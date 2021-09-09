Выкидывать старые джинсы просто преступление: 30 потрясающих идей

Вряд ли существует материал столь же универсальный! Узнав, что можно сделать из старых джинсов, разглядев пристально каждую идею, невозможно заставить себя отправлять на свалку драгоценное сырье.

Может, сейчас у вас хватит сил не согласиться со мной. Но уже после десятой картинки всё изменится, предрекаю…

Что можно сделать из джинсов:

Органайзер для тысячи мелочей.

Стильная подушка.

В таком тканевом боксе приятнее приносить перекус на работу! Куда браться пакету.

Новая обивка старого стула!

Корзинки-органайзеры! Из пластиковой бутылки и джинсов легко смастерить такие облегчающие быт вещицы.

Слюнявчик для малыша!

Коврик в прихожую.

Необыкновенная мебель!

Искусно сделанные сумки со множеством кармашков.

Шортики! Чуть ниже будет мастер-класс…

Пожалуй, теперь точно не стану выбрасывать потертые джинсы…

Яркие идеи! Потертости можно удачно обыграть…

Оригинальная обувь.

Приятные домашние мелочи…

Какой мишка!

Оазис для домашнего любимца…

Как же ему идет!

Подарочная упаковка порадовала…

Калейдоскоп ковриков!

Немного страшненькие, но всё равно симпатичные…

Мягкие мячи художественный мешочек для обуви.

Даже ремешок для часов можно сделать!

Подставка для чашки! Делов-то: просто склеить тонкую джинсовую ленту.

Плетеный шнур для фотоаппарата и органайзер для художника!

И милые котики…

С началом весны — начинаем подготовку и к новому сезону пикников. Несколько лет множилась коллекция моей семьи из старых джинсов. По опыту использования могу сказать, что все вещи из джинсы очень удобные. Поэтому хочу рассказать о своем опыте пошива изделия из старых джинсов, а именно — одеяла для пикника.

Для начала — нужно вырезать швы и оставить пригодные элементы, а именно — прямые штанины. Затем разгладить.

Источник