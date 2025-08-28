А кому роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 95 миллионов долларов? Шикарный дом построили в этом году архитекторы Рафаэль Виньоли и Дебора Берк. Давайте прогуляемся по этой квартирке класса люкс. Захотели бы вы жить в такой?
Роскошный пентхаус в Нью-Йорке
А кому роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 95 миллионов долларов? Шикарный дом построили в этом году архитекторы Рафаэль Виньоли и Дебора Берк. Давайте прогуляемся по этой квартирке класса люкс. Захотели бы вы жить в такой?
