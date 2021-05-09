Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхности

Чернила от шариковой ручки то и дело случайным образом появляются на одежде, мебели, стенах, напольном покрытии. И все бы ничего, но избавиться от этих следов очень сложно. Обычно, даже самая качественная стирка не может помочь. Novate.ru собрал для вас список из нескольких копеечных средств, которые смогут в считанные минуты решить проблему.
Чем отстирать шариковую ручку с одежды?
1. Молоко
Молоко нужно брать нежирное. / Фото: Zen.yandex.com
Справиться с чернильными пятнами поможет обычное молоко с минимальным процентом жирности. Его необходимо подогреть (но не кипятить), а затем нанести на место загрязнения. Чтобы было удобнее, положите вещь в таз, залейте молоком и оставьте на полчаса. По истечению времени потрите испачканное изделие в руках. Последний шаг – постирать одежду в обычном режиме в стиральной машине.
2. Перекись водорода + нашатырный спирт
Перекись водорода и спирт понадобятся в одинаковом количестве. / Фото: Greendom74.ru
Данное сочетание средств наиболее эффективно, если след от ручки остался на белой рубашке. Все, что вам нужно – смешать в отдельной емкости по одной столовой ложке перекиси водорода и нашатырного спирта, а затем разбавить полученную смесь одним стаканом теплой воды. После того, как вы размешаете жидкость, ее нужно будет нанести на пятно и подождать 10-15 минут. В конце одежду следует отстирать при помощи порошка или хозяйственного мыла.
Обратите внимание: Есть еще один вариант удаления следов чернильной ручки с рубашек и хлопковой одежды белого цвета. Но его можно использовать лишь в том случае, если пятно совсем маленькое. Для этого смочите тампон или ватную палочку в смеси нашатырного спирта и перекиси водорода. Далее проведите тампоном от края к центру загрязнения несколько раз, до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.
3. Лимонный сок
Сок из лимона нужно выдавить на пятно. / Фото: build-experts.ru
Если нашатырь и перекись используют в случае с белой одеждой, то лимонный сок пригодится в том случае, если речь идет о цветных либо джинсовых вещах. Процедура предельно проста: выдавите сок лимона на след от ручки, подождите 20-30 минут и отправьте вещь в стирку.
4. Уксус
Уксус нужно разогревать перед применением. / Фото: Koffkindom.ru
На кухне практически каждой хозяйки имеется бутылка с уксусом. Если вы не являетесь исключением, то пришло время использовать его для устранения пятен с белой одежды. Последовательность действий следующая: подогрейте столовый уксус до 45°C, смочите в нем ватный диск и приложите к следу от ручки. Подождите 5 минут, а затем поменяйте ватный диск на другой. Делать это нужно будет ровно до того момента, пока от пятна ничего не останется. Завершающим этапом станет полоскание одежды в теплой воде и стирка.
5. Сода
Кашицу из соды и воды нужно втереть в пятно. / Фото: protkan.com
Возьмите столовую ложку соды, разведите ее в небольшом количестве воды до состояния кашицы, а затем просто нанесите полученную смесь на пятно. Ждать, пока сода подействует, придется около часа. Зато по его истечению вы обязательно заметите положительный результат. После окончания процедуры устранения пятна от ручки не забудьте постирать одежду.
6. Медицинский спирт + хозяйственное мыло
Спирт и мыло нужно использовать поочередно
В отличие от предыдущих «парных» компонентов, эти два смешивать нет необходимости. Они наносятся на пятно по очереди, а потому оказывают двойной эффект. Сначала чернильное пятно нужно увлажнить спиртом, предварительно нанесенным на ватный диск. Далее натрите загрязнение хозяйственным мылом и подождите примерно четверть часа. По истечению времени постирайте вещь вручную при помощи того же мыла, геля или порошка.
7. Сода + нашатырный спирт
Сода и нашатырный спирт хорошо работают вместе. / Фото: stiraemdoma.ru
Добавьте в небольшое количество воды (примерно, 150-200 граммов) столовую ложку соды и столько же нашатырного спирта. Положите загрязненную вещь в емкость для замачивания и нанесите на пятно получившийся раствор. Оставлять такое средство нужно будет на 2,5-3 часа, в зависимости от того, как оно будет действовать на след от ручки. После того, как будильник известит вас о том, что положенное время истекло, можете смело отправлять одежду в стирку.
Чем оттереть чернила с поверхностей?
Увы, порой наша собственная халатность приводит к тому, что пятна от шариковой ручки появляются не только на одежде, но также на обоях, линолеуме, мебели, сумках, кожаных изделиях и так далее. Устранить их помогут следующие средства:
1. Перекись водорода, уксус и марганцовка для линолеума
Смесь этих компонентов оказывает волшебный эффект. / Фото: nastroy.net
Если пятно на напольном покрытии небольшое, смочите ватный диск или кусочек ваты в перекиси водорода и протрите то место, где был замечен след от ручки. После того, как он исчезнет, промойте линолеум чистой водой (для большей эффективности можно добавить несколько капель моющего средства).
Если пятно крупное и средство не помогает, попробуйте разогретый столовый уксус. Способ применения такой же, как и в случае с перекисью. Если хотите усилить эффект, используйте вместе с уксусом марганцовку – тогда от загрязнения точно не останется ни следа.
Приготовить раствор очень просто: возьмите стакан, заполните его наполовину уксусом и растворите несколько крупинок марганцовки. Если пятно уже долго «украшает» ваше напольное покрытие, тогда его нужно увлажнить полученной смесью для чистки и оставить на четверть часа, после чего смыть моющим средством.
2. Хозяйственное мыло и лимонный сок для кожаных изделий
Мыло и лимонный сок не повредят кожаное изделие. / Фото: Livemaster.ru
Если пятно свежее, попробуйте устранить его при помощи обычного хозяйственного мыла. Для этого натрите небольшое количество мыла и смешайте с минимальным количеством воды. Учтите тот факт, что смесь должна получиться густой. После того, как очищающее средство будет готово, промойте им загрязненный участок кожаной мебели или сумки.
Когда чернила уже высохли, мыло не поможет. В этом случае необходимо прибегать к помощи другого средства – лимонного сока. Выдавите из цитрусового продукта достаточное количество сока, смочите в нем кусочек ваты или ватный диск и протрите пятно. Приготовьтесь к тому, что процедуру нужно будет повторять несколько раз, пока чернила полностью не исчезнут.
3. Уксус и марганцовка для обоев
Раствор уксуса и марганцовки сможет спасти обои. / Фото: Mblx.ru
Этот раствор отлично себя зарекомендовал не только в случае с линолеумом, но и в борьбе с пятнами на обоях. Если вы обнаружили, что ваш ребенок разрисовал стены, не торопитесь переклеивать обои. Вполне возможно, что вы сможете привести стены в порядок и без таких кардинальных методов. Возьмите полстакана 6-процентного уксуса и растворите в нем небольшое количество марганцовки (цвет должен стать насыщенно-розовым). После этого возьмите ватную палочку, смочите ее в полученной жидкости и проведите по рисунку на обоях. Повторяйте свои действия до тех пор, пока от ручки не останется никаких следов. Финальный штрих – протрите обои ватой, смоченной в перекиси водорода.
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