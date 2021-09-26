25 ярких фотографии птиц со всего мира, глядя на которые остаётся только восхищаться

Пернатое великолепие.
Птицы – удивительные обитатели нашей планеты, которые не устают удивлять человека прекрасными голосами и великолепными перьями. Кажется, всевышний создал их для того, чтобы они радовали каждого, кто их видит. Фотографии, собранные в этом обзоре, - прекрасная возможность увидеть в непосредственной близости птиц из разных уголков мира.
1. «Розовый фламинго - большая грациозная птица»
Окрас перьев вызывает восхищение.
2. «Турако Ливингстона - нарядная птица семейства Бананоедов»
Яркую окраску перьям придают пигменты турацин и туравердин, которые одновременно встречаются только у этого вида.
3. «Павлин – самая красивая птица на Земле»
Шикарный хвост с десятками переливающихся пятен, синяя грудь и элегантный хохолок на голове - никого не оставят равнодушными.
4. «Райская танагра - одна из самых ярких птиц в мире»
Второе название этого удивительного существа обитающего в тропических лисах Колумбии и Бразилии – «Семицветная птичка».
5. «Сова – наиболее древняя птица нашей планеты»
Окраска оперения птиц зависит от места их жительства.
6. «Утка мандаринка – самая красивая утка на Земле»
В брачный период селезень утки мандаринки окрашивается во все цвета радуги.
7. «Белый аист – символ доброты и счастья»
Необыкновенные птицы, отличаются от других красотой и грациозностью.
8. «Конюга большая - одна из самых веселых птиц»
Необычный клюв красно-оранжевого цвета имеет такой изгиб, что кажется, как будто у птицы веселая улыбка.
9. «Синяя птица - символ прекрасной, но недостижимой мечты»
Длина тела около 35 сантиметров, оперение темно-фиолетовое с лиловым отливом.
10. «Волнистые попугаи – самые популярные и любимые птицы»
Очень красивая игривая маленькая птичка, способная к имитации человеческой речи.
11. «Филины – самые большие представители семейства совиных»
Крылья филина длинные и мощные, их размах впечатляет, а у самых крупных экземпляров достигает 1,8 - 1,9 м.
12. «Кряква – дикая утка»
Обыкновенная кряква – крупная речная утка, ареол распространения Евразия и Северная Америка.
13. «Обыкновенная лазоревка – синица мелких размеров»
Обладает богатым вокальным репертуаром и преобладанием голубого цвета в окрасе оперения.
14. «Воробей – жизнерадостная и общительная птица»
Необыкновенно умная и осторожная птица размером до 18 см и весом не более 35 г.
15. «Лесная канарейка – маленькая задорная птица»
Очаровательные создания с ярким оперением и удивительным голосом.
16. «Масковый неразлучник - самый красивый вид неразлучников»
Среда обитания северо-восток Кении и центральная часть Танзании.
17. «Зимородок обыкновенный – загадочная для человека птица»
Зимородок неразрывно связан с водной стихией, обитает в непосредственной близости от источников пресной воды, по берегам рек и морским лагунам.
18. «Радужный лорикет – интересный вид попугаев»
Попугайчик, имеющий в своем оперении практически все цвета радуги.
19. «Благородные попугаи – умные, добрые птицы»
Очень красивые и интеллигентные птицы, с невероятным окрасом и нежнейшим оперением.
20. «Золотой фазан – яркий представитель семейства фазановых»
Обитает в горных районах центральной части Китая на высоте до 2000 метров над уровнем моря.
21. «Гульдова амадина - одна из наиболее ярко окрашенных птиц»
Ареал распространения тропические леса и саванны Северной Австралии.
22. «Обыкновенный свиристель – певчая перелетная птица»
Свиристели очень прожорливые птицы, постоянно находятся в состоянии непрерывного поглощения ягод.
23. «Снегирь обыкновенный – самая зимняя птица»
Благодаря своей характерной окраске эта птица легко узнаваема.
24. «Красноплечий чёрный трупиал – птица семейства трупиаловых»
Птица коренастого телосложения с широкими плечами и крепким, но в то же время изящным острым клювом в форме конуса.
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