16 практичных идей для создания особенного интерьера своими руками

Как правило, мы часто вздыхаем, глядя на шикарные интерьеры, созданные профессиональными дизайнерами.

Однако при помощи модных акцентов и сделанных собственноручно элементов декора можно самостоятельно создать уют в доме.

Эти 16 советов вдохновят на создание особенного интерьера.

1. Уютный балкон

Балкон - одно слово и куча предназначений для него.

Балкон – это не только место, куда можно складывать вещи и всякий хлам. Балкон может стать уютным местом для отдыха и расслабления.

2. Игровая площадка для кота

Личное пространство для кота тоже важно.

Если у вас в квартире не слишком много места на полу для игр коту, то вариант отличный создать ему на стенах площадь для игр.

3. Доска для записей

Хорошее напоминание для запланированных дел.

Такая доска поможет не забыть какое либо важное мероприятие, записать нужный рецепт моментально. На доске так же могут быть полочки для журналов, телефона и других мелочей. Органайзер на неделю будет всегда на виду, и напомнит о важных событиях. Такую доску лучше установить на кухне.

4. Прозрачные банки

Удобно и практично.

Используйте для хранения круп хорошо закручивающиеся прозрачные банки. Так лучше видно, что в ней лежит, и не придется открывать каждую и заглядывать в неё.

5. Цветочный горшок

Украсьте цветными красками горшок.

Наверняка у каждого в доме стоит пару обыкновенных скучных горшков с цветами. Добавьте красок и сделайте дизайн горшка из мозаики с помощью круп. Дешево, крупы всегда под рукой, но главное необычно и стильно.

6. Яркий ковер

Своими руками и своей фантазией можно что угодно придумать и сделать.

Сделайте своими руками якрий ковер из помпонов. Здесь ваша фантазия может работать в любом направлении. Помпоны могут быть разноцветными, ковер любой формы. Такой ковер украсит любую комнату в квартире.

7. Спальня в салатных тонах

Зона для идеального комфорта.

Не стоит делать спальню в сильно ярких, вызывающих и мрачных тонах. Цвет спальни должен быть в пастельных тонах. Салатовый цвет идеально подойдет, ведь этот цвет обозначает спокойствие, умиротворение и релакс.

8. Бабочки над кроватью

Кусочек лета в комнату на круглый год.

Где-то завалялась упаковочная бумага, не спешите выбрасывать. Вырежьте милых бабочек и наклейте на двухсторонний скотч над кроватью. Получится интересная идея.

9. Необычный дизайн гостиной

Самодельные украшения из подручных средств.

Бывает, увидишь красивую подарочную бумагу, купишь, но резать её жалко, а выбросить рука не поднимается. Стоит подобрать рамки нужного размера, поместить вовнутрь бумагу и прикрепить рамки к стене. Получится необычно и уникально.

10. Раздвижные двери

Ново и со вкусом.

Если в квартире не так уж и много свободного места, а двери забирают ещё больше. Установите раздвижные двери между комнатами и в ванную. Так же будет замечательно смотреться стеклянная раздвижная дверь.

11. Шкафы под подоконником

Для хозяек отличный вариант.

Для более плотной экономии места используйте пространство под подоконником. Это пространство может послужить шкафом для посуды, вещей и чего угодно. Так же можно создать зону для чтения.

12. Телевизор в рамке

Экономия пространства, никаких лишних тумбочек для телевизора.

Такая идея для современных людей. Кто хочет обновить вид телевизора, просто поместите его в рамку.

13. Штанги для штор

Идея для тех, кому надоели обычные багеты.

Для зрительного увеличения окна повесьте изогнутые штанги для штор. Такую идею не часто встретишь.

14. Спрятанный кабель

Безопасность для детей в первую очередь.

Это просто и быстро сделать. Возьмите палку из под душевых штор. Поместите внутрь её провода с телевизора.

15. Ленты вместо колец

Хорошая идея и не отцепится как с колец.

Прикрепите шторы не к кольцам для штор, а к обыкновенным лентам. А после ленты завяжите еа бантик к багету. Смотрится уютно и со вкусом.

16. Плетеные занавески

Пора обновлять багеты.

Пора обновлять багеты в комнатах и шагать в ногу со временем. Вместо обычных занавесок повесьте плетеные занавески, которые можно самому сшить на швейной машинке.

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