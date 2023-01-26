13 кинозвезд, к которым опасно набиваться в зятья

Кроме всех прочих различий между менталитетами россиян и жителей условного Запада, особенный интерес вызывают чисто внутрисемейные отношения. Если у нас теща хоть и является объектом шуток, часто особенно злых, но имеет серьезное влияние на дочь и ее избранника, то за рубежом на потенциального зятя куда больший ужас наводит отец невесты, готовый отплатить ударом по почке любимому «сыну» за каждую слезинку, оброненную его ребенком. Отношениям отцов и зятьев посвящено немало фильмов, многие из которых стали настоящей классикой, вместе с порталом Film.ru мы решили посмотреть, а у кого из голливудских актеров и режиссеров дочери достигли того возраста, когда их можно вести под венец. А заодно представили, какими тестями станут культовые звезды боевиков и комедий.
Алек Болдуин
В свое время Алек Болдуин «прославился» тем, что таблоиды растиражировали запись на его домашнем автоответчике, в которой актер крыл матом всех родных и близких, попутно назвав свою дочь Ирланд «свиньей». Все это осталось позади, Алек родными прощен, а 20-летняя Ирланд с удовольствием позирует репортерам в обнимку с отцом. Блистательная блондинка пока идет по следам своей мамы Ким Бэйсингер, с головой отдаваясь карьере модели, но и в кино ее уже с удовольствием принимают. Неизвестно, дождется ли Алек Болдуин знакомства с будущим зятем, ведь Ирланд замечена в отношениях с другой девушкой, но если что – берегитесь, семья Болдуинов обширна, от нее не спрячешься.
Келси Грэммер
Не очень правильно так говорить о некогда весьма популярном телеактере, но, возможно, через несколько лет лучшим подарком, сделанным Келси Грэммером человечеству, мы будем называть его дочь Грир. В самом деле, кто из современных зрителей помнит доктора Фрейзера, а вот красавицу Грир, занятую сегодня сразу в нескольких телепроектах, сложно не заметить или забыть. Свое восхождение на олимп будущая звезда начала с местных конкурсов красоты, где на протяжении трех лет занимала призовые места, затем вполне ожидаемо последовали предложения сняться в кино и сериалах. Сейчас Грэммер 24, и ее многие признают одной из самых многообещающих актрис своего поколения. И да, она пока одинока.
Джонни Депп
С самого рождения Лили-Роуз, дочь Джонни Деппа, находилась под пристальным наблюдением фотокамер, девочка буквально росла на глазах всего мира и выросла в прекрасный цветок. Пока Лили-Роуз всего 17, но уже сейчас можно сказать, что папа с ней хлебнет горя – девушка успела заявить о своей бисексуальности, поагитировать за противника недавно избранного нового президента США, бросить школу и полежать в реабилитационном центре. Разумеется, многие молодые люди хотели бы стать зятьями Деппа, но особенно теплого приема ждать в этой семье не приходится – о Джонни не зря ходят дурные слухи, он, видимо, и вправду любит помахать дома кулаками.
Дон Джонсон
Отцу Дакоты Джонсон знаменитому ковбою Мальборо и детективу Крокетту Дону Джонсону не позавидуешь – его дочь стала суперпопулярной после съемок в эротической драме «Пятьдесят оттенков серого». Учитывая то, что Дакота и ее партнер по экранным сексуальным утехам Джейми Дорнан продолжают встречаться и вне съемочной площадки, ситуация усугубляется – на месте Дона Джонсона после просмотра фильма мы все чувствовали бы себя неловко, словно проведя ночь в спальне дочери и ее избранника. Как после этого вести дочь к алтарю, подсказывать не станем. Тем более что Дакота вроде и не торопится.
Клинт Иствуд
Большинство из нас, простых смертных, при виде Клинта Иствуда, скорее всего, просто потеряли бы дар речи и перешли бы на бульканье, горловое клокотание и непроизвольное пускание слюней, а представьте, каково быть такому человеку зятем. Рассказать о подобном опыте мог бы Джордан Фельдштейн, бывший супругом любимой дочери Клинта Франчески Иствуд, но, судя по тому что брак Франчески и Джордана (между прочим, брата Джоны Хилла) продлился всего неделю, счастливому избраннику хватило одной, максимум двух встреч с тестем. «Грязный Гарри» способен выбить дерьмо из кого угодно одним своим взглядом, так что очаровательная Франческа снова свободна. Есть желающие стать Клинту Иствуду родней?
Эдди Мерфи
Давно прошли те года, когда Эдди Мерфи хулиганил на большом экране, сейчас и проектов у актера поменьше, и энергии поубавилось, да и вырос комик из коротких штанишек, пора думать о семье. А семья у Эдди большая – девять детей от пяти женщин, и это только официальные. К счастью, чада уже подрастают, как, например, дочь Бриа. Известной Брию сделало популярное телевизионное реалити-шоу «Новая топ-модель Америки», после которого девушка заключила выгодный контракт с рекламной компанией и стала появляться на обложках журналов. В свои 27 лет Бриа не замужем, но Эдди Мерфи имел возможность ощутить себя отцом невесты – полтора года назад Интернет заполнили фото Брии в свадебном платье, но, к сожалению (или к счастью?), это был всего лишь костюм для съемок в музыкальном клипе.
Джо Монтенья
Талант и гены не спрячешь, как ни старайся, – эта простая мудрость постоянно находит подтверждение. Взять хотя бы дочку актера Джо Монтеньи Джию. С детства родители готовили ее к музыкальной карьере, к 12 годам Джиа овладела искусством игры на пианино и саксофоне, ее голосу могли позавидовать профессиональные певицы, а персональные занятия гимнастикой и балетом позволили девушке блестяще развиться физически. Но как ни старались папа с мамой, а Джию затянуло-таки кино, она и в полнометражных лентах отметилась уже не раз, и на ТВ стала частой гостьей. Сейчас девушке 26, и ее отец вполне готов отдать дочь замуж, главное, чтобы свадьба не превратилась в место преступления из сериала «Мыслить как преступник».
Шон Пенн
Вряд ли в здравом уме девушке можно пожелать быть похожей на Шона Пенна, но дочери знаменитого актера и актрисы Робин Райт Дилан Пенн удалось взять от отца все только самое лучшее – иначе в модели ей было бы не пробиться. 25-летняя Дилан – весьма успешный в фэшн-индустрии человек, да и в кино она не чужая – ее знают не только как бывшую подружку Роберта Паттинсона, но и как актрису из недавней комедии «Элвис и Никсон». Будущему жениху, если он когда-нибудь появится, не стоит вместе с тестем распивать алкоголь, мы все помним, чем заканчивались совместные гулянки Пенна и Мадонны – драками и взаимными обвинениями в изменах.
Кевин Смит
Только совершенно «отмороженный» фанат мог назвать своего ребенка именем героя комиксов, и на память приходят два таких голливудских «гения». Кал-Элом нарек своего сына Николас Кейдж, а Кевин Смит своей дочери дал имя Харли-Куинн. Что ж, «как вы яхту назовете…» – теперь за девушкой нужен глаз да глаз. 17-летняя Харли-Куинн уже отметилась несколькими ролями в кино и на достигнутом останавливаться не собирается. Кто-то скажет, что замуж ей рановато, но вы попробуйте остановить злодейку, от которой сам Бэтмен приходил в ужас, если ей что-то взбредет в голову. Будет ли отмалчиваться Молчаливый Боб, когда дочь приведет ему жениха? Не вздумает ли Кевин Смит сделать из избранника единственной дочери моржа?
Стивен Спилберг
Если кто-то в Голливуде и заслуживает «Оскар» за большую и счастливую семью, так это Стивен Спилберг. Режиссер «Челюстей» и «Инопланетянина» «заделал» шестерых детей и может гордиться каждым. Дестри Аллин – самая младшая дочь Спилберга, и нам еще только предстоит узнать ее получше, но уже сейчас можно сказать, что девушка обласкана удачей. В 2009 году отец подарил Дестри лошадь по имени Румба, и не так давно скакун выиграл крупный денежный приз в одном из престижных дерби. Девушка вложила деньги в модельное агентство и сейчас может позволить себе немного независимости от любящих родителей. О свадьбе речь пока не заходит, хотя Дестри давно встречается с одним молодым человеком, но можно себе представить эту церемонию – Спилберг владеет красивым островом, несколькими яхтами и парком ретроавтомобилей.
Брюс Уиллис
Расставшись с Деми Мур, некогда «крепкий орешек» Брюс Уиллис дал трещину, но не оставил желания принимать участие в жизни своих дочерей, поэтому редко встретишь в Сети фотографию хоть одной из дочек Брюса, на которой он не находится на расстоянии вытянутой руки от девушек. Гиперопека не проходит бесследно, и вот уже таблоиды рассказывают, что младшая из трех дочерей Уиллиса и Мур Талула Белль тайно вышла замуж. Тем хуже для остальных – особенно пристально Брюс следит за Скаут ЛаРу, получившей блестящее образование и уже проявившей себя на киноэкране. Будущим бойфрендам дочери Уиллиса стоит помнить, как повел себя Джон МакКлейн в «Крепком орешке 4.0», когда злодеи похитили его ребенка, – живым никто не ушел!
Джейми Фокс
Только самые старинные друзья и наиболее придирчивые поклонники помнят, что «Джанго освобожденный» Джейми Фокс пришел в шоу-бизнес с прозаичным именем Эрик Марлон Бишоп. Рассчитывая на моментальный успех, будущий лауреат «Оскара» сменил имя на звучное Джейми Фокс и не просчитался. А вот его дочь оставила имя своих предков – ее в фэшн-среде Лос-Анджелеса знают как Коринн Бишоп. 22-летняя модель успела зарекомендовать себя и в околокиношной тусовке – в 2005 году она выходила с отцом на сцену получать «Оскар», а в прошлом году ее выбрали «Мисс Золотой глобус». Девушка и впрямь видная, но будущему зятю «Джанго» нужно быть осторожным, иначе можно остаться без головы.
Арнольд Шварценеггер
Представляете, как Железный Арни будет расставаться с дочерью и ее мужем после семейных посиделок? Наверняка будет уходить, подняв вверх большой палец со словами I’ll be back! Но все это фантазии и прикидки на будущее, пока его старшая дочь не замужем, 27-летняя Кэтрин Шварценеггер предпочитает проводить время с матерью и родными, уединяясь время от времени ради писательства. На счету Кэтрин Шварценеггер уже две книги, мотивирующие молодых людей развиваться после школы, колледжа и университета, но при этом не забывать о здоровом образе жизни. Отец ее тоже начинал со здорового питания, а потом в губернаторы пробился – дочери есть на кого равняться.
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