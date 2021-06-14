12 убедительных причин, почему в доме должен быть кусок мыла

Сейчас в тренде жидкое мыло, которое удобнее использовать.

Но кусковое мыло забыто необоснованно, помимо основной функции оно имеет массу полезных свойств, которые очень кстати в домашнем хозяйстве.

Мыло поможет в борьбе с вредителями, во время ремонта и предотвратит не одну страшную катастрофу. 12 удивительных советов научат пользоваться кусочком мыла по полной программе, а заодно решить множество типичных проблем.

1. Кристально чистые зеркала

Мыло отлично спасает зеркала от запотевания на время принятия водных процедур в ванной комнате. Чтобы использовать этот фокус, нужно предварительно протереть зеркало мылом и вытереть чистой тканью. Теперь смело принимаем душ, после которого можно полюбоваться своим чистым отражением. Такая же техника подходит для профилактики запотевания ваших очков.

2. Легкость в общении с мебелью

Мыло просто и со вкусом находит общий язык с любыми выдвижными механизмами.

Если какой-то из ящичков мебели трудно открывается, пора доставать из заначки кусочек мыла. Просто протираем им вдоль бегунков ящика, и он начнет открываться без единой заминки. Мыло мочить не нужно.

3. Никакого скрипа в доме!

Дверь в доме должна открываться и закрываться тихо, а половицы не издавать звуков.

Если в доме ламинат, паркет или деревянные половицы, рано или поздно они могут начать скрипеть. Чтобы быстро исправить эту проблему, нужно слегка протереть проблемное место кусочком сухого мыла. Никакого скрипа, идеальный пол. Тот же совет действует для реанимации скрипучих петель на любых дверях в доме.

4. Быстрая смена обоев

Ремонт в два счета.

Во время ремонта мыло актуально как никогда. Чтобы быстро снять старые обои, рекомендуется использовать мыльный раствор. Его нужно нанести и дать немножко пропитаться. Благодаря мылу усилится скольжение, снимать обои со стен станет намного легче.

5. Эффективная борьба с пятнами

Немного мыла значительно облегчит стирку трудновыводимых пятен.

Использовать мыло перед стиркой — это простой и недорогой способ избавиться от сильных загрязнений. Например, отстирать такие слабые места в одежде, как область подмышек, воротники и рукава рубашек. Если перед отправкой вещей в стиральную машину натереть проблемные участки, то они отстираются идеально.

6. Защита мебели от зубов домашних питомцев

Ваш пушистый любимец без ума от ножек стола? Достаем мыло и сохраняем их в целости.

Если домашний питомец любит грызть ножки мебели, отучить его от этой привычки крайне сложно. Как минимум потому, что следить за ним постоянно нереально. На помощь придет небольшое количество мыла, которым нужно натереть все «аппетитные» участки. Собаке точно не понравится новый вкус мебели, поэтому и вредная привычка отойдет в прошлое.

7. Поиск утечки

С помощью кусочка обычного мыла можно предотвратить даже серьезные неприятности.

Если в квартире ощущается неприятный специфический запах, однозначно стоит провести проверку на предмет утечки газа. Влажным мылом нужно протереть все стыки газового оборудования и труб. Там, где появятся пузыри, и будет утечка. Подобный способ действует и для проверки шин на автомобиле или надувных бассейнов.

8. Защита посуды от нагара

Один маленький секрет, и не придется оттирать посуду целый час.

Этот совет весьма актуален для отдыха на природе. Те, кто любят готовить на костре под открытым небом, оценят его по достоинству. В обычной ситуации дно посуды, которую используют для готовки, покрывается нагаром и сажей, сильно темнеет. Смыть это крайне сложно. Чтобы сэкономить усилия перед готовкой, дно посуды надо протереть мылом. Теперь помыть кастрюлю или сковороду удастся в два счета.

9. Как приручить новую обувь?

Не обязательно мучить ноги новой обувью, пусть комфортно будет сразу.

Часто новая кожаная обувь отличается жесткостью, натирает и провоцирует появление мозолей. Чтобы быстрее адаптировать ее к ногам и избежать повреждений и неприятных ощущений, надо натереть задник обуви влажным мылом с внутренней стороны. Натирать нужно до тех пор, пока верхний слой мыла полностью не впитается в обувь. Потом попробовать поносить, если все еще ощущается жесткость, повторить операцию еще раз.

10. Аккуратная покраска окон

Хорошая подготовка — залог легкой и красивой работы.

Если нужно покрасить откосы на окнах, сделать это идеально аккуратно не представляется возможным. Нет-нет, но брызги краски попадают на окно, а потом приходится тратить время на то, чтобы оттереть их химическим средством. Чтобы защитить окна и избавить себя от дополнительной работы, можно натереть стекла кусочком мыла, прежде чем начать красить. После этого нетрудного ритуала отмыть окна будет крайне легко обычной тряпочкой.

11. Грызунам вход воспрещен

Мышки не любят соблюдать гигиену.

Совет особенно актуален для дачи, загородного дома, гаража или подвала. Вместо того, чтобы отпугивать мышей и крыс опасными для своего здоровья химикатами, можно использовать обычное мыло. Выбирать нужно наиболее ароматное — резкий запах отпугнет грызунов и сделает вашу территорию незаманчивой для обитания.

12. Смазка для винтов и гвоздей

Мыло облегчает многие ремонтные работы.

Вкрутить винт или забить гвоздь бывает довольно непросто, особенно если работать с толстым куском дерева или прочными стройматериалами. Чтобы облегчить эту работу, прежде чем начать работу, комплектующие рекомендуется натереть мылом. Это уменьшит трение и в несколько раз облегчит попадание винта или гвоздя в дерево.