11 распространённых ошибок при расстановке мебели, которые стоит избегать

Создание интерьера для своего дома кажется достаточно простым и понятным занятием. Казалось бы, нужно только купить всё, что нравится, и поставить это в комнату. Однако всё не так просто.

При этом нужно избежать основных ошибок, которые делают помещения меньше, какими-то некрасивыми и куцыми, а также попросту неудобными и некомфортными. Сегодня мы поговорим о самых распространенных ошибках в создании интерьера и меблировании своей квартиры или дома.

1. Мебель у стены

Всё под стеночку.

Во времена Советского Союза очень любили подобную, компактную расстановку, где кровати, шкафы, столы и даже диваны теснились под стенами. Тогда это казалось уютным, сегодня – пережитком прошлого, которое откровенно плохо смотрится в современном интерьере. Конечно же, в маленьком пространстве от подобного никуда не уйти, но это не мешает добавить изюминку, например, стол в самом центре комнаты с журналами, зоны с цветочными горшками подальше от стен или даже стеллажи открытого типа.

2. Обилие мебели

Обилие мебели в комнате.

Вне зависимости от того, большое пространство или маленькое, часто мы совершаем одну и ту же ошибку, а именно – стремимся целиком забить его разными типами мебели, от лёгкой до самой тяжелой.

Нам хочется не только впихнуть диван, постель, но ещё и несколько шкафов, а также как можно больше стеллажей, чтобы всё было под рукой. Но такой «трюк» зачастую выходит боком и комната кажется разбалансированной, помещение давит, стоит только в нем очутиться.

Дизайнеры рекомендуют более лёгкую, светлую мебель или же и вовсе сделать выбор в пользу моделей-трансформеров, которые освобождают больше пространства.

3. Пустота в центре

Пустота в центре комнаты.

Большое пространство в квартире – это, конечно, несомненная удача. Однако многие не знают, как правильно этим воспользоваться и попросту теряются в догадках, что делать со слишком большими спальнями или гостиными. Из-за этого появляются «пустынные» зоны, к примеру, абсолютно свободный центр в комнате.

Конечно же, это приемлемый вариант на случай, если у Вас дома часто много гостей и проходят вечеринки, но если же нет – то подобное портит впечатление от интерьера. Решить это можно с помощью аккуратных кресел, столиков и других предметов, включая мягкий ковёр.

4. Закрытое окно

Не стоит ставить кровать у окна.

Первое, от чего следует отказаться – это от кровати у окна. Любыми способами стоит избегать подобного расположения мебели, поскольку это не только смотрится странно и неуместно, но ещё и негативно сказывается на её состоянии. Постоянное воздействие солнечных лучей может привести к выцветанию краски на изголовье.

Дизайнеры рекомендуют ставить кровать подальше от окна, или же использовать для маленьких помещений складной диван.

5. Неудобное передвижение

Лишняя мебель посреди комнаты.

Многие не учитывают простейшее правило, а именно – удобство и быстроту передвижения по комнате. А потому очень часто можно наткнуться на столик или шкафчик в попытках добраться до нужной вещи и многое другое. Не стоит закрывать стеллажи спинками кровати или дивана, а также другими, более низкими шкафчиками или трюмо. Также в идеале нужно начертить схему передвижения по комнатам, после чего определить, куда поставить самую крупную мебель, чтобы она не мешала ходьбе.

6. Крупная или мелкая мебель

Наляписто и негармонично.

Неправильные габариты мебели влияют не только на удобство, но и на общее впечатление от комнаты. Так, если помещение маленькое – не стоит выбирать громоздкие шкафы или же огромные кровати. Маленьким спальням – маленькие, складные диванчики, а также открытые стеллажи. Большим же помещениям точно не подойдут крошечные столики или маленькие диваны, а потому стоит отдавать предпочтение более габаритным моделям. Однако без фанатизма, потому что чрезмерно большая мебель съедает пространство и делает комнату сжатой и строгой.

7. Отсутствие зонирования

Отсутствие зонирования.

Идеальный интерьер всегда разделен на зоны: отдыха, сна, работы, творчества и многого другого. У каждого человека должна быть возможность заниматься любимым делом, хорошо отдыхать и проводить время с друзьями с максимальным уютом. Для этого не обязательно покупать что-то новое, просто окиньте взглядом комнаты и решите, где лучше будет спать, а где – смотреть телевизор и наслаждаться любимым чаем.

Для различных видов активности можно также организовать маленькие зоны с тренажерами или другим снаряжением, или же поставить туда вещи, необходимые для творчества – мольберт, музыкальный инструмент и так далее.

8. Использование гарнитура

Использование гарнитура нынче не в моде.

Мебельный гарнитур уже давно канул в Лету. Да, это, без сомнения, был весьма удобный способ обставить свои комнаты и не заморачиваться при этом сочетаемостью цветов и оттенков, однако это больше не в моде. Комнаты, построенные на едином стиле, выглядят скучно и пресно. Попробуйте отказаться от больших мебельных стенок, которые вторят шкафам и крошечным тумбочкам. Играйте с цветами и красками: если у вас светлые шкафы и стеллажи – сделайте выбор в пользу более темных, крупных пуфов с яркими акцентами или же мягкого, не строгого и стильного дивана.

9. Несочетаемость с ковром

Когда ковёр не в тему.

Когда в нашей комнате есть ковер – мы всячески стараемся как-то обойти его или же поставить всю мебель на его уголки. Это в корне неправильный подход. Разумеется, важно ещё и правильно выбрать ковер, навсегда отказавшись от крошечных, продолговатых, округлых или квадратных вариантов, которые теряются на фоне комнаты и привлекают ненужное внимание.

Попробуйте сделать выбор в пользу ковров среднего размера или же и вовсе предпочтите огромный ковер на весь пол. Важно помнить только одно главное правило: мебель никогда не должна находиться на уголках ковра, её ножки не должны частично стоять на полу и на нём одновременно. Хорошее решение – поставить шкафчик или столик на ковер в самом центре, а другую мебель расположить уже непосредственно на полу.

10. Негармоничный минимализм и неправильные акценты

Унылый минимализм без акцента.

Худшее решение для гостиной – это акцент на телевизоре. Мы в первую очередь думаем о том, как бы распределить кресла и диван так, чтобы было удобно его смотреть, однако это в корне неправильный подход. Зона отдыха будет выглядеть комфортнее и свободнее, если кресла будут повернуты друг к другу, а между ними будет ютиться маленький столик.

Кроме того, если хочется оставить комнату воздушной и легкой, не перегружая её мебелью, стоит отказаться от полного минимализма. Так, если это гостиная – не нужно тащить туда самый большой и уютный с виду диван, ведь он развалит всю композицию в корне. Так же стоит обойтись и в спальне, где слишком большая кровать и отсутствие другой мебели будет смотреться странно и неуютно, а помещение будет казаться необжитым.

11. Ненужные аксессуары

Чрезмерное изобилие аксессуаров в интерьер.

Все мы любим различные детали, вазочки, статуэтки, свечки и многое другое, что украшает интерьер. Однако обилие этих вещей попросту съедает полезное пространство, а ещё занимает большую часть мебели, которую можно использовать более рационально.

Окиньте взглядом помещение и решите, какие вещи можно убрать так, чтобы не навредить общей гармонии. Спрячьте ненужное в шкаф, отнесите в другую комнату, выбросите или продайте то, что больше не пригодится. Или сделайте для них отдельный, закрытый шкафчик, который не будет бросаться в глаза.

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