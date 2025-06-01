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Продукты, которые точно полезны для здоровья

Большинству людей хочется прожить дольше. Те, кто разменял вторую сотню, охотно делятся опытом, но по факту рецепт долголетия у каждого свой. Тем не менее есть общие рекомендации: дольше спать, заниматься спортом, не поддаваться стрессу… И, конечно, питаться как можно правильнее. Вот продукты, которые уж точно полезны для здоровья!


1. Жирная рыба


Продукты, которые точно полезны для здоровья

Рыбий жир многие помнят с детства (и больше не пробуют, а зря). Он очень полезен для здоровья благодаря каротиноидам, которые улучшаю функции мозга. А недавнее исследование показало, что омега-3 действительно может продлить жизнь! После анализа информации о 2600 взрослых американцах со средним возрастом 74 года выяснилось, что те, у кого в крови выше уровень омеги-3 (два рыбных блюда в неделю), на 18% меньше рискуют заболеть хроническим недугом и испытать психические или физические трудности.

2. Орехи


Продукты, которые точно полезны для здоровья Любимый перекус может добавить жизни еще несколько лет. Два больших исследования показали, что чем чаще человек ест орехи, тем меньше рискует умереть молодым от рака, инфаркта или осложнений вирусных инфекций. Орехи полны питательных веществ, которые защищают сердце и помогают справиться с воспалениями. Ненасыщенные жиры, пищевые волокна, фолиевая кислота, витамин Е, калий, магний, кальций, антиоксиданты — вот лишь часть обширного списка. Если ты переживаешь из-за их высокой калорийности, ограничь порцию 30 граммами (а это немало!). Поскольку орехи отлично насыщают, их довольно сложно переесть.

3. Цельнозерновые продукты


Продукты, которые точно полезны для здоровья Если у тебя нет проблем с переносимостью глютена, цельнозерновой хлеб и макароны не только не навредят, но и помогут прожить дольше.
По словам ученых, один лишний кусок хлеба снижает риск внезапной смерти на 5%, а опасность умереть от проблем с сердцем — на 9%. Витамины группы В, витамин Е, магний, пищевые волокна — в хлебе много полезного.

4. Острая пища


Продукты, которые точно полезны для здоровья Поедание острых блюд способствует долголетию. Исследование с участием 450 тысяч китайцев обоих полов показало, что те, кто ест острое 6−7 раз в неделю, снижает риск смерти на 14% в сравнении с теми, кто добавляет перец чили раз в неделю. Дело в капсаицине — веществе, которое содержится в остром перце. Этот антиоксидант помогает бороться с воспалениями, снижает уровень сахара в крови и способствует похудению. Лучший результат — у тех, кто вдобавок еще и не пьет алкоголь.

5. Морские водоросли


Продукты, которые точно полезны для здоровья Благодаря высокому содержанию йода и фукоидана они улучшают функцию щитовидной железы и борются с воспалениями. К тому же водоросли низкокалорийны, но при этом быстро создают чувство насыщения.

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