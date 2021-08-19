Популярные статьи

Свежие комментарии

11 распространённых ошибок при расстановке мебели, которые стоит избегать

11 распространённых ошибок при расстановке мебели, которые стоит избегать

Создание интерьера для своего дома кажется достаточно простым и понятным занятием. Казалось бы, нужно только купить всё, что нравится, и поставить это в комнату. Однако всё не так просто.

При этом нужно избежать основных ошибок, которые делают помещения меньше, какими-то некрасивыми и куцыми, а также попросту неудобными и некомфортными. Сегодня мы поговорим о самых распространенных ошибках в создании интерьера и меблировании своей квартиры или дома.

11 распространённых ошибок при расстановке мебели, которые стоит избегать

1. Мебель у стены

Всё под стеночку. \ Фото: ms.aviarydecor.com.

Всё под стеночку.

Во времена Советского Союза очень любили подобную, компактную расстановку, где кровати, шкафы, столы и даже диваны теснились под стенами. Тогда это казалось уютным, сегодня – пережитком прошлого, которое откровенно плохо смотрится в современном интерьере. Конечно же, в маленьком пространстве от подобного никуда не уйти, но это не мешает добавить изюминку, например, стол в самом центре комнаты с журналами, зоны с цветочными горшками подальше от стен или даже стеллажи открытого типа.

2. Обилие мебели

Обилие мебели в комнате. \ Фото: mozfiles.com.

Обилие мебели в комнате.

Вне зависимости от того, большое пространство или маленькое, часто мы совершаем одну и ту же ошибку, а именно – стремимся целиком забить его разными типами мебели, от лёгкой до самой тяжелой.

Нам хочется не только впихнуть диван, постель, но ещё и несколько шкафов, а также как можно больше стеллажей, чтобы всё было под рукой. Но такой «трюк» зачастую выходит боком и комната кажется разбалансированной, помещение давит, стоит только в нем очутиться.

Дизайнеры рекомендуют более лёгкую, светлую мебель или же и вовсе сделать выбор в пользу моделей-трансформеров, которые освобождают больше пространства.

3. Пустота в центре

Пустота в центре комнаты. \ Фото: rambler.ru.

Пустота в центре комнаты.

Большое пространство в квартире – это, конечно, несомненная удача. Однако многие не знают, как правильно этим воспользоваться и попросту теряются в догадках, что делать со слишком большими спальнями или гостиными. Из-за этого появляются «пустынные» зоны, к примеру, абсолютно свободный центр в комнате.

Конечно же, это приемлемый вариант на случай, если у Вас дома часто много гостей и проходят вечеринки, но если же нет – то подобное портит впечатление от интерьера. Решить это можно с помощью аккуратных кресел, столиков и других предметов, включая мягкий ковёр.

4. Закрытое окно

Не стоит ставить кровать у окна. \ Фото: design-homes.ru.

Не стоит ставить кровать у окна.

Первое, от чего следует отказаться – это от кровати у окна. Любыми способами стоит избегать подобного расположения мебели, поскольку это не только смотрится странно и неуместно, но ещё и негативно сказывается на её состоянии. Постоянное воздействие солнечных лучей может привести к выцветанию краски на изголовье.

Дизайнеры рекомендуют ставить кровать подальше от окна, или же использовать для маленьких помещений складной диван.

5. Неудобное передвижение

Лишняя мебель посреди комнаты. \ Фото: brwland.com.ua.

Лишняя мебель посреди комнаты.

Многие не учитывают простейшее правило, а именно – удобство и быстроту передвижения по комнате. А потому очень часто можно наткнуться на столик или шкафчик в попытках добраться до нужной вещи и многое другое. Не стоит закрывать стеллажи спинками кровати или дивана, а также другими, более низкими шкафчиками или трюмо. Также в идеале нужно начертить схему передвижения по комнатам, после чего определить, куда поставить самую крупную мебель, чтобы она не мешала ходьбе.

6. Крупная или мелкая мебель

Наляписто и негармонично. \ Фото: obustroeno.com.

Наляписто и негармонично.

Неправильные габариты мебели влияют не только на удобство, но и на общее впечатление от комнаты. Так, если помещение маленькое – не стоит выбирать громоздкие шкафы или же огромные кровати. Маленьким спальням – маленькие, складные диванчики, а также открытые стеллажи. Большим же помещениям точно не подойдут крошечные столики или маленькие диваны, а потому стоит отдавать предпочтение более габаритным моделям. Однако без фанатизма, потому что чрезмерно большая мебель съедает пространство и делает комнату сжатой и строгой.

7. Отсутствие зонирования

Отсутствие зонирования. \ Фото: psk-remont.ru.

Отсутствие зонирования.

Идеальный интерьер всегда разделен на зоны: отдыха, сна, работы, творчества и многого другого. У каждого человека должна быть возможность заниматься любимым делом, хорошо отдыхать и проводить время с друзьями с максимальным уютом. Для этого не обязательно покупать что-то новое, просто окиньте взглядом комнаты и решите, где лучше будет спать, а где – смотреть телевизор и наслаждаться любимым чаем.
Для различных видов активности можно также организовать маленькие зоны с тренажерами или другим снаряжением, или же поставить туда вещи, необходимые для творчества – мольберт, музыкальный инструмент и так далее.

8. Использование гарнитура

Использование гарнитура нынче не в моде. \ Фото: mebelminsk.by.

Использование гарнитура нынче не в моде.

Мебельный гарнитур уже давно канул в Лету. Да, это, без сомнения, был весьма удобный способ обставить свои комнаты и не заморачиваться при этом сочетаемостью цветов и оттенков, однако это больше не в моде. Комнаты, построенные на едином стиле, выглядят скучно и пресно. Попробуйте отказаться от больших мебельных стенок, которые вторят шкафам и крошечным тумбочкам. Играйте с цветами и красками: если у вас светлые шкафы и стеллажи – сделайте выбор в пользу более темных, крупных пуфов с яркими акцентами или же мягкого, не строгого и стильного дивана.

9. Несочетаемость с ковром

Когда ковёр не в тему. \ Фото: dizainexpert.ru.

Когда ковёр не в тему.

Когда в нашей комнате есть ковер – мы всячески стараемся как-то обойти его или же поставить всю мебель на его уголки. Это в корне неправильный подход. Разумеется, важно ещё и правильно выбрать ковер, навсегда отказавшись от крошечных, продолговатых, округлых или квадратных вариантов, которые теряются на фоне комнаты и привлекают ненужное внимание.

Попробуйте сделать выбор в пользу ковров среднего размера или же и вовсе предпочтите огромный ковер на весь пол. Важно помнить только одно главное правило: мебель никогда не должна находиться на уголках ковра, её ножки не должны частично стоять на полу и на нём одновременно. Хорошее решение – поставить шкафчик или столик на ковер в самом центре, а другую мебель расположить уже непосредственно на полу.

10. Негармоничный минимализм и неправильные акценты

Унылый минимализм без акцента. \ Фото: xookoo.ru.

Унылый минимализм без акцента.

Худшее решение для гостиной – это акцент на телевизоре. Мы в первую очередь думаем о том, как бы распределить кресла и диван так, чтобы было удобно его смотреть, однако это в корне неправильный подход. Зона отдыха будет выглядеть комфортнее и свободнее, если кресла будут повернуты друг к другу, а между ними будет ютиться маленький столик.

Кроме того, если хочется оставить комнату воздушной и легкой, не перегружая её мебелью, стоит отказаться от полного минимализма. Так, если это гостиная – не нужно тащить туда самый большой и уютный с виду диван, ведь он развалит всю композицию в корне. Так же стоит обойтись и в спальне, где слишком большая кровать и отсутствие другой мебели будет смотреться странно и неуютно, а помещение будет казаться необжитым.

11. Ненужные аксессуары

Чрезмерное изобилие аксессуаров в интерьер. \ Фото: dizainexpert.ru.

Чрезмерное изобилие аксессуаров в интерьер.

Все мы любим различные детали, вазочки, статуэтки, свечки и многое другое, что украшает интерьер. Однако обилие этих вещей попросту съедает полезное пространство, а ещё занимает большую часть мебели, которую можно использовать более рационально.

Окиньте взглядом помещение и решите, какие вещи можно убрать так, чтобы не навредить общей гармонии. Спрячьте ненужное в шкаф, отнесите в другую комнату, выбросите или продайте то, что больше не пригодится. Или сделайте для них отдельный, закрытый шкафчик, который не будет бросаться в глаза.

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх