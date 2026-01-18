16 бедолаг, которым судьба подсунула самую настоящую свинью

1. «Ммм, сэндвич со вкусом разочарования...»

Горький вкус обмана. | Фото: Reddit.

2. Прекрасный солнечный день.

Сначала купила новое зеркальце, а теперь куплю новый стеклопакет. | Фото: Reddit.

3. «Дети, хватайте ценные вещи и бежим! С сегодняшнего дня мы официально бездомные!»

По мнению Novate.ru , лев на крыше - плохой знак! | Фото: Seanan's Tumblr.

4. «Зеленая изгородь рухнула и прямо на мою машину...»

Что это, если не карма. | Фото: zHumor.

5. «Going Well» - Да, просто супер! Будто так и было задумано!

А на кружке написано, что «Все хорошо»!| Фото: bit.ly.

6. «Ничего страшного, рабочие сказали, что за пару недель закончат...»

Кто не успел, тот опоздал. | Фото: wiemy.to.

7. «Ну, все, теперь домочадцы год будут ходить с блестящими пятками!»

Кто, хоть раз имел дело с блестками, поймет! | Фото: The Sun.

8. «Мэри Поппинс, если будешь возвращаться, прихвати и мой зонт!»

«Даже зонт меня бросил!» | Фото: Motika.

9. Кто-то просто забыл закрыть дверь в жилой дом со свежим ремонтом!

По мнению Novate.ru, ремонт можно начинать сначала. | Фото: Uchral.COM.

10. Тут следы электрика теряются...

11. Хорошая новость: никто не загорится!

А плохая заключается в том, что придется хорошенько помыть машину! | Фото: Sympa.

Самое грустное то, что картошка тоже сгорела| Фото: Pholder.

13. Вот, что такое сладкая жизнь!

Вот и перевернулся тот самый грузовик со сладостями. | Фото: Small Joys.

14. Зато утюг теперь такой красивый!

Хотите знать, как красиво украсить утюг? | Фото: Techrum.

15. «Упс, кажется, кто-то шагнул слишком широко!»

А самое печальное то, что он не сможет покинуть строй! | Фото: ScoopWhoop.

16. Вот и нашелся повод познакомиться с соседями!

Знакомство с соседями. | Фото: The Sun.

Перебегала ли вам когда-нибудь дорогу черная кошка? А целая стая? А вот героям нашего сегодняшнего материала наверняка пришлось столкнуться с нечистой силой. Иначе как объяснить то, что происходит на фотографиях?