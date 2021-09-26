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25 ярких фотографии птиц со всего мира, глядя на которые остаётся только восхищаться


Пернатое великолепие.

Пернатое великолепие.

Птицы – удивительные обитатели нашей планеты, которые не устают удивлять человека прекрасными голосами и великолепными перьями. Кажется, всевышний создал их для того, чтобы они радовали каждого, кто их видит. Фотографии, собранные в этом обзоре, - прекрасная возможность увидеть в непосредственной близости птиц из разных уголков мира.


1. «Розовый фламинго - большая грациозная птица»


Окрас перьев вызывает восхищение.

Окрас перьев вызывает восхищение.

 

2. «Турако Ливингстона - нарядная птица семейства Бананоедов»


Яркую окраску перьям придают пигменты турацин и туравердин, которые одновременно встречаются только у этого вида.

Яркую окраску перьям придают пигменты турацин и туравердин, которые одновременно встречаются только у этого вида.

 

3. «Павлин – самая красивая птица на Земле»


Шикарный хвост с десятками переливающихся пятен, синяя грудь и элегантный хохолок на голове - никого не оставят равнодушными.

Шикарный хвост с десятками переливающихся пятен, синяя грудь и элегантный хохолок на голове - никого не оставят равнодушными.

 

4. «Райская танагра - одна из самых ярких птиц в мире»


Второе название этого удивительного существа обитающего в тропических лисах Колумбии и Бразилии – «Семицветная птичка».

Второе название этого удивительного существа обитающего в тропических лисах Колумбии и Бразилии – «Семицветная птичка».

 

5. «Сова – наиболее древняя птица нашей планеты»


Окраска оперения птиц зависит от места их жительства.

Окраска оперения птиц зависит от места их жительства.

 

6. «Утка мандаринка – самая красивая утка на Земле»


В брачный период селезень утки мандаринки окрашивается во все цвета радуги.

В брачный период селезень утки мандаринки окрашивается во все цвета радуги.

 

7. «Белый аист – символ доброты и счастья»


Необыкновенные птицы, отличаются от других красотой и грациозностью.

Необыкновенные птицы, отличаются от других красотой и грациозностью.

 

8. «Конюга большая - одна из самых веселых птиц»


Необычный клюв красно-оранжевого цвета имеет такой изгиб, что кажется, как будто у птицы веселая улыбка.

Необычный клюв красно-оранжевого цвета имеет такой изгиб, что кажется, как будто у птицы веселая улыбка.

 

9. «Синяя птица - символ прекрасной, но недостижимой мечты»


Длина тела около 35 сантиметров, оперение темно-фиолетовое с лиловым отливом.

Длина тела около 35 сантиметров, оперение темно-фиолетовое с лиловым отливом.

 

10. «Волнистые попугаи – самые популярные и любимые птицы»


Очень красивая игривая маленькая птичка, способная к имитации человеческой речи.

Очень красивая игривая маленькая птичка, способная к имитации человеческой речи.

 

11. «Филины – самые большие представители семейства совиных»


Крылья филина длинные и мощные, их размах впечатляет, а у самых крупных экземпляров достигает 1,8 - 1,9 м.

Крылья филина длинные и мощные, их размах впечатляет, а у самых крупных экземпляров достигает 1,8 - 1,9 м.

 

12. «Кряква – дикая утка»


Обыкновенная кряква – крупная речная утка, ареол распространения Евразия и Северная Америка.

Обыкновенная кряква – крупная речная утка, ареол распространения Евразия и Северная Америка.

 

13. «Обыкновенная лазоревка – синица мелких размеров»


Обладает богатым вокальным репертуаром и преобладанием голубого цвета в окрасе оперения.

Обладает богатым вокальным репертуаром и преобладанием голубого цвета в окрасе оперения.

 

14. «Воробей – жизнерадостная и общительная птица»


Необыкновенно умная и осторожная птица размером до 18 см и весом не более 35 г.

Необыкновенно умная и осторожная птица размером до 18 см и весом не более 35 г.

 

15. «Лесная канарейка – маленькая задорная птица»


Очаровательные создания с ярким оперением и удивительным голосом.

Очаровательные создания с ярким оперением и удивительным голосом.

 

16. «Масковый неразлучник - самый красивый вид неразлучников»


Среда обитания северо-восток Кении и центральная часть Танзании.

Среда обитания северо-восток Кении и центральная часть Танзании.

 

17. «Зимородок обыкновенный – загадочная для человека птица»


Зимородок неразрывно связан с водной стихией, обитает в непосредственной близости от источников пресной воды, по берегам рек и морским лагунам.

Зимородок неразрывно связан с водной стихией, обитает в непосредственной близости от источников пресной воды, по берегам рек и морским лагунам.

 

18. «Радужный лорикет – интересный вид попугаев»


Попугайчик, имеющий в своем оперении практически все цвета радуги.

Попугайчик, имеющий в своем оперении практически все цвета радуги.

 

19. «Благородные попугаи – умные, добрые птицы»


Очень красивые и интеллигентные птицы, с невероятным окрасом и нежнейшим оперением.

Очень красивые и интеллигентные птицы, с невероятным окрасом и нежнейшим оперением.

 

20. «Золотой фазан – яркий представитель семейства фазановых»


Обитает в горных районах центральной части Китая на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

Обитает в горных районах центральной части Китая на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

 

21. «Гульдова амадина - одна из наиболее ярко окрашенных птиц»


Ареал распространения тропические леса и саванны Северной Австралии.

Ареал распространения тропические леса и саванны Северной Австралии.

 

22. «Обыкновенный свиристель – певчая перелетная птица»


Свиристели очень прожорливые птицы, постоянно находятся в состоянии непрерывного поглощения ягод.

Свиристели очень прожорливые птицы, постоянно находятся в состоянии непрерывного поглощения ягод.

 

23. «Снегирь обыкновенный – самая зимняя птица»


Благодаря своей характерной окраске эта птица легко узнаваема.

Благодаря своей характерной окраске эта птица легко узнаваема.

 

24. «Красноплечий чёрный трупиал – птица семейства трупиаловых»


Птица коренастого телосложения с широкими плечами и крепким, но в то же время изящным острым клювом в форме конуса.

Птица коренастого телосложения с широкими плечами и крепким, но в то же время изящным острым клювом в форме конуса.

 

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25 ярких фотографии птиц со всего мира, глядя на которые остаётся только восхищаться

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25 ярких фотографии птиц со всего мира, глядя на которые остаётся только восхищатьсяПодписаться на мой Instagram
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