей и всех людей?
Историки утверждают, что причина тому одна – Джек был незаконнорожденным ребенком. Согласно биографам великого премьер-министра, Джек – результат романа леди Рэндольф Черчилль и Эвлина Боскауэна, 7-го виконта Фалмоутского.
Но даже это еще не все – если бы Уинстон мог появиться на свет из ниоткуда, он был бы гораздо счастливее, ведь тогда бы не пришлось упоминать мамашу вовсе, – после виконта она стала любовницей и содержанкой Принца Уэльского.
Ротшильды
И вот мы добрались до еще одной очень богатой семьи. Говорят Ротшильды тесно связаны с тайной организацией Иллюминатов (почти то же самое, что Масоны, но могущественнее). По логике, все тайны семьи должны охраняться, а члены ее – вести себя безупречно. Хотя бы на публике. Но вот незадача – первая дочь Чарльза Ротшильда, баронесса Панноника «Ника» де Кёнигсвартен совсем в благоденствующую семью миллиардеров не вписывалась.
Она очень любила джаз и джазменов тоже любила. Вот только надо помнить, какие годы тогда были, и что джаз играли афроамериканцы. Между тем, Ника успела закрутить романы со всеми значимыми именами джазовой музыки. Например, с Чарли Паркером (который вдруг потом был найден мертвым в ее гостиничном номере).
О родственниках Ники, которые могли быть причастны к смерти великого саксофониста, если и подумали, то вслух не сказали. Вторым ее возлюбленным был пианист Телониус Монк. Их потом задержали за курение марихуаны, но Ника всю вину взяла на себя, и Монк в тюрьму не попал. Как, впрочем, и сама Ника. Она ведь Ротшильд – кто же ее посадит?
