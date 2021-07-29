Как раскислить почву на участке

На грядах плохо растут овощи и ягоды, зато пышно зеленеют мох и мокрица, покрывая каждый свободный сантиметр? Поздравляем, кислотность почвы явно превышает все нормы. Но не отчаивайтесь – мы расскажем, как раскислить почву на огороде весной и осенью.

Нарушенная кислотность почвы плоха, в первую очередь, тем, что некоторые элементы питания становятся недоступны растениям. Поэтому даже своевременное внесение удобрений не даст результата. Кроме того, в кислой почве не могут жить некоторые бактерии и полезные микроорганизмы, что также негативно сказывается на плодородии.







Как определить кислотность почвы

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Чем раскислить почву

Раскисление почвы известью

Раскисление почвы доломитовой мукой

Раскисление почвы золой

Раскисление почвы гипсом

Раскисление почвы мелом

Какие растения любят кислую почву

При разумном подходе к обработке земли определить тип и кислотность почвы нужно еще до того, как будут посажены первые растения. Впрочем, даже если изначально почва на вашем участке имена нейтральный pH, со временем все могло измениться. К счастью, для определения кислотности почвы не нужно ехать к специалистам – существуют простые и недорогие методы, которые под силу любому огороднику.Определение кислотности почвы с помощью лакмусовой бумажкиДля того чтобы максимально точно узнать pH почвы, вам понадобится взять несколько чайных ложек земли с разных частей участка, купить в аптеке универсальную лакмусовую бумажку и провести несложный эксперимент.Каждую порцию грунта заверните в плотную ткань, положите в стакан и залейте дистиллированной водой в соотношении 1:1. Через 5 минут возьмите лакмусовые бумажки и окуните каждую в отдельный стакан на 1-2 секунды. Бумага поменяет цвет, а по прилагающейся шкале кислотности вы сможете узнать pH и понять, какие меры стоит принять.Нет времени идти за специальными приспособлениями? Можно обойтись и тем, что есть в каждом доме, например, 9%-ным уксусом.Возьмите стекло, положите его на темную поверхность. На стекло насыпьте 1 ч.л. земли и налейте небольшое количество уксуса. Если образуется обильная пена, значит почва щелочная, если пена есть, но ее очень мало – нейтральная, а если реакции и вовсе не произошло – почва на выбранном месте кислая.Подсказать уровень кислотности почвы может и обычная свекла: на кислой почве она вырастает с красными листьями, на слабокислой – с красными прожилками на ботве, а на нейтральной – с зелеными листьями и красными черешками.Для раскисления почвы используют немало веществ. Основную часть из них можно найти в садовых магазинах и на строительных рынках, а что-то вы способны произвести и на собственном участке. Вы можете проводить раскисление почвы весной и осенью, но для разных сезонов подходят разные раскислители.Обычно, говоря об использовании извести в садоводстве, мы подразумеваем известь-пушонку (гашеную известь). Но есть еще и известковый туф (ключевая известь), цементная пыль, молотый известняк (углекислая известь) и другие вещества. Принцип действия у них схож, однако нормы и сроки внесения могут различаться.Не менее функциональна, но реже встречается в продаже гажа – озерная известь.Любая известь – продукт достаточно агрессивный, после ее внесения растения некоторое время не усваивают фосфор. Проводить известкование почвы желательно осенью, внося раскислитель под перекопку, чтобы к весне химические процессы в грунте пришли в равновесие. Если вы отдали предпочтение извести-пушонке, то вносите ее в следующих количествах:на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;на почвах средней кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м;на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.Сумели раздобыть для своих целей молотый известняк? Тогда нормы внесения будут отличаться.на кислых почвах – 0,35-0,4 кг на 1 кв.м;на почвах средней кислотности – 0,25-0,3 кг на 1 кв.м;на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.на кислых почвах – 0,55-0,6 кг на 1 кв.м;на почвах средней кислотности – 0,45-0,5 кг на 1 кв.м;на почвах слабой кислотности – 0,35-0,4 кг на 1 кв.м.Доломитовая мука (измельченная горная порода доломит) удобнее, чем разновидности извести. Ее можно вносить и весной под посадку растений или при перекопке грунта. Кроме того, она богата магнием, а потому отлично подходит для легких почв, где его всегда не хватает. Также доломитка служит отличным разрыхлителем на вязких глинистых почвах, улучшая не только состав, но и структуру грунта.на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;на почвах средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м;на почвах слабой кислотности – 0,3-0,4 кг на 1 кв.м.Древесная зола не только отличное натуральное удобрение, но и эффективный раскислитель почвы. Правда, есть один нюанс, который не позволяет использовать ее бездумно. Состав золы зависит от множества параметров (породы деревьев, их возраста, места произрастания, сожженной части и т.д). В зависимости от этого, содержание солей кальция может колебаться от 30 до 60%, а значит, и нормы внесения будут меняться. Кроме того, нажечь такое количество золы довольно непросто, ведь для полноценного раскисления почвы ее нужно вносить из расчета 1-1,5 кг на 1 кв.м.Зола, полученная от сожжения травы и сорняков, содержит меньше кальция, поэтому ее вносят из расчета 2,5-3 кг на 1 кв.м.Поэтому применяйте золу как минеральное удобрение, содержащее калий, фосфор, магний и микроэлементы, а для борьбы с повышенной кислотностью почвы выберите другой вариант.Гипс, как и мел, также хорошо раскисляет почву, к тому же имеет одно важное преимущество – для его растворения в грунте нужна кислота, а не вода. Сразу после внесения он вступает с кислой почвой в реакцию, понижает ее pH до нормы и прекращает свое воздействие, долгое время оставаясь в пассивном состоянии. Как только почва вновь закисляется, гипс «оживает» и продолжает работу.на кислых почвах – 0,4 кг на 1 кв.м;на почвах средней кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м;на почвах слабой кислотности – 0,1-0,2 кг на 1 кв.м.Мел, как и известь, вносят в почву осенью, предварительно тщательно его измельчив. При хранении мела нужно избегать влажных мест, чтобы он не слеживался в комки, а грунт тщательно перемешивать, стараясь добиться однородности.на кислых почвах – 0,5-0,7 кг на 1 кв.м;на почвах средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м;на почвах слабой кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м.Если все предложенные варианты раскисления вам по каким-то причинам недоступны, всегда можно посадить растения, любящие кислую почву. Конечно, овощей в этом списке будет не так уж много, а вот цветов, хвойных и ягод хватит на вполне приличный сад.азалии;бруснику;вереск;голубику;гортензии;землянику;картофель;клюкву;морковь;папоротники;редьку;репу;рододендроны;томаты;тыкву;хвойные;цикорий;щавель;эрики.Из декоративных растений, спокойно относящихся к закисленной почве, можно сформировать полноценный цветник или сад, правда, без плодовых деревьев.Теперь, когда вы знаете, чем раскислить почву весной, дела на участке пойдут на лад, и вы сможете выращивать даже те культуры, которые раньше категорически отказывались приживаться на грядах и в саду.