С нами не соскучишься!

7 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Забудем все плохое и насладимся радостью жизни ! Спасибо за советы, как это сделать !10 повседневных п...

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Вряд ли существует материал столь же универсальный! Узнав, что можно сделать из старых джинсов, разглядев пристально каждую идею, невозможно заставить себя отправлять на свалку драгоценное сырье.

Может, сейчас у вас хватит сил не согласиться со мной. Но уже после десятой картинки всё изменится, предрекаю…

Что можно сделать из джинсов:

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Органайзер для тысячи мелочей.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Стильная подушка.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

В таком тканевом боксе приятнее приносить перекус на работу! Куда браться пакету.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Новая обивка старого стула!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Корзинки-органайзеры! Из пластиковой бутылки и джинсов легко смастерить такие облегчающие быт вещицы.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Слюнявчик для малыша!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Коврик в прихожую.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Необыкновенная мебель!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Искусно сделанные сумки со множеством кармашков.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Шортики! Чуть ниже будет мастер-класс…

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Пожалуй, теперь точно не стану выбрасывать потертые джинсы…

Яркие идеи! Потертости можно удачно обыграть…

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Оригинальная обувь.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Приятные домашние мелочи…

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Какой мишка!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Оазис для домашнего любимца…

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Как же ему идет!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Подарочная упаковка порадовала…

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Калейдоскоп ковриков!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Немного страшненькие, но всё равно симпатичные…

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Мягкие мячи художественный мешочек для обуви.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Даже ремешок для часов можно сделать!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Подставка для чашки! Делов-то: просто склеить тонкую джинсовую ленту.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей
Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Плетеный шнур для фотоаппарата и органайзер для художника!

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

И милые котики…

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

С началом весны — начинаем подготовку и к новому сезону пикников. Несколько лет множилась коллекция моей семьи из старых джинсов. По опыту использования могу сказать, что все вещи из джинсы очень удобные. Поэтому хочу рассказать о своем опыте пошива изделия из старых джинсов, а именно — одеяла для пикника.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Для начала — нужно вырезать швы и оставить пригодные элементы, а именно — прямые штанины. Затем разгладить.

Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей
Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей
Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх