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13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Кроме всех прочих различий между менталитетами россиян и жителей условного Запада, особенный интерес вызывают чисто внутрисемейные отношения. Если у нас теща хоть и является объектом шуток, часто особенно злых, но имеет серьезное влияние на дочь и ее избранника, то за рубежом на потенциального зятя куда больший ужас наводит отец невесты, готовый отплатить ударом по почке любимому «сыну» за каждую слезинку, оброненную его ребенком. Отношениям отцов и зятьев посвящено немало фильмов, многие из которых стали настоящей классикой, вместе с порталом Film.ru мы решили посмотреть, а у кого из голливудских актеров и режиссеров дочери достигли того возраста, когда их можно вести под венец. А заодно представили, какими тестями станут культовые звезды боевиков и комедий.

13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Алек Болдуин


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

В свое время Алек Болдуин «прославился» тем, что таблоиды растиражировали запись на его домашнем автоответчике, в которой актер крыл матом всех родных и близких, попутно назвав свою дочь Ирланд «свиньей». Все это осталось позади, Алек родными прощен, а 20-летняя Ирланд с удовольствием позирует репортерам в обнимку с отцом. Блистательная блондинка пока идет по следам своей мамы Ким Бэйсингер, с головой отдаваясь карьере модели, но и в кино ее уже с удовольствием принимают. Неизвестно, дождется ли Алек Болдуин знакомства с будущим зятем, ведь Ирланд замечена в отношениях с другой девушкой, но если что – берегитесь, семья Болдуинов обширна, от нее не спрячешься.

Келси Грэммер


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Не очень правильно так говорить о некогда весьма популярном телеактере, но, возможно, через несколько лет лучшим подарком, сделанным Келси Грэммером человечеству, мы будем называть его дочь Грир. В самом деле, кто из современных зрителей помнит доктора Фрейзера, а вот красавицу Грир, занятую сегодня сразу в нескольких телепроектах, сложно не заметить или забыть. Свое восхождение на олимп будущая звезда начала с местных конкурсов красоты, где на протяжении трех лет занимала призовые места, затем вполне ожидаемо последовали предложения сняться в кино и сериалах. Сейчас Грэммер 24, и ее многие признают одной из самых многообещающих актрис своего поколения. И да, она пока одинока.

Джонни Депп


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

С самого рождения Лили-Роуз, дочь Джонни Деппа, находилась под пристальным наблюдением фотокамер, девочка буквально росла на глазах всего мира и выросла в прекрасный цветок. Пока Лили-Роуз всего 17, но уже сейчас можно сказать, что папа с ней хлебнет горя – девушка успела заявить о своей бисексуальности, поагитировать за противника недавно избранного нового президента США, бросить школу и полежать в реабилитационном центре. Разумеется, многие молодые люди хотели бы стать зятьями Деппа, но особенно теплого приема ждать в этой семье не приходится – о Джонни не зря ходят дурные слухи, он, видимо, и вправду любит помахать дома кулаками.

Дон Джонсон


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Отцу Дакоты Джонсон знаменитому ковбою Мальборо и детективу Крокетту Дону Джонсону не позавидуешь – его дочь стала суперпопулярной после съемок в эротической драме «Пятьдесят оттенков серого». Учитывая то, что Дакота и ее партнер по экранным сексуальным утехам Джейми Дорнан продолжают встречаться и вне съемочной площадки, ситуация усугубляется – на месте Дона Джонсона после просмотра фильма мы все чувствовали бы себя неловко, словно проведя ночь в спальне дочери и ее избранника. Как после этого вести дочь к алтарю, подсказывать не станем. Тем более что Дакота вроде и не торопится.

Клинт Иствуд


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Большинство из нас, простых смертных, при виде Клинта Иствуда, скорее всего, просто потеряли бы дар речи и перешли бы на бульканье, горловое клокотание и непроизвольное пускание слюней, а представьте, каково быть такому человеку зятем. Рассказать о подобном опыте мог бы Джордан Фельдштейн, бывший супругом любимой дочери Клинта Франчески Иствуд, но, судя по тому что брак Франчески и Джордана (между прочим, брата Джоны Хилла) продлился всего неделю, счастливому избраннику хватило одной, максимум двух встреч с тестем. «Грязный Гарри» способен выбить дерьмо из кого угодно одним своим взглядом, так что очаровательная Франческа снова свободна. Есть желающие стать Клинту Иствуду родней?

Эдди Мерфи


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Давно прошли те года, когда Эдди Мерфи хулиганил на большом экране, сейчас и проектов у актера поменьше, и энергии поубавилось, да и вырос комик из коротких штанишек, пора думать о семье. А семья у Эдди большая – девять детей от пяти женщин, и это только официальные. К счастью, чада уже подрастают, как, например, дочь Бриа. Известной Брию сделало популярное телевизионное реалити-шоу «Новая топ-модель Америки», после которого девушка заключила выгодный контракт с рекламной компанией и стала появляться на обложках журналов. В свои 27 лет Бриа не замужем, но Эдди Мерфи имел возможность ощутить себя отцом невесты – полтора года назад Интернет заполнили фото Брии в свадебном платье, но, к сожалению (или к счастью?), это был всего лишь костюм для съемок в музыкальном клипе.

Джо Монтенья


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Талант и гены не спрячешь, как ни старайся, – эта простая мудрость постоянно находит подтверждение. Взять хотя бы дочку актера Джо Монтеньи Джию. С детства родители готовили ее к музыкальной карьере, к 12 годам Джиа овладела искусством игры на пианино и саксофоне, ее голосу могли позавидовать профессиональные певицы, а персональные занятия гимнастикой и балетом позволили девушке блестяще развиться физически. Но как ни старались папа с мамой, а Джию затянуло-таки кино, она и в полнометражных лентах отметилась уже не раз, и на ТВ стала частой гостьей. Сейчас девушке 26, и ее отец вполне готов отдать дочь замуж, главное, чтобы свадьба не превратилась в место преступления из сериала «Мыслить как преступник».

Шон Пенн


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Вряд ли в здравом уме девушке можно пожелать быть похожей на Шона Пенна, но дочери знаменитого актера и актрисы Робин Райт Дилан Пенн удалось взять от отца все только самое лучшее – иначе в модели ей было бы не пробиться. 25-летняя Дилан – весьма успешный в фэшн-индустрии человек, да и в кино она не чужая – ее знают не только как бывшую подружку Роберта Паттинсона, но и как актрису из недавней комедии «Элвис и Никсон». Будущему жениху, если он когда-нибудь появится, не стоит вместе с тестем распивать алкоголь, мы все помним, чем заканчивались совместные гулянки Пенна и Мадонны – драками и взаимными обвинениями в изменах.

Кевин Смит


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Только совершенно «отмороженный» фанат мог назвать своего ребенка именем героя комиксов, и на память приходят два таких голливудских «гения». Кал-Элом нарек своего сына Николас Кейдж, а Кевин Смит своей дочери дал имя Харли-Куинн. Что ж, «как вы яхту назовете…» – теперь за девушкой нужен глаз да глаз. 17-летняя Харли-Куинн уже отметилась несколькими ролями в кино и на достигнутом останавливаться не собирается. Кто-то скажет, что замуж ей рановато, но вы попробуйте остановить злодейку, от которой сам Бэтмен приходил в ужас, если ей что-то взбредет в голову. Будет ли отмалчиваться Молчаливый Боб, когда дочь приведет ему жениха? Не вздумает ли Кевин Смит сделать из избранника единственной дочери моржа?

Стивен Спилберг


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Если кто-то в Голливуде и заслуживает «Оскар» за большую и счастливую семью, так это Стивен Спилберг. Режиссер «Челюстей» и «Инопланетянина» «заделал» шестерых детей и может гордиться каждым. Дестри Аллин – самая младшая дочь Спилберга, и нам еще только предстоит узнать ее получше, но уже сейчас можно сказать, что девушка обласкана удачей. В 2009 году отец подарил Дестри лошадь по имени Румба, и не так давно скакун выиграл крупный денежный приз в одном из престижных дерби. Девушка вложила деньги в модельное агентство и сейчас может позволить себе немного независимости от любящих родителей. О свадьбе речь пока не заходит, хотя Дестри давно встречается с одним молодым человеком, но можно себе представить эту церемонию – Спилберг владеет красивым островом, несколькими яхтами и парком ретроавтомобилей.

Брюс Уиллис


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Расставшись с Деми Мур, некогда «крепкий орешек» Брюс Уиллис дал трещину, но не оставил желания принимать участие в жизни своих дочерей, поэтому редко встретишь в Сети фотографию хоть одной из дочек Брюса, на которой он не находится на расстоянии вытянутой руки от девушек. Гиперопека не проходит бесследно, и вот уже таблоиды рассказывают, что младшая из трех дочерей Уиллиса и Мур Талула Белль тайно вышла замуж. Тем хуже для остальных – особенно пристально Брюс следит за Скаут ЛаРу, получившей блестящее образование и уже проявившей себя на киноэкране. Будущим бойфрендам дочери Уиллиса стоит помнить, как повел себя Джон МакКлейн в «Крепком орешке 4.0», когда злодеи похитили его ребенка, – живым никто не ушел!

Джейми Фокс


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Только самые старинные друзья и наиболее придирчивые поклонники помнят, что «Джанго освобожденный» Джейми Фокс пришел в шоу-бизнес с прозаичным именем Эрик Марлон Бишоп. Рассчитывая на моментальный успех, будущий лауреат «Оскара» сменил имя на звучное Джейми Фокс и не просчитался. А вот его дочь оставила имя своих предков – ее в фэшн-среде Лос-Анджелеса знают как Коринн Бишоп. 22-летняя модель успела зарекомендовать себя и в околокиношной тусовке – в 2005 году она выходила с отцом на сцену получать «Оскар», а в прошлом году ее выбрали «Мисс Золотой глобус». Девушка и впрямь видная, но будущему зятю «Джанго» нужно быть осторожным, иначе можно остаться без головы.

Арнольд Шварценеггер


13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Представляете, как Железный Арни будет расставаться с дочерью и ее мужем после семейных посиделок? Наверняка будет уходить, подняв вверх большой палец со словами I’ll be back! Но все это фантазии и прикидки на будущее, пока его старшая дочь не замужем, 27-летняя Кэтрин Шварценеггер предпочитает проводить время с матерью и родными, уединяясь время от времени ради писательства. На счету Кэтрин Шварценеггер уже две книги, мотивирующие молодых людей развиваться после школы, колледжа и университета, но при этом не забывать о здоровом образе жизни. Отец ее тоже начинал со здорового питания, а потом в губернаторы пробился – дочери есть на кого равняться.

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