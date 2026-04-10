Монетка на леске, или Как недобросовестные советские граждане звонили бесплатно




Современный человек и проводной телефон в кабинке на улице – вещи несовместимые. Мы привыкли, что в любой момент можем связаться с родными и близкими, позвонить на работу, и неважно, где мы находимся. Но в Советском Союзе на протяжении нескольких десятков лет о подобной роскоши даже никто не мечтал.
Да, можно было звонить, но только из помещения или же специальной будки, расположенной на улице.

1. Таксофон или телефон-автомат


В 70-х годах ограничения на телефонные разговоры не было / Фото: a-dedushkin.livejournal.com

В принципе, это одно и то же. Специальные будки, внутри которых висел телефон, назывались и так, и так. Для того, чтобы позвонить на любой городской телефонный номер, требовалось в специальный монетоприемник опустить одну двухкопеечную монету и можно было спокойно разговаривать.
Бесплатные звонки можно было совершать только в экстренные службы / Фото: liveinternet.ru

В 60-е, да и 70-е ограничений на время разговора не существовало. То есть, можно было за две копейки болтать сколько захочется. Хотя в 80-х уже правила поменялись. Отводилось определенное количество минут, после чего процедуру с опусканием монетки следовало повторить. Были разрешены и бесплатные звонки, но исключительно в экстренные службы: милицию, скорую помощь, газовую службу или пожарную охрану.
Некоторые умельцы срезали телефонные трубки / Фото: war39-45.ru

Сами будки представляли собой конструкции, сооруженные частично из металла, а частично из стекла. Входная дверь была довольно массивной, как и аппарат.
Кстати, трубка тоже имела внушительный вес, а ее провод имел металлическую твердую обмотку. Таким образом изделие защищали от кражи и обычного уличного хулиганства. Были умельцы, которые изредка эти самые трубки воровали – они их срезали и забирали с собой. С их помощью слушали, например, радио или переделывали из нее магнитофонные наушники.

Телефонные будки выполняли и другую роль – они служили отличным укрытием от дождя. Во время ливня в них находились по два, а то и три человека, несмотря на достаточно ограниченное внутреннее пространство. Но как-то все размещались. Обычно, когда падали первые капли с неба, к будке бежали наперегонки прохожие и это их спасало. Ну а влюбленные заходили и в хорошую погоду, чтобы пару минут побыть вдвоем.

Иногда в кармане двухкопеечных монеток не оказывалось. Тогда их просили у первого, проходящего мимо, человека. Это была вполне распространенная практика. Как правило, никто не отказывал, ведь каждый мог оказаться в похожей ситуации. Люди относились с пониманием.

Конечно, можно было использовать другую монетку, например, десятикопеечную. По размеру они были практически идентичны. Да и срабатывал автомат почти всегда, хотя и были исключения. Только переплачивать за разговор желание редко у кого возникало.

2. Бесплатный разговор или как вернуть потраченную монету


Вариантов для незаконного возврата денег после разговора по телефону было несколько / Фото: youla.ru

Конечно, возврат монетки – дело противозаконное, хулиганское, но экономия налицо. Способов был несколько. Первый из них срабатывал далеко не со всеми имеющимися в городе телефонами-автоматами, но ведь удавалось. Процедура заключалась в нескольких действиях.

После разговора с телефонным собеседником нарушитель порядка стучал с достаточно большой силой именно в то место, куда опускается монета. От такого «стресса» она могла просто вылететь из аппарата. Были такие уникумы, которые уже по привычке сопровождали все свои разговоры этим действием. Просто ради интереса – сработает или нет.

Была и другая хитрость. Поговорив, телефонную трубку вешали на специальный рычаг в виде крючка резко дернув ее по направлению вниз. Похоже это было на удар трубкой по рычагу.
В некоторых случаях монета проваливалась в монетоприемник, а звонок не осуществлялся / Фото: twitter.com

Нередко подобные манипуляции приводили к возврату монеты своему предыдущему хозяину. В сопровождении характерного звона она вылетала из автомата и приземлялась в подставленную руку звонившего. Никто из пользователей не считал себя нарушителем, нечестным человеком. Ведь бывали и ситуации прямо противоположные – телефон монету «съедал», а позвонить не удавалось. И тут уж никакой стук и дергание трубки не помогали – деньги не возвращались.

3. Другие варианты бесплатных звонков


Некоторые хитрецы пользовались проволокой, имитируя монетку / Фото: taxofon-v-sssr1

Особенно изворотливые делали практически немыслимые вещи. Монетка вообще не использовалась. Вместо нее в отверстие монетоприемника вставляли проволочку, которую предварительно сгибали в форме «Г». В середине аппарата она оказывала давление на рычажок вместо монеты. Конечно, с такой задачей мог справиться не каждый человек. Тут должна была присутствовать сноровка. Да и проволочку нужно было сделать правильно.
Существует версия об использовании монет на веревке или леске / Фото: forumcv.com

Ну и еще один интересный вариант, особенно для подростков и молодежи того времени – монетка на нитке или леске. В монете сверлили сквозную дырку и привязывали к ней, например, леску. Делалось это очень легко и быстро. После окончания разговора, дернув за нитку, монету вытаскивали, чтобы использовать в будущем.

источник

