Как выжить в кораблекрушении: советы Алена Бомбара, специалиста по выживанию

Ален корил себя за то, что ничего не смог для них сделать. Он начал собирать информацию о кораблекрушениях. Выяснилось, что 90% жертв погибало в течение первых трех дней после кораблекрушения. Но ведь за это время ни голод, ни жажда не могут убить человека?!
В 1952 году Бомбар решился на необычный эксперимент: имитируя кораблекрушение, он на спасательной резиновой лодке отправляется в одиночное плавание через Атлантический океан. У него не было ни воды, ни еды.
За время добровольных скитаний Бомбар потерял в весе 25 кг. У него клочьями слезла кожа, выпали ногти на пальцах ног. Он достиг берега с сильной анемией и уровнем гемоглобина, близким у к смертельному. Но доказал, что человек способен месяцами выживать в море без всяких средств.
Фактрум публикует советы Алена Бомбара по выживанию, которые могут пригодиться любому, кто когда-либо путешествовал по морю (или планирует это сделать).
1. Морскую воду можно пить
Считается, что без воды человек может прожить не более 10 дней. Однако, можно употреблять морскую воду, но не более пяти дней подряд, иначе можно загубить почки. Затем нужно сделать перерыв не менее трёх дней, затем цикл можно повторить.
2. Пресную воду можно добывать из рыбы
Океанская рыба состоит из пресной воды на 80%. Чтобы эту воду извлечь, нужно нарезать мясо на мелкие кусочки и отжать жидкость. Получится жижа из жира и сока, противная на вкус, но пресная. На теле крупной рыбы можно делать разрезы и сразу пить сок. Чтобы обеспечить себя водой, достаточно вылавливать три кило рыбы в день.
3. Крючки для ловли рыбы можно сделать из костей рыбы
…а из мяса — наживку. Рыбу можно есть сырой, а можно вялить на солнце, предварительно выпотрошив.
4. Чтобы избежать цинги, следует употреблять планктон
Выловить его можно обычным носком на верёвке. На вкус он похож на креветки, всё-таки лучше сырой рыбы.
5. Надейтесь на себя!
Не питайте иллюзий. Если потерпели кораблекрушение — сразу приступайте к действиям для обеспечения выживания. Для пассажирских судов важнее всего — расписание, оно важнее даже человеческой жизни, поэтому они могут, встретив вас, сделать вид, что не заметили, и проплыть мимо.
6. Заранее продумайте, как вы подадите сигнал о себе, если встретите корабль
В зависимости от ресурсов, которыми вы располагаете, вы можете семафорить зеркальцем, свистеть в свисток, палить из ракетницы, размахивать руками или вопить во все горло
7. Не снимайте одежду, даже если она промокла
Мокрая одежда всё же сохраняет тепло вашего тело, так необходимое посреди океана.
8. Акулы не так уж опасны
Им не по силам прокусить резиновую лодку, это всё равно, что для вас — прокусить футбольный мяч. Если вам досаждает акула, попробуйте ударить её веслом по морде — это её отпугнёт. Серьёзно.
9. Упражняйтесь каждый день
Если ваша лодка допускает возможность хоть как-то размяться — не упускайте её. Без физической нагрузки вам грозит опасность резкого ухудшения здоровья и проблемы с пищеварением. А вот лезть в воду, конечно, не стоит.
10. И напоследок — послание Бомбара
«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».
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