8 впечатляющих стадионов мира: от амфитеатров Древнего Рима до суперсовременных спортивных арен

1. Амфитеатр Флавиев или Колизей (72-80 гг. н. э.)

Амфитеатр Флавиев (Колизей) находится в Риме между Эсквиллинским, Палатинским и Целиевским холмами (Италия). | Фото: arx.novosibdom.ru.

Колизей – единственный амфитеатр, на арене которого организовывались морские бои. | Фото: puteshestvovat.com.

Начиная с V века, Колизей был в запустении, постепенно разрушался и разворовывался. | Фото: puteshestvovat.com.

2. Стадион Панатинаикос в Афинах (329 г. до н. э., восстановлен в 1896 г.)

Спонсором реконструкции Панатинаикоса был Георгиос Авероф — известный греческий коммерсант и меценат (Греция). | Фото: athens.zagranitsa.com.

До сих пор стадион Панатинаикос остается одной из главных спортивных арен Афин (Греция). | Фото: gidvgreece.com.

3. Плавучий стадион в Сингапуре (2006-2007 гг.)

Плавучая платформа создавалась для проведения парада в честь Дня независимости Сингапура. | Фото: ru.wikipedia.org/ © Waycool27.

Арена плавучего стадиона состоит из 15 соединенных элементов, которые закреплены на 6 плавучих пилонах (Сингапур). | Фото: orangesmile.com/ sportsvit.com.ua.

4. Олимпийский стадион в Монреале (Канада, 1976 г.)

Олимпийский стадион в Монреале считается одним из самых дорогостоящих проектов спортивных сооружений. | Фото: overflightstock.com/ twitter.com.

На трибунах Олимпийского стадиона в Монреале помещается чуть более 65 тыс. болельщиков (Канада). | Фото: sportsvit.com.ua/ Arrivo.ru.

5. Стадион Уэмбли в Лондоне (1923 г., полная реконструкция 1996-2007 гг.)

Так выглядел Стадион Уэмбли в 2000 г. и после строительства в 2007 г. | Фото: 100dorog.ru/ fakty.ua.

Во время соревнований или концертов на трибунах стадиона можно разместить 90 тыс. зрителей/фанатов. | Фото: telegraf.com.ua/ tournavigator.pro.

6. Стадион Первого Мая в Пхеньяне (КНДР, 1989 г.)

«Стадион Первого Мая» является самым большим по вместительности стадионом мира (Пхеньян, КНДР). | Фото: budport.com.ua/ orangesmile.com.

На стадионе «Первого Мая» в Пхеньяне проходит самый грандиозный фестиваль мира («Ариран», Северная Корея). | Фото: com/ reporter-ua.com.

7. «Прямоугольный стадион» Мельбурна (Австралия, 2010 г.)

«Прямоугольный стадион» Мельбурна вмещает 30 тыс. зрителей (Австралия). | Фото: techvesti.ru/ ru.depositphotos.com.

8. «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия, 2005 г.)

«Альянц Арена» – самый эффектный стадион Германии. | Фото: gid-bavaria.com/ munihtehayat.com.

Allianz Arena вмещает 75 тыс. зрителей (Мюнхен, Германия). | Фото: holidaygid.ru/ tottenhamhotspur.com.