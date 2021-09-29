Для чего у французских моряков на бескозырке красный помпон

Бескозырка – наиболее широко распространенный головной убор на флоте разных стран. Конечно же, в каждом государстве воинская форма имеет свою специфику. Например, во Франции на макушке морской бескозырке имеется помпон синего или красного цвета. У этого элемента дизайна, как и у головного убора французских матросов, долгая история. Есть на этот счет и красивая матросская легенда.
У французской шапки долгая история. /Фото: yandex.net.
История флотской бескозырки французских матросов начинается с истории бонета, небольших войлочных шапочек, которые носили еще в средневековой Скандинавии. Уже тогда на бонетах были помпоны. Шапочки были просты в изготовлении и очень удобны в сырую, холодную погоду. Стоит ли удивляться тому, что всего за столетие бонет просочился и в армии разных стран.
Первыми на этом поприще были британцы. /Фото: kipmu.ru.
Наиболее широкое распространение шапки с помпоном получили в 1725 году после Первого якобитского восстания, когда в Великобритании сформировали горский полк из лояльных короне шотландских кланов. Главным головным убором этих бойцов был бонет с помпоном. К концу XVIII столетия воинский головной убор с помпоном можно было увидеть в самых разных армиях мира: Британия, Франция, Португалия и даже Россия.
Сначала была прядь. /Фото: kipmu.ru.
Путь к бескозырке на французском флоте начался в 1825 году. Именно тогда для матросов и младших флотских офицеров был принят головной убор «bonnet de travail», который по сути являлся фуражкой с небольшим козырьком. Никакого помпона на ней тогда еще не было. Примечательно, что изначально внешний вид «bonnet de travail» почти не регламентировался, а потому многие матросы шили шапки на заказ на свой лад с разной расцветкой и небольшими ленточными украшениями.
Очень старая бескозырка. /Фото: forum-antikvariat.ru.
К 1830 году козырек с «bonnet de travail» исчез. Спустя еще два года французское командование приняло жесткий регламент в отношении внешнего вида матросов, в том числе их головных уборов. Бескозырки были приведены к единому стандарту. Каждый моряк должен был иметь две шапки, одна из которых в обязательном порядке должны была быть синего цвета без украшений. Единственное что позволялось добавить – шерстяная прядь (небольшая кисточка) на макушке бонета. Уже к 1840 году наличие пряди стало обязательным.
Сегодня выглядит вот так. /Фото: anews.com.
Учитывая тот факт, что в морском регламенте о воинской форме 1832 года морякам дозволялось оставлять на своем бонете эту саму прядь, логично будет предположить, что придумали ее сами моряки, которые хотели как-то украсить свою форму сразу после появления «bonnet de travail». Очередные значительные изменения с головным убором французских матросов произошли в 1871 году. Было установлено, что шапка должна быть двух цветов (один из которых синий), а прядь на макушке должна быть как можно более густой и исключительно красного цвета.
Немного странно. /Фото: reibert.info.
Совой современный вид французская флотская бескозырка обрела к началу первой Мировой войны. Пышная прядь на макушке для удобства и большей практичности решили заменить на лаконичный помпон. На этот счет, к слову, есть красивая легенда о том, что во время смотра флота императрицей Евгенией один из матросов разбил голову до крови, и монаршая особа подала ему свой шелковый платок, который окрасился в красный цвет. В память об этом месте на флоте и стали носить ту самую красную прядь, а позже – красный помпон.
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