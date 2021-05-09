Плюсы и минусы популярных овощей, которые мы употребляем почти ежедневно

1. Не есть: картофель

Совсем не есть картофель вряд ли получится, но снизить его объемы пожалуй стоит. /Фото: winallos.com

2. Есть: огурцы

Огурцы не только вкусны, но еще и очень полезны. /Фото: oboi.cc

3. Есть: редис

Редис не разочарует ни в плане вкуса, ни в плане полезности. /Фото: diet-health.info

4. Не есть: лук

Лук содержит вещества, которые могут спровоцировать легкие или серьезные желудочно-кишечные проблемы. /Фото: eda.show

5. Есть: цуккин

Цуккини хороши и в горячих блюдах, и в закусках и в салатах. /Фото: o-flora.com

6. Не есть: баклажаны

Питательно, но небезопасно в больших количествах. /Фото: v.img.com.ua

7. Есть: морковь

Морковь — один из тех продуктов, которыми можно быстро перекусить. /Фото: yaustal.com

8. Не есть: горох

Не стоит перебарщивать с горохом в блюдах. /Фото: xcook.info

9. Есть: сладкий перец

Перец не только полезный для здоровья, но еще и выглядит эффектно. /Фото: websitetest.ir