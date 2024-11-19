Самые безумные и изощрённые способы похудения

Казалось бы, что можно придумать лучше старого проверенного способа для сохранения стройной фигуры – правильно питайся и занимайся спортом; но люди – это такие неугомонные существа, что и тут, как и везде, не устают испытывать и изобретать все новые и новые способы. К сожалению, некоторые из них скорее даже вредят организму, чем приносят пользу. Вот самые невероятные и экстремальные способы похудения, которые могут шокировать даже самых отчаянных желающих обрести стройную фигуру.
Запах еды
Во Франции популярна ароматическая диета. Название причудливое, но суть – заморить себя голодом в изощренной форме. Для того чтобы обмануть свой мозг и заставить его забыть о голоде, вы готовите блюда, сервируете стол, и … вдыхаете запахи еды.
Инсулин
Не смотря на то, что эффективность этого метода весьма сомнительна, многие люди делали себе инъекции инсулина в попытке снизить уровень сахара в крови и расщепить жиры вместо углеводов. Это крайне опасно и может привести к развитию диабета у здоровых людей, а то и к чему-нибудь похуже.
Яблоки и кофе
Диета заключается в том, чтобы употреблять как можно дольше только яблоки и кофе. Теоретически, кофе действует как мочегонное средство, в то время как яблоки обеспечивают ваш организм энергией и питательными веществами. На самом же деле, вы вряд ли потеряете много килограммов, а вот счастливым вы точно не будете себя чувствовать.
Обертывание живота
Талию обматывают с помощью обычной пищевой пленки – она обеспечивает парниковый эффект. Однако избыточное потоотделение, может привести к обезвоживанию, тошноте, и даже тепловому удару.
Диета спящей красавицы
Всякий раз, когда вы начинаете испытывать чувство голода, просто примите снотворное и ложитесь спать. Все верно, во время сна вы не едите, но такой метод может привести к атрофии мышц, обезвоживанию, существует также высокая вероятность передозировки снотворного, что крайне опасно.
Пчелиная пыльца
Согласно рекламе, пчелиная пыльца – чудо-пища, содержащая все необходимые питательные вещества, она способствует повышению спортивных результатов, лечит астму и сжигает жир. Но многочисленные тесты не подтвердили ни один из разрекламированных эффектов, на самом деле, пчелиная пыльца может вызвать ряд тяжелых аллергических реакций.
Синий цвет
Исследования показали, что синий цвет действительно подавляет аппетит. Так что, если вы часто переедаете, попробуйте добавить в сервировку синие тона. Как ни странно, это не вредно.
Детское питание
В одной порции детского питания, как правило, содержится от 20 до 100 калорий, поэтому не трудно подсчитать, что съедая пару банок каждый день вместо своей обычной еды, вы сбросите вес довольно быстро. Тем не менее, это может привести к нарушению баланса питательных веществ у взрослых, вы не будете получать нужное количество белков, клетчатки и других важных веществ.
Лекарства
Есть очень много разрекламированных таблеток и других лекарственных средств для похудения, но многие из них не обладают заявленными свойствами, некоторые из них могут даже привести к осложнениям. Были люди, которые принимали сильнодействующие наркотики, такие как кокаин, героин и метамфетамин в попытке похудеть, что всегда приводило к ужасным последствиям.
Алкогольная диета
Диета заключается в том, что вы меньше едите, но больше употребляете алкогольных напитков. Выпить пусть даже и для похудения – это все равно плохая идея и может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем.
Ложкой, не вилкой
Придерживаясь этой диеты, вы употребляете только те продукты, которые можно есть ложкой. Цель состоит в том, чтобы ограничить потребление калорийной еды и отдавать предпочтение здоровой пище, такой как супы и йогурты, но в конечном итоге большинство людей просто едят сладкие десерты весь день и никак не могут достичь желаемых результатов.
Ленточный червь
Некоторые идут на то, что выращивают червя в своем кишечнике, в буквальном смысле, глотают яйца этого паразита и позволяют ему расти внутри собственного тела, где он будет пировать, поедая всё, что ест хозяин. В случае, если и вы хотите испытать эту диету, помните, что черви могут вызвать проблемы со здоровьем, они вырастают длиной более 9 метров, к тому же их непросто вывести из организма.
Очищающий коктейль
Коктейль состоит из лимонного сока, стручкового перца и кленового сиропа. Пьют такой коктейль, для того чтобы очистить организм от токсинов и шлаков; но гораздо больше это похоже на издевательство над собой
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