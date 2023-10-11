Как учёные случайно обнаружили в Африке первую высокоразвитую человеческую цивилизацию

Дикие земли, где обитают безумные дикари?

Деревня Нок в штате Кадуна, в Нигерии.

Керамические скульптуры Нок — самые древние в Африке (после древнеегипетских).

С 1970-х годов терракотовые фигурки Нок безбожно грабили и продавали.

Терракотовые фигуры внутри полые.

У фигур часто есть пышные головные уборы или прически, что может указывать на высокий статус.

Терракотовые статуи

Одна из отличительных черт скульптур Нока - треугольные или овальные глаза на человеческих лицах, приоткрытые губы.

Химический анализ глины из всех гончарных изделий Нока показал, что она происходила из одного и того же источника (пока неизвестного).

Продвинутая обработка металлов

Нок явили самый ранний пример технологии выплавки железа в Африке к югу от Сахары, которая, возможно, пришла из Карфагена или из Нубии.

Металлообработка была очень важна в обществе того времени, она сразу поднимала народ на более высокий уровень развития.

Судебная система цивилизации Нок

Считалось, что семью, или даже всё общество может постичь страшная кара за тайное злодеяние.

Таинственное исчезновение

Исследователям пока не удалось выяснить вопрос о том, куда исчез народ Нок.