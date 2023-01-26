13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Кроме всех прочих различий между менталитетами россиян и жителей условного Запада, особенный интерес вызывают чисто внутрисемейные отношения. Если у нас теща хоть и является объектом шуток, часто особенно злых, но имеет серьезное влияние на дочь и ее избранника, то за рубежом на потенциального зятя куда больший ужас наводит отец невесты, готовый отплатить ударом по почке любимому «сыну» за каждую слезинку, оброненную его ребенком. Отношениям отцов и зятьев посвящено немало фильмов, многие из которых стали настоящей классикой, вместе с порталом Film.ru мы решили посмотреть, а у кого из голливудских актеров и режиссеров дочери достигли того возраста, когда их можно вести под венец. А заодно представили, какими тестями станут культовые звезды боевиков и комедий.









Алек Болдуин

Келси Грэммер

Джонни Депп

Дон Джонсон

Клинт Иствуд

Эдди Мерфи

Джо Монтенья

Шон Пенн

Кевин Смит

Стивен Спилберг

Брюс Уиллис

Джейми Фокс

Арнольд Шварценеггер