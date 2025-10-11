Первоначальный образ Терминатора

Говорят, что многие великие изобретения были сделаны во сне, от таблицы Менделеева и теории относительности, до иглы для швейной машины и шариковой ручки. Вот и появлению Терминатора мы тоже обязаны снам. По утверждению Джеймса Кэмерона, в 1981 году в Риме, заканчивая съемки «Пираньи-2», он заболел лихорадкой и долгое время находился в бреду.

В этом состоянии ему впервые явился жуткий образ робота с красными глазами, выходящий из огня…Именно на основе этого видения, которое в итоге стало концовкой первого фильма, и появилась идея создания фильма . По сути всё повествование велось Кэмероном, чтобы подвести к железной фигуре в огне.Изначально Кэмерон хотел снять в роли Терминатора Ланса Хенриксена, с которым уже работал ранее на съемках фильма «Пираньи 2: Нерест». Режиссер был тверд в своем выборе и даже нарисовал несколько эскизов, на которых Терминатор выглядел как Ланс.Терминатор представлялся режиссёру не гигантским бодибилдером, распугивающем байкеров и панков, а незаметным убийцей, лазутчиком, способным смешаться с толпой, долго ожидать свою жертву, а затем нанести ей один точный и сокрушительный удар .



И именно Ланс помог выбить деньги для проекта. Он в образе Терминатора (в костюме и полном гриме) пришел в офис, где должна была пройти встреча с инвестором и, безэмоционально спросив у изумленной секретарши «Джеймс Кэмерон у себя?», уселся в кресло и полностью застыл, ожидая появления режиссера. Сотрудники не узнали Лэнса в чудовищном обличии и, довольно сильно испугавшись, уже решили звонить в полицию. Однако в этот момент появился сам Кэмерон и объяснил, что к чему.После этого впечатляющего розыгрыша на «Терминатора» наконец обратили внимание и выделили пусть скромный, но все же бюджет в размере 4,5 миллионов долларов, в итоге выросший почти до 6,5 миллионов.Но студийные боссы хотели другого исполнителя — более известного, раскрученного. Самым рассматриваемым вариантом на роль робота был чернокожий актер и футболист О. Джей Симпсон.Кэмерон отказался от его кандидатуры, посчитав, что Симпсон не сможет перевоплотиться в хладнокровного убийцу. Некоторые источники также говорят о таких претендентах на роль терминатора, как Сильвестр Сталлоне или даже Мэл Гибсон.Но кому досталась в итоге эта роль, вы все прекрасно знаете. Хотя и тут всё было не так очевидно.Ведь Арнольда Шварценеггера продюсеры изначально видели в роли Кайла Риза. А Кэмерон вообще был против его участия. Но после личной встречи в Железным Арни не только согласился на его участие в проекте, но и отдал ему главную роль .



Вот как Кэмерон увидел Терминатора после этой встречи.Ну а что было дальше, вы тоже прекрасно знаете...