Как выжила самая богатая вдова с Титаника и что она скрывала: Мадлен Астор

Мадлен Астор не исполнилось и 20 лет, когда 10 апреля 1912 года она под руку со своим супругом поднялась на борт «Титаника». Казалось, её жизнь абсолютно удалась — два года назад она вышла замуж за американского миллионера Джона Джейкоба Астора IV. Пара находилась в ожидании рождения ребёнка и направлялась домой, в родной Нью-Йорк.
Как выйти замуж за миллионера
Мадлен Астор, урождённая Мадлен Талмейдж Форс появилась на свет 19 июня 1893 года в Нью-Йорке. Семья девочки была далеко не бедной. Мать, Кэтрин Арвилла Талмейдж, была аристократкой из высших слоёв нью-йоркского общества. Отец, Уильям Форс был владельцем весьма успешной судоходной компании. В те годы в Америке царило время, получившее название Позолоченный век. Это была эпоха чрезмерной роскоши и всяческих излишеств.
Мадлен Талмейдж Форс.
Мадлен была яркой представительницей общества своего времени. Дорогая одежда, роскошная жизнь, автомобили и яхты. Её по праву считали «одной из самых красивых дебютанток» того сезона. Проводя время в высших кругах блестящего светского общества она познакомилась со своим будущим супругом. Полковник Джон Джейкоб Астор IV недавно развёлся с женой и вёл свободный образ жизни. Он был баснословно богат и разделял все увлечения своей новоиспечённой избранницы. Несмотря на огромную разницу в возрасте, измеряющуюся тремя десятками лет, эти двое искренне и страстно полюбили друг друга.
Слева: Джон Джейкоб Астор IV, около 1890 года. Справа: Мадлен Астор (в девичестве Форс), около 1910 года.
Гламурная пара обручилась в августе 1911 года. Менее месяца спустя они поженились. Им составило огромного труда найти священника, который смог бы заключить их брак. Ведь Джон был разведённым. После свадьбы они стали самой элитной и знаменитой парой в Нью-Йорке.
Фотография Джона Джейкоба Астора и Мадлен Форс, едущих в автомобиле, около 1911-1912 годов.
Непотопляемый корабль тонет
В январе 1912 года молодожёны взошли на борт родственника «Титаника» - RMS Olympic. Счастливые супруги отправились в путешествие, чтобы провести медовый месяц. Мадлен и Джон исколесили всю Европу, достигнув в конце концов Египта, где им пришлось задержаться. Дело было в том, что миссис Астор ждала первенца и плохо себя чувствовала. Она хотела вернуться домой, чтобы родить своего малыша на родине. Асторы в самый последний момент купили билеты на злосчастный «Титаник».
На борт они поднялись во Франции, в Шербуре. Супругов сопровождали горничная Мадлен, её персональная медсестра, камердинер Джона Астора и любимая собачка Китти. Супруги приобрели самые дорогие билеты. В их огромном люксе были невероятно роскошные гостиные, отдельная прогулочная палуба, ванная комната, отделанная мрамором. Один билет в салон первого класса «Титаника» тогда стоил 4350 долларов. Сегодня это эквивалентно примерно 50 000 долларов США.
Роскошная спальня первого класса на Титанике.
Вечером 14 апреля 1912 года Джон Астор зашёл в каюту и сообщил обожаемой супруге, что корабль наткнулся на айсберг. Он сказал ей, что капитан его заверил в том, что повреждения несущественные, волноваться абсолютно не о чем. В конце концов, Астор добавил, что они находятся на «непотопляемом корабле». На всякий случай он попросил жену и сотрудников облачиться в спасательные жилеты.
Дальше некоторые отчёты о событиях расходятся в информации. В одних написано, что семья со своей прислугой ожидала в спортивном зале первого класса. Другие пишут, что Мадлен отнеслась скептически к предложению облачиться в спасательный жилет, дескать, они абсолютно бесполезны. В доказательство супруг разрезал один из них, чтобы показать его внутренности. Не лучшее применение спасательного жилета, особенно учитывая историю «Титаника». Но, всё это теперь лишь часть истории...
События развивались стремительно
Мадлен, её горничная и медсестра сели в шлюпку под номером 4. Джон желал сопровождать жену, сказав, что она в интересном положении. Ему не позволили, заявив, что пока сажают лишь женщин и детей, а мужчин потом. Астор записал номер шлюпки в которую села жена и, поцеловав, сказал, что потом найдёт её. В тот момент никто из них не подозревал, что это был последний раз, когда они были вместе. Всего час спустя Джон Джейкоб Астор IV и его камердинер утонули вместе с кораблём. Тело Астора нашли неделю спустя. В его карманах были именные золотые часы, носовой платок с вышитыми инициалами и 2500 долларов наличными.
Выжившие с «Титаника» в одной из спасательных шлюпок.
После того как лодка, где сидела Мадлен, коснулась вод Атлантики, рядом в воду с корабля прыгнул какой-то мужчина. На «Титанике» в этот момент разворачивалась настоящая паника. Корабль тонул, Мадлен говорила впоследствии, что её муж выглядел «самым спокойным человеком на борту». Огромный лайнер шёл ко дну, образуя водоворот, который рисковал затянуть их шлюпку. Мадлен схватила весло, другая женщина тоже и они стали отчаянно грести прочь. Ледяная вода хлынула в лодку. Все кричали. Мадлен хладнокровно стиснув зубы гребла. Как только водоворот улёгся, они вернулись в этот район, чтобы найти выживших. Их лодка подобрала шесть человек. Двое не выжили. Миссис Астор проявляла всё время «величайшее мужество и стойкость» по словам её соседей по лодке.
Мадлен была спасена «Карпатией» рано утром 15 апреля. Как и многие спасённые вместе с ней женщины она и не подозревала ещё, что стала вдовой. После возвращения в Нью-Йорк у Мадлен взяли интервью. В нём она поведала, что села в одну из последних шлюпок. По её словам в их лодку можно было посадить ещё человек 15 без особого стеснения. Она так и не поняла, почему мужчинам не разрешали в них садиться. Кроме того, она сказала, что многие мужчины совсем не стремились даже занять места в лодках. Почему, она не понимала тогда, не понимает и сейчас.
Новобрачная вдова
Рано оставшаяся вдовой молодая женщина держалась вдали от публики. Она оплакивала своё горе наедине с собой. Врачи прописали ей до конца беременности постельный режим. Миссис Астор несмотря на весь пережитый ею ужас, родила в срок здорового мальчика, которого назвала в честь отца.
Мадлен Астор с новорождённым сыном.
Судьба юной вдовы очень сильно интересовала всё нью-йоркское общество. Особенное любопытство вызывало то, что из состояния Астора достанется юной вдове. Последняя воля Джона Джейкоба Астора стала быстро известна. Основную часть своего состояния тот оставил старшему сыну от первого брака. Мадлен досталось 100 000 долларов (что сегодня составляет около 2,75 миллиона долларов), а также роскошный особняк на Пятой авеню в Нью-Йорке. Неродившемуся ребёнку был завещан трастовый фонд в размере 5 миллионов долларов. Всё это при условии, что Мадлен больше никогда не выйдет замуж.
Дом Джона Джейкоба Астора на Пятой авеню и 65-й улице, Нью-Йорк, около 1900 года.
Мадлен Астор редко появлялась в обществе. Четыре года спустя она вышла вторично замуж за друга детства Уильяма Карла Дика. Она потеряла дом, трастовый фонд и знаменитую фамилию, которая столько лет вызывала такой трепет и страх в кругах высшего общества Нью-Йорка. Мадлен доказала всем, что деньги — ничто, главное — любовь и семья. Супруги прожили счастливо в браке 17 лет и вырастили двух прекрасных сыновей. Брак распался в 1933 году. Всего через несколько месяцев Мадлен снова решила испытать судьбу и попытать счастья в личной жизни. Она выходит замуж за своего третьего мужа, итальянского актера Энцо Фьермонте.
Мадлен Астор 1915 год.
Мадлен с сыном Джоном Джейкобом Астором младшим.
Миссис Фьермонте не случилось долго наслаждаться жизнью — всего семь лет спустя она скончалась от болезни сердца. Мадлен было всего 46 лет. Похоронили её на кладбище Тринти-Черч в Нью-Йорке, рядом с первым мужем Джоном Джейкобом Астором IV. Не обретя личного счастья, Мадлен обрела славу самой известной и одной из самых трагических вдов величайшей морской катастрофы в истории человечества. Печать этой трагедии, казалось, наложила отпечаток на всю её недолгую жизнь и осталась с ней до конца её дней.
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