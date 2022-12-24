5 главных ошибок, мешающих вам завести новые отношения

Вас ведь не нужно учить жизни, верно? Вы взрослый, опытный человек и читать всю эту чепуху о «построении отношений» вам ни к чему. Тем не менее, признайтесь — порой, пытаясь начать новый роман, вы совершали ошибки, из-за которых отношения завершались, даже не начавшись.



«Конечно, такое бывает у всех» — скажете вы и будете правы. Но это значит, что вы не застрахованы от подобных ошибок в будущем, даже если вы их осознали — ведь как известно, влюблённые меньше всего на свете склонны думать головой.





1. «Тем, кто мне симпатичен, я не нравлюсь»

Бескомпромиссность хороша при выборе автомобиля или материала для постройки дома, однако во время поиска партнёра она зачастую только мешает

2. «Мне нужны хоть какие-нибудь отношения»

3. «Мы столько времени вместе — пусть всё остаётся, как раньше»

4. «Всегда быть на связи»

Сейчас достаточно пару раз кликнуть по экрану гаджета, чтобы напомнить человеку о себе, так что многие, сами того не желая, бередят старые душевные раны

5. «Я не хочу разрушать нашу дружбу»