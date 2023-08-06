10 весьма недешёвых моделей мужского нижнего белья для ценителей комфорта и стиля

Самое-самое-самое мужское бельё..
Обычно об удобном и красивом нижнем белье грезят дамы. Но оказывается, что и сильный пол готов побаловать себя бельевыми изысками - удобное мужское бельё из натуральных материалов от известных брендов пользуется огромной популярностью. Правда, стоит эксклюзив не очень демократично.
1. 2(x)ist Gold Range
2(x)ist Gold Range.
$ 35
Эти трусы-плавки изготовлены из смеси тканей (96% модала - волокна из целлюлозы букового дерева и 4% спандекса - материала, который помогает трусам «прилипать» к телу). За $ 35 предлагаются плавки любого размера. Отличительной их особенностью является позолоченный пояс, на котором выбит логотип 2(x)ist.
2. Bon Bon Body Wear
Bon Bon Body Wear.
$ 39
В этих трусах-плавках сочетаются функциональность и мода. Равных им по удобству практически невозможно найти, поэтому они стоят каждого цента из своей цены в $ 39. Нижнее белье Bon Bon Body Wear сделано из самых лучших тканей и отличается потрясающе шелковистым ощущением прикосновения к коже. Фишками плавок являются их ретро-стиль и золотые пояски.
3. Naked
Naked.
$ 45
Это белье сделано из материала, который тоньше, чем хлопок или шелк. Также данный материал легче, чем обычный хлопок, что предоставляет ощущение полного комфорта и свободы. Отдельно стоит отметить то, что Naked изготовляется с учетом всех экологических стандартов.
4. Боксеры Oasis Boxer от Icebreaker Underwear
Oasis Boxer от Icebreaker Underwear.
$ 50
Название этого белья просто создано для каламбуров. «Оазис для самого ценного груза» будет сохранять его в тепле и предотвращать появление неприятного запаха». А, что самое главное, эти боксеры «дышат». Сделаны «Оазисы» из мериносовой шерсти.
5. Боксеры Luxury Boxer Shorts от Etiquette Clothiers Black Label
Luxury Boxer Shorts от Etiquette Clothiers Black Label.
$ 60
Прежде всего, это дизайнерские шорты-боксеры из хлопка, которые были мастерски созданы для повышения комфорта человека. Из элементов роскоши можно отметить жемчужные пуговицы, которые стали визитной карточкой бренда. Etiquette Clothiers Black Label сделал себе имя на роскошном и модном белье и рубашках.
6. Oakley Carbon X
Oakley Carbon X.
$ 50
Это белье производится из окисленного полиакрилонитрилового материала, которое усилено арамидным волокном. Т.е. боксеры… огнеупорны. Также эта мечта пожарников очень устойчива на разрыв, поэтому прекрасно подойдет любому спортсмену или каскадеру. Как будто того мало, боксеры также имеют самую высокую устойчивость к химикатам из всего нижнего белья, которое можно приобрести на рынке.
7. Athletic от Frigo no.1
Athletic от Frigo no.1.
$ 100
Эти боксеры имеют своеобразный внутренний карман-гульфик (размер которого регулируется индивидуально в зависимости от размеров достоинства). Поэтому половые органы никогда не будут чрезмерно сдавлены. Также боксеры имеют внутреннюю сетчатую основу, предназначенную против чрезмерного потоотделения. Сделаны Athletic из воздухопроницаемого и гигроскопичного, но при этом прочного материала.
8. Шелковые боксеры от Derek Rose Otis
Derek Rose Otis.
$ 157
Эти боксеры классического дизайна сделаны из натурального шелка, поэтому могут предоставить ощущение ранее невиданной легкости и комфорта. Они практически не чувствуются на теле.
9. Вафельные трусы
Вафельные трусы.
$ 170
Говорят, что для людей, которым важен стиль, также немаловажно, какое нижнее белье одето на них. Следующая модель белья сочетает в себе различные факторы, такие как стиль, роскошь и комфорт. Примечательной фишкой являются две пуговицы из 18-каратного золота.
10. Боксеры от Hermes
Боксеры от Hermes.
$ 500
Пара хлопковых боксеров в классическом дизайне от французской компании Hermes обойдутся моднику в $ 500. Они были сделаны специально для обеспеченных людей, а из фишек трусов можно выделить разве что две пуговицы и пояс с логотипом.
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