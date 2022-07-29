Корпорация монстров: сарказм, безудержная фантазия или воспалённое воображение?

Театр монстров. Автор: Krzysztof Iwin.
Для большинства зрителей до сих пор так и остаётся загадкой, что же на самом деле подтолкнуло современного польского художника Кшиштофа Ивина (Krzysztof Iwin) к созданию серии работ, в которой оживают чудаковатые монстры, жутковатые игрушки и не менее мрачные дети, глядя на которых испытываешь нервную дрожь и лёгкую неприязнь. Быть может, это тяжёлое детство автора, сказалось на его творчестве, а может быть – нездоровое воображение, или же специфическое чувство юмора и безудержная фантазия. Так или иначе, эти своеобразные шедевры обзавелись не малой армией поклонников подобного жанра, где безумие граничит с иронией, вызывая противоречивые мнения и споры…
Столовая. Автор: Krzysztof Iwin.
Бойзбэнд. Автор: Krzysztof Iwin.
Кинотеатр. Автор: Krzysztof Iwin.
Размышления. Автор: Krzysztof Iwin.
Отражение. Автор: Krzysztof Iwin.
Джельсомино поёт. Автор: Krzysztof Iwin.
Добрый пастух. Автор: Krzysztof Iwin.
Несмотря на то, что зритель терзается догадками и сомнениями на счёт здравого смысла автора, он в свою очередь говорит о том, что источником его вдохновения служат произведения мастеров прошлых лет, в том числе и труды легендарного Томаса Манна. Но как бы там ни было, а стоит отдать художнику должное, ибо в отсутствии фантазии его не упрекнёшь. С одной стороны его картины мрачны и таинственны, а с другой – в них определённо что-то есть, что заставляет, отпустив предрассудки взглянуть на них под новым углом и включив воображение, увидеть что-то своё.
Бо. Автор: Krzysztof Iwin.
Марионетка. Автор: Krzysztof Iwin.
Кукольная фабрика. Автор: Krzysztof Iwin.
Высоко сижу - далеко гляжу. Автор: Krzysztof Iwin.
Корпорация монстров. Автор: Krzysztof Iwin.
Производство кукол. Автор: Krzysztof Iwin.
Игры. Автор: Krzysztof Iwin.
Плюшевые мишки. Автор: Krzysztof Iwin.
На кухне. Автор: Krzysztof Iwin.
Монстры в моей голове. Автор: Krzysztof Iwin.
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