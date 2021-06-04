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Безопасная подкормка для смородины

Если вы хотите получить богатый урожай смородины и при этом быть на все сто уверенным в безопасности подкормки, обратите внимание на экологичный, бюджетный, но при этом высокоэффективный препарат — гумат калия, по сути являющийся вытяжкой из торфа.
Подкармливать смородину нужно после цветения, когда плоды уже начали завязываться. Кстати, безвредная подкормка будет полезна не только для смородины, но и для других кустарников и овощных культур.

Безопасная подкормка для смородины
Прежде чем удобрять смородину, ее нужно хорошо полить. Под каждый куст необходимо вылить не менее 5 л воды.
Безопасная подкормка для смородины

В продаже можно найти гумат калия как в гранулах или порошке, так и в жидком виде. Жидкое удобрение обойдется чуть дороже, зато пользоваться им легче. Достаточно добавить нужное количество концентрата в воду и размешать.  При использовании гранул придется немного подождать, пока они не растворяться, а затем уже использовать получившийся концентрат для полива, разбавляя водой. Расход гумата калия невелик. Для одного взрослого куста достаточно 3 литров готовой подкормки. А для изготовления 10 л подкормки понадобится всего 3 столовых ложки жидкого концентрата. При этом «передоз» не страшен, органика в немного большем количестве пойдет плодоносящим культурам только впрок.


Безопасная подкормка для смородины
Подробнее о весенней подкормке смородины гуматом калия в видео:

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Смородинаурожай
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