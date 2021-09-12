Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Для чего могут пригодиться старые двери и чем будут полезны в интерьере? Как сделать из ненужного предмета, сослужившего добрую службу, новый интересный предмет мебели? Мы подобрали немало оригинальных примеров и выяснили, почему не стоит выбрасывать старые двери!
Обеденный стол
Обеденный стол из старой двери
Деревянные двери, которые ещё не потеряли внешнего лоска вполне сгодятся на роль столешницы для вместительного обеденного стола. Стоит лишь оснастить её ножками, положить сверху подходящий кусок стекла и стильный предмет интерьера готов. За таким столом разместится немало гостей!
Он здорово украсит пространство в деревенском стиле, станет отличным дополнением террасы или сада, а возможно займёт достойное место на даче.
Большой красивый стол
Необычный обеденный стол
Угловой стеллаж
Угловой стеллаж из старой двери
Если интерьер небольшой, то каждый его сантиметр нужно задействовать максимально функционально. В маленькой комнате для хранения разумно использовать углы, и в этом также помогут старые двери. Из них получится отменный угловой стеллаж, который не будет мешать передвижению по комнате. Такой предмет мебели смотрится очень лаконично, и при этом выполняет необходимые полезные функции. Здесь можно хранить вещи, коробки с мелочами, книги или косметику.
Оригинальный предмет мебели
Туалетный столик
Туалетный столик из старой двери
Старая дверь пригодится даже для того, чтобы сделать из неё самый настоящий туалетный столик, который будет радовать глаз и уж точно разнообразит интерьер. Это идеальный вариант для пространства в стиле шебби-шик.
Мебель для прихожей
Мебель для прихожей из старой двери
Если оснастить старую дверь крючками, дополнительным ящиком для хранения и место для отдыха, то получится оригинальная многофункциональная мебель для прихожей. В этой комнате важно использовать максимально лаконичные решения.
Стильный предмет мебели из старой двери
Достойное украшение прихожей
Кухонный сервант
Кухонный сервант из старой двери
Старые двери – истинные находки для тех, кто любит вещи с историей и интерьеры с лёгким потёртым шиком, а ещё для тех, кто любит что-то создавать своими руками. При желании из ненужных на первый взгляд предметов может получиться очень практичная мебель, например, как этот кухонный сервант.
Книжный стеллаж
Книжный стеллаж из старой двери
Простая и интересная идея для книгоманов – создать книжный стеллаж из самой обычной старой двери. Что для этого понадобится? Немного времени, терпения и полочек, и конечно же, вдохновения.
Стеллаж для хранения книг
Необычный стеллаж из старой двери
Оригинальное решение
Вешалка для верхней одежды
Вешалка для верхней одежды из старой двери
Если уж дверей пришлось поменять много и от них остались ручки, то они пригодятся для изготовления вешалки для верхней одежды. А если ещё удастся взять за основу вешалки саму дверь, то предмет мебели получится куда более эффектным, особенно если дополнительно декорировать его семейными фото.
Вешалка из дверных ручек
Вместительная качеля
Без качели в саду просто не обойтись, на ней приятно расслабиться и насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Она задаёт романтичное настроение и дарит немало приятных эмоций, и самое интересное, что сделать её также можно из старой двери!
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