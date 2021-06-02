Покупка квартиры под сдачу: история о том, почему это невыгодно

Дело было так. Собирал я средства и откладывал их еще со времен первой работы. Сначала вроде как «на черный день», а потом уже по привычке решил собирать на что-то масштабное. Накопилось у меня, откровенно говоря, достаточно, но деньги начали лежать мертвым грузом. Решил я как-то ими двигать. Выбор был между инвестированием в проект, оформлением депозита или покупкой квартиры для дальнейшей сдачи в аренду. Последний вариант показался мне самым приемлемым, ведь я еще не понимал сколько всего упустил из своего внимания.

Как выбирал квартиру под сдачу?

Естественно, у меня в голове это выглядело следующим образом: нахожу максимально бюджетный вариант, покупаю его, сдаю в аренду и в ближайшие сроки окупаю приобретение. Искал я квартиры в новостройках, без ремонта и на этапе строительства. Все эти факторы указывали на то, что жилье я отхвачу по максимально выгодной цене. Чтобы снизить последнюю еще больше, я рассматривал новострои только в окраинах Киева. Так я остановился на Отрадном. ЖК этого района проверял на сайте Bild.ua. Начитался там отзывов, рассмотрел все характеристики и решил инвестировать в ЖК «Современный квартал». Местечко хорошее, комфорт-класс, плюс собственная инфраструктура, которую можно будет использовать предлогом для высокой арендной платы.

Даже детский садик предусмотрен на территории. И даже учитывая эти факторы, цена на покупку все еще радовала мой кошелек. Из минусов: ЖД полотно рядом и далеко от метро, но второе окупается огромным количеством различных наземных маршрутов.

Почему это не выгодно?

Во-первых, покупая квартиру в новострое, вам придется ее еще ждать. ЖК «Современный квартал» ввели в эксплуатацию только зимой. Дальше идет этап ремонта. Само собою, что никто не будет обустраивать хоромы в жилье, предназначенном для сдачи в аренду, но даже базовая комплектация обойдется вам в копеечку. Плита, холодильник, стиральная машинка, обустроенный санузел, хоть минимальное количество мебели и другие атрибуты комфортной жизни. И еще один камень, о который можно споткнуться: не всем квартирантам захочется снимать квартиру в доме, где еще идут строительные работы. Пыль в подъезде, ремонт у соседей с утра до вечера и подобное.

И вот перед вами картина: вы вложили кровные деньги в покупку жилья, его ремонт и облагораживание. Допустим сразу же нашлись арендаторы и согласились снимать квартиру за 10 000 грн в месяц, а потратил я на все более 1 млн. грн. И такие инвестиции окупятся мне в лучшем случае лет через 6-7, это не учитывая налоги и другие «прелести» такого вида хранения средств.

Выводы

Честно, вернуть бы время назад – я б этим не маялся. Чтобы действительно заработать на сдаче квартир в аренду у вас их должно быть минимум четыре и все они должны были достаться по наследству. А тратить все свои сбережения на покупку одного жилья для сдачи в аренду крайне невыгодно и к тому же глупо. Лучше уже приобрести квартиру чисто для себя.