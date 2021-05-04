9 полезных и креативных идей для дома, которые спасут от лишних забот

Простой метод реанимации вещей.

1. Улучшение для питомца

Простой лайфхак поможет позаботиться о любимом питомце. /Фото: belanta.vet

2. Удобное обращение с гвоздями

Если добавить магнит, то можно оценить легкость работы с гвоздями. /Фото: youtube.com

3. Легкое смешивание краски

Небольшая доработка сверла позволит быстро и качественно смешать краску. /Фото: youtube.com

4. Удаление наклейки без следов

Простое средство для быстрого и красивого удаления липкого слоя. /Фото: 3.bp.blogspot.com

5. Удобное хранение мелочей

Отличная идея по оптимизации рабочих инструментов. /Фото: youtube.com

6. Безопасная покраска

Эффективное решение для быстрой покраски без лишних следов. /Фото: youtube.com

7. Простая альтернатива отвертке

Отвертку для мелких шурупов сделать самостоятельно очень просто. /Фото: youtube.com

8. Полезное дополнение для рулетки

Так с рулеткой работать будет намного удобнее. /Фото: youtube.com

9. Быстрое избавление от ржавчины

С помощью лимона можно реанимировать залежавшиеся винты и шурупы. /Фото: youtube.com