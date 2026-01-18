16 бедолаг, которым судьба подсунула самую настоящую свинью

Перебегала ли вам когда-нибудь дорогу черная кошка? А целая стая? А вот героям нашего сегодняшнего материала наверняка пришлось столкнуться с нечистой силой. Иначе как объяснить то, что происходит на фотографиях?
1. «Ммм, сэндвич со вкусом разочарования...»
Горький вкус обмана. | Фото: Reddit.
2. Прекрасный солнечный день.
Сначала купила новое зеркальце, а теперь куплю новый стеклопакет. | Фото: Reddit.
3. «Дети, хватайте ценные вещи и бежим! С сегодняшнего дня мы официально бездомные!»
По мнению Novate.ru, лев на крыше - плохой знак! | Фото: Seanan's Tumblr.
4. «Зеленая изгородь рухнула и прямо на мою машину...»
Что это, если не карма. | Фото: zHumor.
5. «Going Well» - Да, просто супер! Будто так и было задумано!
А на кружке написано, что «Все хорошо»!| Фото: bit.ly.
6. «Ничего страшного, рабочие сказали, что за пару недель закончат...»
Кто не успел, тот опоздал. | Фото: wiemy.to.
7. «Ну, все, теперь домочадцы год будут ходить с блестящими пятками!»
Кто, хоть раз имел дело с блестками, поймет! | Фото: The Sun.
8. «Мэри Поппинс, если будешь возвращаться, прихвати и мой зонт!»
«Даже зонт меня бросил!» | Фото: Motika.
9. Кто-то просто забыл закрыть дверь в жилой дом со свежим ремонтом!
По мнению Novate.ru, ремонт можно начинать сначала. | Фото: Uchral.COM.
10. Тут следы электрика теряются...
Надеемся, все обошлось! | Фото: Sne9.
11. Хорошая новость: никто не загорится!
А плохая заключается в том, что придется хорошенько помыть машину! | Фото: Sympa.
12.
Самое грустное то, что картошка тоже сгорела| Фото: Pholder.
13. Вот, что такое сладкая жизнь!
Вот и перевернулся тот самый грузовик со сладостями. | Фото: Small Joys.
14. Зато утюг теперь такой красивый!
Хотите знать, как красиво украсить утюг? | Фото: Techrum.
15. «Упс, кажется, кто-то шагнул слишком широко!»
А самое печальное то, что он не сможет покинуть строй! | Фото: ScoopWhoop.
16. Вот и нашелся повод познакомиться с соседями!
Знакомство с соседями. | Фото: The Sun.
