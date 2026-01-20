«Цезарь» - не итальянец, а «латте» - не кофе: 6 мифов о блюдах, которые пора опровергнуть

Едва ли не каждый день мы сталкиваемся с такими блюдами, чьи названия либо традиции употребления заставляют нас мысленно привязывать их к определенному месту. Однако в ряде случаев такая практика оказывается попросту ошибочной, ведь блюдо, названное в честь одной местности, на самом деле придумали чуть ли не на другом конце планеты, а другое заимствованное слово в родном языке может носить совершенно иной смысл.
1. Салат «Цезарь» имеет итальянское происхождение и названо его в честь древнеримского правителя
Не все так просто со знаменитым на весь мир салатом. /Фото: wishqatar.org
Многие из нас любят легендарный салат «Цезарь» и, исходя из названия, считают, что он было придумано в Италии и, судя по всему, очень давно, ведь носит имя древнеримских правителей. Вот только в реальности все совсем не так. На самом деле, «Цезарь» является блюдом американской кухни, а придумано было поваром итальянского происхождения Цезарем Кардини.
Автор блюда - Цезарь Кардини. /Фото: speelogroup.com
История этого знаменитого блюда начинается с конкретной даты - в 1924 году, в ресторане Caesar's Place, который располагался в мексиканском городе Тихуана на границе с США. Место пользовалось немалой популярностью у местного населения и американцев, а потому нет ничего удивительного в том, что в День независимости США, все столики были забронированы. Вот только запасы продовольствия оказались неподготовленными к такому наплыву посетителей. Другой повар мог бы растеряться, однако Цезарь Кардини проявил смекалку.
Кто бы мог подумать, что популярнейший салат придумали случайно. /Фото: gastronom.ru
Он натёр тарелку чесноком, а после заполнил её куриным филе, листьями салата романо, несколькими яйцами, натёртым пармезаном, гренками и вустерским соусом. В качестве последнего штриха Цезарь сбрызнул блюдо лимонным соком — и этот неожиданный эксперимент настолько понравился клиентам, что довольно скоро его популярность далеко за пределами Америки. А свое название салат получил в честь своего создателя - повара Цезаря Кардини.
2. Латте в Италии — это кофе
Латте - это, конечно, кофе. Только не везде. /Фото: versal-wood.com
В последние пару десятилетий стали намного популярнее различные виды кофе, но, конечно, самым популярным является, пожалуй, латте. Вот только итальянцы и те, кто являются носителями итальянского языка, обязательно назовут этот факт мифом и быстро развенчают его.
В итальянских кофейнях латте - это не кофе. /Фото: pronakip.com
Однако, собственно, и любой из нас сможет воспользоваться электронным переводчиком и быстро выяснить, что итальянское слово «латте» на самом деле означает вовсе не привычное нам сочетание молока и эспрессо, а...«молоко». Поэтому путешественникам и туристам стоит взять на заметку: если они окажутся в Италии и посетят местное кафе, то при заказе просто «латте» официанты принесут всего лишь стакан молока. А чтобы получить именно кофе с пышной молочной пенкой, следует заказать «кафе латте».
3. Ролл «Калифорния» имеет японское происхождение
Калифорния - все-таки не Япония. /Фото: sushi-v-dom.ru
Роллы «Калифорния» уже долгое время считаются одним из наиболее популярных видов. При этом многие ошибочно полагают, что его также придумали в Японии, как и другие традиционные виды этого блюда. Однако на самом деле все было иначе, и свое название эти роллы получили как раз благодаря месту, где были придуманы. Все дело в том, что «Калифорния» была придумана поваром Итиро Масита, который работал в ресторане Tokyo Kaikan в Лос-Анджелесе в семидесятые годы прошлого века.
Оказывается, Калифорния появилась из-за...неготовности клиентов есть традиционные роллы. /Фото: inmyroom.ru
Любопытна история этого ролла. Как-то Масита пришел к выводу, что гости ресторана, неискушенные еще на тот момент всеми изысками азиатской кулинарии, довольно подозрительно относятся к традиционным блюдам японской кухни: как минимум, их настораживала сырая рыба, а также нори — темные жёсткие водоросли, в которые заворачиваются роллы. Чтобы изменить отношение американцев к блюду и кухне в целом, а также не терять клиентуру и повысить продажи, повар решил создать новый вид роллов, которые имели бы несколько иной внешний вид.
По сути, Калифорния - это адаптация роллов для американского обывателя. /Фото: eda-land.ru
Так, он свернул их таким образом, чтобы нори оказались внутри, под слоем риса, в начинке вместо сырой рыбе использовалось мясо краба, тонко нарезанные слайсы огурцы и авокадо. А снаружи ролла Масита использовал икру летучей рыбы — тобико. Оригинальный маркетинговый ход сработал великолепно: буквально за несколько лет новое блюдо вначале получило популярность на всей территории Америки, а после и за её пределами. Сегодня роллы «Калифорния» считаются одними из самых популярных и продаются во всех уголках планеты.
4. Десерт «Анна Павлова» имеет русское происхождение
Легендарный десерт в честь русской балерины не имеет к России отношение. /Фото: gastronom.ru
Этот легкий и воздушный, словно настоящее облако, десерт носит имя легендарной русской балерины Анны Павловой. И многие ошибочно полагают, что и придумали его тоже в России. Однако в реальности это совсем не так. Оказывается, десерт «Анна Павлова» был придуман не просто на родине знаменитой балерины, а в буквальном смысле слова на другом конце планеты.
Оригинальная дань таланту балерины из...Новой Зеландии. /Фото: dom-desertov.ru
История этого десерта началась в двадцатых годах прошлого столетия, когда знаменитая балерина, прима Мариинского театра Анна Павлова была на гастролях по Австралии и Новой Зеландии и останавливалась в отеле в столице последней - Веллингтоне. Как гласит одна из версий, местный шеф-повар был преданным поклонником великой танцовщицы и в качестве комплимента для примы решил придумать новый десерт и назвать его в честь балерины.
Сегодня знаменитый десерт можно увидеть в самых разных вариантах. /Фото: ethnomir.ru
Интересный факт: судя по всему, десерт стал пользоваться огромной популярностью не только у ценителей шедевров кондитерского искусства, но и у самих поваров, ведь они, кажется, и сейчас не перестают экспериментировать с ним. Так, на сегодняшний день известно целых 667 рецептов десерта «Анна Павлова» из 300 различных источников, а презентация десерта настолько же разнообразна, как и количество рецептур.
5. Греческий йогурт был придуман в Греции
Греческий йогурт - не только греческий. /Фото: shkolazhizni.ru
Под греческим йогуртом подразумевают так называемый фильтрованный йогурт, который по консистенции ближе к сыру. Вот только, несмотря на название, точное происхождение его определить довольно трудно, да и характерен он для многих традиционных кухонь самых разных регионов планеты.
Греческий йогурт знали едва ли не в половине стран мира. /Фото: blog.allo.ua
Так, йогурт был известен человечеству с глубокой древности. К примеру, его можно было найти в рационе воинов Чингисхана. Знали его и французские монархи: король Франциск I вообще использовал его в качестве лекарства для своего больного желудка. Кроме того, йогурт можно встретить в восточно-средиземноморской, ближневосточной и южноазиатской кухнях. Пожалуй, единственным различием в данном случае являются его комбинации приготовления и презентации: в него добавляют ягоды, мёд или травы и пряности — в зависимости от того, как его хотят использовать.
6. Тонкие блинчики распространены только в Восточной Европе
Оказывается, тонкими готовят блинчики не только в Восточной Европе. /Фото: gastronom.ru
Практика приготовления блинов по праздникам или на завтрак присутствуют у многих народов: американцы предпочитают пышные панкейки, эфиопам нравятся ынджеры, а у вьетнамцев пользуются спросом паровые блинчики бань куон. А вот тонкие блинчики мы считаем исконно русским блюдом, однако в реальности это не совсем так. Так, например, в традиционной французской кухне существует блюдо под названием креп-сюзетт, которое представляет собой как раз тонкие блинчики, которые подают с апельсиновым соусом.
Тонкие блинчики с апельсином - традиционное блюдо французской кухни. /Фото: patee.ru
Существует сразу несколько легенд, повествующих о появлении этого блюда. Так, согласно одной из версий. оно было придумано в XVIII веке во время правления Людовика XV, когда его возлюбленная Сюзетт де Кариньян попросила повара Жана Ребо придумать особенное блюдо, которое бы не только удивило короля, но и завоевало его расположение. Другая легенда связывает появление тончайших блинчиков во Франции с поваром месье Жозеф, который был влюблен в актрису Сюзанну Рейченберг, выступающую под псевдонимом Сюзетт.
