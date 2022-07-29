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Корпорация монстров: сарказм, безудержная фантазия или воспалённое воображение?


Театр монстров. Автор: Krzysztof Iwin.

Театр монстров. Автор: Krzysztof Iwin.

 

Для большинства зрителей до сих пор так и остаётся загадкой, что же на самом деле подтолкнуло современного польского художника Кшиштофа Ивина (Krzysztof Iwin) к созданию серии работ, в которой оживают чудаковатые монстры, жутковатые игрушки и не менее мрачные дети, глядя на которых испытываешь нервную дрожь и лёгкую неприязнь. Быть может, это тяжёлое детство автора, сказалось на его творчестве, а может быть – нездоровое воображение, или же специфическое чувство юмора и безудержная фантазия. Так или иначе, эти своеобразные шедевры обзавелись не малой армией поклонников подобного жанра, где безумие граничит с иронией, вызывая противоречивые мнения и споры…

Столовая. Автор: Krzysztof Iwin.

Столовая. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Бойзбэнд. Автор: Krzysztof Iwin.

Бойзбэнд. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Кинотеатр. Автор: Krzysztof Iwin.

Кинотеатр. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Размышления. Автор: Krzysztof Iwin.

Размышления. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Отражение. Автор: Krzysztof Iwin.

Отражение. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Джельсомино поёт. Автор: Krzysztof Iwin.

Джельсомино поёт. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Добрый пастух. Автор: Krzysztof Iwin.

Добрый пастух. Автор: Krzysztof Iwin.

 

Несмотря на то, что зритель терзается догадками и сомнениями на счёт здравого смысла автора, он в свою очередь говорит о том, что источником его вдохновения служат произведения мастеров прошлых лет, в том числе и труды легендарного Томаса Манна.
Но как бы там ни было, а стоит отдать художнику должное, ибо в отсутствии фантазии его не упрекнёшь. С одной стороны его картины мрачны и таинственны, а с другой – в них определённо что-то есть, что заставляет, отпустив предрассудки взглянуть на них под новым углом и включив воображение, увидеть что-то своё.
Бо. Автор: Krzysztof Iwin.

Бо. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Марионетка. Автор: Krzysztof Iwin.

Марионетка. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Кукольная фабрика. Автор: Krzysztof Iwin.

Кукольная фабрика. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Высоко сижу - далеко гляжу. Автор: Krzysztof Iwin.

Высоко сижу - далеко гляжу. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Корпорация монстров. Автор: Krzysztof Iwin.

Корпорация монстров. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Производство кукол. Автор: Krzysztof Iwin.

Производство кукол. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Игры. Автор: Krzysztof Iwin.

Игры. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Плюшевые мишки. Автор: Krzysztof Iwin.

Плюшевые мишки. Автор: Krzysztof Iwin.

 
На кухне. Автор: Krzysztof Iwin.

На кухне. Автор: Krzysztof Iwin.

 
Монстры в моей голове. Автор: Krzysztof Iwin.

Монстры в моей голове. Автор: Krzysztof Iwin.

 

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Корпорация монстров: сарказм, безудержная фантазия или воспалённое воображение?

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Корпорация монстров: сарказм, безудержная фантазия или воспалённое воображение?Подписаться на мой Instagram
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