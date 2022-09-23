С нами не соскучишься!

8 165 подписчиков

Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

Раньше при любом королевском дворе поведение подданных и монарха строго регламентировалось. Соблюдение этикета должно было возвеличивать королевскую особу в глазах придворных и обычного народа. Но часто случалось так, что принятые нормы поведения и формальности буквально доходили до абсурда, принося при этом вред не только окружающим, но и самому монарху.

Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

Тихо Браге


Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

Тихо Браге был авторитетным датским астрономом, астрологом и алхимиком. Причина его смерти до сих пор не дает исследователям покоя. Довольно популярна версия, связанная именно с абсурдностью норм придворного этикета.

Согласно легенде, Тихо Браге оказался за королевским столом. Он очень хотел в туалет, но, согласно придворному регламенту, подданным категорически запрещалось вставать во время трапезы. Ученому пришлось терпеть, хотя он уже был в преклонном возрасте. Считается, что Тихо Браге умер от разрыва мочевого пузыря.

Мария-Луиза Орлеанская


Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

В феврале 1689 года супруга испанского короля Карла II Мария-Луиза решила прокатиться на лошади. Она слыла отличной наездницей, поэтому выбрала для себя самого строптивого коня. Внезапно лошадь встала на дыбы, а потом понесла. Королеву выбросило из седла, но, к несчастью, ее нога застряла в стремени.


Самое абсурдное то, что это все произошло на глазах у короля, но он запретил кому-либо помогать Марии-Луизе, т. к. по этикету, прикасаться к королеве никто не имел права. Когда лошадь была уже достаточно далеко, двое придворных остановили ее и помогли Ее Величеству выбраться из стремени. Мужчины тут же скрылись, потому что испугались гнева короля. Ну а Марии-Луизе было суждено вскоре умереть.

Король Филипп III


Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

Как уже было сказано, при испанском дворе нормы поведения были гипертрофированными. 22 ноября 1604 года король Филипп III присел погреться у камина, как внезапно пламя разгорелось слишком сильно. За закрытие заслонки отвечал специальный дворянин, но в тот момент его не было на месте.
Король запретил кому-либо из присутствующих помогать ему. Пока отыскали нужного дворянина, у Филиппа III обгорело лицо, но зато он сохранил свою честь.

Екатерина II


Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

При российском императорском дворе тоже хватало запоминающихся событий, связанных с церемониалом. Так, однажды Екатерина II отрезала фрейлине Лопухиной клок волос за то, что та сделала прическу не по этикету. А другая придворная и вовсе была удалена из дворца, а потом и из столицы за то, что дерзко позволила себе сделать прическу с цветами гораздо более высокую, чем у императрицы.

Сама же Екатерина II составила «Эрмитажный этикет», в котором, помимо прочего, указывалось, что при рассмотрении фарфоровой статуэтки не следует ее затем складывать себе в карман.

Боярыня Олсуфьева


Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

При Петре I стали устраивать ассамблеи (собрания), на которые было позволено являться и женщинам тоже. После обсуждения дел начинался бал, который сопровождался настоящей попойкой. Отказаться от участия в ассамблеях не мог никто, а опоздавшим наливали «штрафную». Однажды на мероприятие опоздал боярин Олсуфьев с супругой, бывшей на последнем месяце беременности. Боярыня умоляла Петра I сжалиться над ней, но ей налили «штрафную» рюмку водки невообразимых размеров. Ночью у Олсуфьевой случился выкидыш. Мертвого ребенка заспиртовали и отправили в Кунсткамеру.

Мать китайского императора Пу И


Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

В 1908 году китайским императором был объявлен 2-летний Пу И. Сразу после этого дитя, ставшее священным, разделили с матерью Юлань. Теперь она не имела права прикасаться к нему, и ей даже нельзя было находиться с ним в одной комнате. Естественно, разлученный с матерью ребенок начал плакать. Соблюдая этикет, к ребенку приставили няньку. Но и она не могла успокоить малыша, разрывавшего от крика. Мать, обезумевшая от отчаяния, прямо в приемной зала в императорском дворце покончила с собой, выпив смертельную дозу опиума.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх