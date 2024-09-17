Как выжила самая богатая вдова с Титаника и что она скрывала: Мадлен Астор

Как выйти замуж за миллионера

Мадлен Талмейдж Форс.

Слева: Джон Джейкоб Астор IV, около 1890 года. Справа: Мадлен Астор (в девичестве Форс), около 1910 года.

Фотография Джона Джейкоба Астора и Мадлен Форс, едущих в автомобиле, около 1911-1912 годов.

Непотопляемый корабль тонет

Роскошная спальня первого класса на Титанике.

События развивались стремительно

Выжившие с «Титаника» в одной из спасательных шлюпок.

Новобрачная вдова

Мадлен Астор с новорождённым сыном.

Дом Джона Джейкоба Астора на Пятой авеню и 65-й улице, Нью-Йорк, около 1900 года.

Мадлен Астор 1915 год.

Мадлен с сыном Джоном Джейкобом Астором младшим.