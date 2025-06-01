Продукты, которые точно полезны для здоровья

Большинству людей хочется прожить дольше. Те, кто разменял вторую сотню, охотно делятся опытом, но по факту рецепт долголетия у каждого свой. Тем не менее есть общие рекомендации: дольше спать, заниматься спортом, не поддаваться стрессу… И, конечно, питаться как можно правильнее. Вот продукты, которые уж точно полезны для здоровья!

1. Жирная рыба

2. Орехи

3. Цельнозерновые продукты

4. Острая пища

5. Морские водоросли