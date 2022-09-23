Нормы этикета прошлого, которые доходили до абсурда

Раньше при любом королевском дворе поведение подданных и монарха строго регламентировалось. Соблюдение этикета должно было возвеличивать королевскую особу в глазах придворных и обычного народа. Но часто случалось так, что принятые нормы поведения и формальности буквально доходили до абсурда, принося при этом вред не только окружающим, но и самому монарху.









Тихо Браге

Мария-Луиза Орлеанская

Король Филипп III

Екатерина II

Боярыня Олсуфьева

Мать китайского императора Пу И