Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхности

Чем отстирать шариковую ручку с одежды?

Молоко нужно брать нежирное. / Фото: Zen.yandex.com

Перекись водорода и спирт понадобятся в одинаковом количестве. / Фото: Greendom74.ru

Сок из лимона нужно выдавить на пятно. / Фото: build-experts.ru

Уксус нужно разогревать перед применением. / Фото: Koffkindom.ru

Кашицу из соды и воды нужно втереть в пятно. / Фото: protkan.com

Спирт и мыло нужно использовать поочередно

Сода и нашатырный спирт хорошо работают вместе. / Фото: stiraemdoma.ru

Чем оттереть чернила с поверхностей?

Смесь этих компонентов оказывает волшебный эффект. / Фото: nastroy.net

Мыло и лимонный сок не повредят кожаное изделие. / Фото: Livemaster.ru

Раствор уксуса и марганцовки сможет спасти обои. / Фото: Mblx.ru