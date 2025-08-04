4 причины, почему советские женщины в свои 30 лет выглядели на 50

Если говорить о характерных чертах жителей СССР, то они могли похвастаться умом, силой, выдержкой, трудолюбием, но не внешностью. В то время как на Западе женщины осваивали макияж и выгуливали модные наряды, советские девушки на первое место ставили практичную одежду и полное отсутствие косметики..
Зимой, особенно в праздничные дни, возникает непреодолимое желание пересматривать советские новогодние фильмы. Один из самых популярных из них – «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. Как думаете, сколько лет было Людмиле Гурченко, которая сыграла главную роль, на момент съемок? 20! Но сказать об этом трудно. Несмотря на то, что актриса была невероятно стройной и очень хорошенькой, она выглядела гораздо старше своих лет. И таких примеров – масса.
Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». / Фото: dressya.ru
Казалось бы, все должно быть с точностью до наоборот. Экология в Советском Союзе была гораздо лучше, чем в наше время, а на прилавках магазинов царили исключительно натуральные продукты без добавок и консервантов. Они смело могли обеспечить крепкое здоровье и продлить молодость, но почему-то этого не произошло. Рассказываем более подробно, по каким причинам.
Причина 1: Дефицит продуктов
Фрукты были доступны лишь в определенный сезон. / Фото: chefmarket.ru
Продукты хоть и были натуральными, но многие из них просто не попадали на прилавки, либо попадали, но в очень ограниченном количестве.
В более выигрышном положении оказывались те, кто занимался сельскохозяйственной деятельностью, так как у них всегда были запасы свежих овощей и фруктов. Увы, если случался неурожай, это становилось огромной проблемой, так как людям нечем было заполнить погреба, и вопрос о том, чем питаться последующий год, оставался открытым.
Популярной составляющей меню была консервация. Соленья присутствовали и на праздничных, и на повседневных столах, но пользы от них было гораздо меньше, чем от свежих овощей. Они не могли обеспечить должное количество элементов, необходимых для правильной работы ЖКТ. А ведь здоровый желудок очень сильно влияет на красоту и молодость. Если есть какие-то проблемы – это сразу отражается на внешности.
Причина 2: Косметика
Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман». / Фото: m.ru24.net
В СССР было много качественных вещей, но вот косметика к ним не относилась. Сейчас в интернете можно найти много видео, где девушки делают макияж с помощью знаменитого тонального крема балет или туши-«плевалки», однако это все исключительно ради хайпа, а не потому что советская косметика самая лучшая и «сейчас уже такого не делают».
В СССР модных журналов, в которых бы рассказывалось, как ухаживать за кожей и какую косметику использовать, не было, поэтому приходилось действовать интуитивно. Популярными были домашние маски из продуктов, которые лежали в холодильнике – их наносили на лицо, в надежде, что получится избавиться от морщин, а также сделать кожу сияющей и упругой.
Расскажем о двух самых актуальных советских масках: для сухой и для жирной кожи.
• Желтково-медовая – главной задачей такой маски было увлажнение, поэтому ею пользовались девушки с сухой кожей. Нужно было смешать один желток, чайную ложку меду и чайную ложку оливкового масла, а затем нанести смесь на очищенное лицо с помощью кисточки и подержать 10-15 минут.
• Яблочно-яичная – маска должна была сужать пора, убирать воспаления на лице и выступать в роли легкого пилинга. Рецепт простой: столовая ложка печеного яблока + столовая ложка взбитого яйца. Наносить маску на кожу нужно было на 15-20 минут.
Увы, результативность такого подхода была практически нулевая, хотя народные средства, призванные бороться с отеками и увяданием кожи, до сих пор являются популярными среди некоторых девушек, разочаровавшихся в профессиональной косметике. Но приносят ли они пользу – большой вопрос.
Причина 3: Физическая нагрузка
Стирать приходилось в тазу. / Фото: livejournal.com
Бытовая техника в Советском Союзе была большой редкостью. Стиральные машины, пылесосы и прочие устройства стали появляться уже ближе к 80-90-м годам, а до этого хозяйки всю работу по дому выполняли собственными руками. Им приходилось стирать, убирать, готовить, мыть посуду, опираясь исключительно на свои силы, что не могло не отражаться на здоровье и состоянии кожи. А ведь, кроме быта, женщины также ходили на работу и занимались воспитанием детей, поэтому нагрузка была колоссальной.
Трудиться приходилось с детства, ведь жизнь в СССР, особенно в крохотных селах, была непростой. Именно поэтому к 15 годам подростки уже выглядели как взрослые люди, и никто даже не подозревал, что они еще даже не закончили школу.
Причина 4: Одежда
Французская модель на улицах Москвы
Вот фотография, на которой русские женщины пристально смотрят на модель Dior, гуляющую по московским улицам. Их, ничем не прикрытое недоумение, можно очень легко объяснить: в Советском Союзе не принято было носить красивую изысканную одежду, в которой любая девушка выглядит как леди. Предпочтение отдавали практичным грубым тканям, мешковатым халатам, платьям в горошек или мелкий цветочек. Не было даже речи о том, чтобы надеть вещь с декольте или подчеркнуть талию – вся одежда, которая присутствовала в гардеробе советских женщин, будто специально была создана для того, чтобы делать их фигуру бесформенной.
Лишнее подтверждение того, насколько далеки были представления о моде на Западе и в СССР – фото Жаклин Кеннеди и Нины Хрущевой. В то время как первая выглядела изысканно, женственно, статусно, вторая больше напоминала колхозницу. И дело даже не в прическе или отсутствии макияжа, хотя и это тоже сыграло свою роль. Просто советские женщины не умели подчеркивать свои достоинства с помощью нарядов.
Жаклин Кеннеди и Нина Хрущева. / Фото: nailsok.ru
Рассуждать об ошибках прошлого можно бесконечно долго, но в этом нет никакого смысла, как, впрочем, и сравнивать «старую» жизнь с «новой». Мы можем лишь сделать выводы и постараться не допускать ошибки наших мам и бабушек. Важно правильно питаться, следить за своей физической формой, ухаживать за кожей и волосами, чаще отдыхать и знать о преимуществах и недостатках своей внешности, чтобы грамотно подчеркивать одно и скрывать другое. Все это в совокупности поможет продлить красоту и молодость – не понадобится даже фотошоп.
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