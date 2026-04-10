Монетка на леске, или Как недобросовестные советские граждане звонили бесплатно

Современный человек и проводной телефон в кабинке на улице – вещи несовместимые. Мы привыкли, что в любой момент можем связаться с родными и близкими, позвонить на работу, и неважно, где мы находимся. Но в Советском Союзе на протяжении нескольких десятков лет о подобной роскоши даже никто не мечтал.
1. Таксофон или телефон-автомат
В 70-х годах ограничения на телефонные разговоры не было / Фото: a-dedushkin.livejournal.com
В принципе, это одно и то же. Специальные будки, внутри которых висел телефон, назывались и так, и так. Для того, чтобы позвонить на любой городской телефонный номер, требовалось в специальный монетоприемник опустить одну двухкопеечную монету и можно было спокойно разговаривать.
В 60-е, да и 70-е ограничений на время разговора не существовало. То есть, можно было за две копейки болтать сколько захочется. Хотя в 80-х уже правила поменялись. Отводилось определенное количество минут, после чего процедуру с опусканием монетки следовало повторить. Были разрешены и бесплатные звонки, но исключительно в экстренные службы: милицию, скорую помощь, газовую службу или пожарную охрану.
Некоторые умельцы срезали телефонные трубки / Фото: war39-45.ru
Сами будки представляли собой конструкции, сооруженные частично из металла, а частично из стекла. Входная дверь была довольно массивной, как и аппарат.
Телефонные будки выполняли и другую роль – они служили отличным укрытием от дождя. Во время ливня в них находились по два, а то и три человека, несмотря на достаточно ограниченное внутреннее пространство. Но как-то все размещались. Обычно, когда падали первые капли с неба, к будке бежали наперегонки прохожие и это их спасало. Ну а влюбленные заходили и в хорошую погоду, чтобы пару минут побыть вдвоем.
Иногда в кармане двухкопеечных монеток не оказывалось. Тогда их просили у первого, проходящего мимо, человека. Это была вполне распространенная практика. Как правило, никто не отказывал, ведь каждый мог оказаться в похожей ситуации. Люди относились с пониманием.
Конечно, можно было использовать другую монетку, например, десятикопеечную. По размеру они были практически идентичны. Да и срабатывал автомат почти всегда, хотя и были исключения. Только переплачивать за разговор желание редко у кого возникало.
2. Бесплатный разговор или как вернуть потраченную монету
Конечно, возврат монетки – дело противозаконное, хулиганское, но экономия налицо. Способов был несколько. Первый из них срабатывал далеко не со всеми имеющимися в городе телефонами-автоматами, но ведь удавалось. Процедура заключалась в нескольких действиях.
После разговора с телефонным собеседником нарушитель порядка стучал с достаточно большой силой именно в то место, куда опускается монета. От такого «стресса» она могла просто вылететь из аппарата. Были такие уникумы, которые уже по привычке сопровождали все свои разговоры этим действием. Просто ради интереса – сработает или нет.
Была и другая хитрость. Поговорив, телефонную трубку вешали на специальный рычаг в виде крючка резко дернув ее по направлению вниз. Похоже это было на удар трубкой по рычагу.
Нередко подобные манипуляции приводили к возврату монеты своему предыдущему хозяину. В сопровождении характерного звона она вылетала из автомата и приземлялась в подставленную руку звонившего. Никто из пользователей не считал себя нарушителем, нечестным человеком. Ведь бывали и ситуации прямо противоположные – телефон монету «съедал», а позвонить не удавалось. И тут уж никакой стук и дергание трубки не помогали – деньги не возвращались.
3. Другие варианты бесплатных звонков
Особенно изворотливые делали практически немыслимые вещи. Монетка вообще не использовалась. Вместо нее в отверстие монетоприемника вставляли проволочку, которую предварительно сгибали в форме «Г». В середине аппарата она оказывала давление на рычажок вместо монеты. Конечно, с такой задачей мог справиться не каждый человек. Тут должна была присутствовать сноровка. Да и проволочку нужно было сделать правильно.
Ну и еще один интересный вариант, особенно для подростков и молодежи того времени – монетка на нитке или леске. В монете сверлили сквозную дырку и привязывали к ней, например, леску. Делалось это очень легко и быстро. После окончания разговора, дернув за нитку, монету вытаскивали, чтобы использовать в будущем.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии