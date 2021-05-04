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9 полезных и креативных идей для дома, которые спасут от лишних забот


Простой метод реанимации вещей.

Простой метод реанимации вещей.

Полезные и креативные идеи не всегда меняют мир. Иногда они просто приносят пользу в повседневных делах и делают жизнь проще. И это здорово, ведь с помощью нескольких лайфхаков можно значительно сэкономить деньги, время и свои нервы.

1. Улучшение для питомца


Простой лайфхак поможет позаботиться о любимом питомце. /Фото: belanta.vet

Простой лайфхак поможет позаботиться о любимом питомце. /Фото: belanta.vet

 

Братья наши меньшие — радость и любовь. Но помимо приятностей, которые они нам дарят, о них нужно заботиться, порой даже в мелочах. Миска для еды у домашних питомцев часто передвигается, когда они начинают есть, особенно если она пластиковая. Для животного это неудобно, да и людям зачастую мешает, так как миска иногда обнаруживается под ногами или в неположенном месте. Чтобы решить эту проблему, можно по краям миски на дне сделать клеевую прослойку, которая устранит скольжение. Для этого удобно использовать горячий клей из пистолета.

2. Удобное обращение с гвоздями


Если добавить магнит, то можно оценить легкость работы с гвоздями. /Фото: youtube.com

Если добавить магнит, то можно оценить легкость работы с гвоздями. /Фото: youtube.com

 

При работе с гвоздями медленное забивание в основном зависит от необходимости поиска очередного гвоздя. Избежать лишней траты времени поможет магнит, который следует закрепить на молотке.
Тогда можно держать гвозди непосредственно на молотке и их будет легко и быстро найти, один за другим.

3. Легкое смешивание краски


Небольшая доработка сверла позволит быстро и качественно смешать краску. /Фото: youtube.com

Небольшая доработка сверла позволит быстро и качественно смешать краску. /Фото: youtube.com

 

Для покраски часто используется белая краска, которая смешивается с тонером. Для равномерного нанесения важно, чтобы краска была тщательно растушевана. Сделать ее однородной поможет нехитрое изобретение. Нужно взять дрель и на ее сверло надеть три стяжки, свободные концы которых будут смотреть в разные стороны. Такой альтернативный смешиватель на скорости хорошенько распределит тонер по всей краске.

4. Удаление наклейки без следов


Простое средство для быстрого и красивого удаления липкого слоя. /Фото: 3.bp.blogspot.com

Простое средство для быстрого и красивого удаления липкого слоя. /Фото: 3.bp.blogspot.com

 

Наклейки преследуют нас на многих вещах: на холодильнике, автомобиле, новой вазе или кружке, двери и т.д. Чтобы их снять порой приходится очень хорошенько потрудиться. И даже после этого не всегда все удается хорошо: может остаться липкий слой, который портит вид, да и грязь собирает. Чтобы избежать всех этих проблем, стоит воспользоваться простым лайфхаком: прежде чем снимать, наклейку нужно хорошенько прогреть феном. Так она быстро отойдет и не оставит никаких следов.

5. Удобное хранение мелочей


Отличная идея по оптимизации рабочих инструментов. /Фото: youtube.com

Отличная идея по оптимизации рабочих инструментов. /Фото: youtube.com

 

Гвозди, шурупы, винты, саморезы часто лежат в одной общей коробке, путаются и потом с трудом находятся в нужный момент. Чтобы оптимизировать работу с ними, можно обеспечить простой и доступный органайзер. Для этого нужно всего лишь подготовить небольшой квадрат пенопласта и в него последовательно углубить все мелочи для закрепления.

6. Безопасная покраска


Эффективное решение для быстрой покраски без лишних следов. /Фото: youtube.com

Эффективное решение для быстрой покраски без лишних следов. /Фото: youtube.com

 

С помощью веревки, палочки и коробки можно покрасить мелкие детали без окрашивания окружающих предметов. Для этого деталь нужно закрепить на нитке. Затем нужно поставить коробку на бок, а в верхней стороне проделать небольшое отверстие. В него заводится нитка, после чего привязывается на палочку, теперь она будет зафиксирована. Деталь в подвешенном состоянии очень хорошо прокрашивается и сразу со всех сторон, а брызги от флакончика краски не вылетают за пределы коробки.

7. Простая альтернатива отвертке


Отвертку для мелких шурупов сделать самостоятельно очень просто. /Фото: youtube.com

Отвертку для мелких шурупов сделать самостоятельно очень просто. /Фото: youtube.com

 

Если надо разобрать какое-нибудь небольшое устройство, детали которого фиксируются с помощью шурупов, подобрать подходящую отвертку бывает довольно сложно. Заменить ее может обычная скрепка. Для этого ее нужно распрямить, а один из концов полученной проволоки расплющить с помощью молотка. Тогда скрепка с одной стороны станет плоской, но останется достаточно прочной, чтобы можно было проворачивать шурупы и винтики.

8. Полезное дополнение для рулетки


Так с рулеткой работать будет намного удобнее. /Фото: youtube.com

Так с рулеткой работать будет намного удобнее. /Фото: youtube.com

 

Канцелярским зажимом нужно зафиксировать карандаш ближе к его грифелю. После этого зажимы вставляются в прищепку, которая располагается на одной из сторон рулетки. Таким образом, карандаш практически вплотную прилегает к развернутой ленте рулетки, и им можно будет делать отметки на необходимой длине. Всего одно движение и никаких смещений.

9. Быстрое избавление от ржавчины


С помощью лимона можно реанимировать залежавшиеся винты и шурупы. /Фото: youtube.com

С помощью лимона можно реанимировать залежавшиеся винты и шурупы. /Фото: youtube.com

 

Шурупы, гайки, винты и гвозди часто хранятся в неподобающих условиях. Из-за этого они покрываются ржавчиной и быстро портятся. Но с помощью простого лайфхака их можно спасти. Для этого нужно взять половинку лимона, поместить туда все строительные детали и оставить на пару минут. После этого достать, удобнее всего это делать с помощью пинцета, а затем просто протереть влажной салфеткой.

Полезный совет: Можно использовать для любых мелких предметов с ржавчиной.

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9 полезных и креативных идей для дома, которые спасут от лишних забот

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9 полезных и креативных идей для дома, которые спасут от лишних заботПодписаться на мой Instagram
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