Гламурные портреты известных заокеанских див 1960-х, которые покоряют красотой и сегодня

1. Джин Шримптон (1964 год)

Английская модель и актриса случайно стала той самой девушкой , которая сделала популярной мини-юбку.

2. Одри Хепберн (июнь 1965 года)

Британская актриса и фотомодель в студии во время примерки платья для криминального фильма «Как украсть миллион».

3. Одри Хепберн (октябрь 1965 года)

Легендарная актриса позирует для рекламного постера к художественному фильму «Как украсть миллион».

4. Одри Хепберн (октябрь 1965 года)

Известная британская актриса позирует фотографу Терри О’Нилу для рекламы «золотой» голливудской комедии «Как украсть миллион».

5. Одри Хепберн (1965 год)

Голливудская актриса в вечернем платье из осенней коллекции французского модельера Юбера де Живанши.

6. Одри Хепберн (октябрь 1965 года)

Британская актриса и фотомодель в парижской студии во время съемок знаменитого фильма «Как украсть миллион ».

7. Бритт Экланд (1965 год)

Шведская актриса и фотомодель стала девушкой английского суперагента Бонда из фильма «Человек с золотым пистолетом».

8. Клаудия Кардинале (1965 год)

Очаровательная итальянская актриса, которая была очень знаменита в 60-х годах ХХ столетия.

9. Урсула Андресс (1965 год)

Швейцарская актриса известна не только ролью одной из первых«девушек Бонда», но и бессмертной волшебницы Аеши из фэнтезийного фильма «Она».

10. Одри Хепберн (1966 год)

Британская актриса в красном купальнике во время съемок одной из сцен фильма -мелодрамы «Двое на дороге».

11. Урсула Андресс (1966 год)

Швейцарская киноактриса позирует фотографу Терри О’Нилу в Ричмонд-парке (Лондон) для одного из фэшн-журналов .

12. Одри Хепберн (1967 год)

Легендарная киноактриса в роли главной героини Джоанны Уоллес из мелодраматического фильма «Двое на дороге».

13. Одри Хепберн (1967 год)

Британская актриса, признанная иконой стиля, позирует для рекламного постера фильма-мелодрамы «Двое на дороге».

14. Одри Хепберн (1967 год)

Улыбающаяся легенда кино в объективе фотографа Терри О’Нила во время съемок фильма «Двое на дороге» в Сен-Тропе.

15. Одри Хепберн (1967 год)

Отдыхающая актриса позирует английскому фэшн-фотографу Терри О’Нилу в перерыве между съемками фильма.

16. Бритт Экланд (1967 год)

Шведская актриса и фотомодель в легком желтом платье и колготках позирует для страниц модного журнала.

17. Бритт Экланд (1967 год)

Известная фотомодель 1960-х годов примеряет образ брюнетки во время студийной фотосъемки .

18. Бритт Экланд (1967 год)

Самая известная из шведских красавиц 1960-х годов во время студийной фотосъемки у известного фотографа Терри О’Нила.

19. Кэндис Берген (октябрь 1967 года)

Американская актриса в 1970-х годах стала самой фотографируемой знаменитостью в мире.

20. Жаклин Биссет (1967 год)

Прекрасная британская киноактриса позирует английскому фотографу Терри О’Нилу в своем доме в Малибу (США) .