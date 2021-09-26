25 ярких фотографии птиц со всего мира, глядя на которые остаётся только восхищаться

Пернатое великолепие.

1. «Розовый фламинго - большая грациозная птица»

Окрас перьев вызывает восхищение.

2. «Турако Ливингстона - нарядная птица семейства Бананоедов»

Яркую окраску перьям придают пигменты турацин и туравердин , которые одновременно встречаются только у этого вида.

3. «Павлин – самая красивая птица на Земле»

Шикарный хвост с десятками переливающихся пятен, синяя грудь и элегантный хохолок на голове - никого не оставят равнодушными.

4. «Райская танагра - одна из самых ярких птиц в мире»

Второе название этого удивительного существа обитающего в тропических лисах Колумбии и Бразилии – «Семицветная птичка».

5. «Сова – наиболее древняя птица нашей планеты»

Окраска оперения птиц зависит от места их жительства.

6. «Утка мандаринка – самая красивая утка на Земле»

В брачный период селезень утки мандаринки окрашивается во все цвета радуги .

7. «Белый аист – символ доброты и счастья»

Необыкновенные птицы, отличаются от других красотой и грациозностью.

8. «Конюга большая - одна из самых веселых птиц»

Необычный клюв красно-оранжевого цвета имеет такой изгиб, что кажется, как будто у птицы веселая улыбка.

9. «Синяя птица - символ прекрасной, но недостижимой мечты»

Длина тела около 35 сантиметров, оперение темно-фиолетовое с лиловым отливом.

10. «Волнистые попугаи – самые популярные и любимые птицы»

Очень красивая игривая маленькая птичка, способная к имитации человеческой речи.

11. «Филины – самые большие представители семейства совиных»

Крылья филина длинные и мощные, их размах впечатляет , а у самых крупных экземпляров достигает 1,8 - 1,9 м.

12. «Кряква – дикая утка»

Обыкновенная кряква – крупная речная утка, ареол распространения Евразия и Северная Америка.

13. «Обыкновенная лазоревка – синица мелких размеров»

Обладает богатым вокальным репертуаром и преобладанием голубого цвета в окрасе оперения.

14. «Воробей – жизнерадостная и общительная птица»

Необыкновенно умная и осторожная птица размером до 18 см и весом не более 35 г.

15. «Лесная канарейка – маленькая задорная птица»

Очаровательные создания с ярким оперением и удивительным голосом.

16. «Масковый неразлучник - самый красивый вид неразлучников»

Среда обитания северо-восток Кении и центральная часть Танзании.

17. «Зимородок обыкновенный – загадочная для человека птица»

Зимородок неразрывно связан с водной стихией, обитает в непосредственной близости от источников пресной воды, по берегам рек и морским лагунам.

18. «Радужный лорикет – интересный вид попугаев»

Попугайчик, имеющий в своем оперении практически все цвета радуги.

19. «Благородные попугаи – умные, добрые птицы»

Очень красивые и интеллигентные птицы , с невероятным окрасом и нежнейшим оперением.

20. «Золотой фазан – яркий представитель семейства фазановых»

Обитает в горных районах центральной части Китая на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

21. «Гульдова амадина - одна из наиболее ярко окрашенных птиц»

Ареал распространения тропические леса и саванны Северной Австралии.

22. «Обыкновенный свиристель – певчая перелетная птица»

Свиристели очень прожорливые птицы, постоянно находятся в состоянии непрерывного поглощения ягод.

23. «Снегирь обыкновенный – самая зимняя птица»

Благодаря своей характерной окраске эта птица легко узнаваема.

24. «Красноплечий чёрный трупиал – птица семейства трупиаловых»

Птица коренастого телосложения с широкими плечами и крепким, но в то же время изящным острым клювом в форме конуса.