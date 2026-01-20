«Цезарь» - не итальянец, а «латте» - не кофе: 6 мифов о блюдах, которые пора опровергнуть

1. Салат «Цезарь» имеет итальянское происхождение и названо его в честь древнеримского правителя

Не все так просто со знаменитым на весь мир салатом. /Фото: wishqatar.org

Автор блюда - Цезарь Кардини. /Фото: speelogroup.com

Кто бы мог подумать, что популярнейший салат придумали случайно. /Фото: gastronom.ru

2. Латте в Италии — это кофе

Латте - это, конечно, кофе. Только не везде. /Фото: versal-wood.com

В итальянских кофейнях латте - это не кофе. /Фото: pronakip.com

3. Ролл «Калифорния» имеет японское происхождение

Калифорния - все-таки не Япония. /Фото: sushi-v-dom.ru

Оказывается, Калифорния появилась из-за...неготовности клиентов есть традиционные роллы. /Фото: inmyroom.ru

По сути, Калифорния - это адаптация роллов для американского обывателя. /Фото: eda-land.ru

4. Десерт «Анна Павлова» имеет русское происхождение

Легендарный десерт в честь русской балерины не имеет к России отношение. /Фото: gastronom.ru

Оригинальная дань таланту балерины из...Новой Зеландии. /Фото: dom-desertov.ru

Сегодня знаменитый десерт можно увидеть в самых разных вариантах. /Фото: ethnomir.ru

5. Греческий йогурт был придуман в Греции

Греческий йогурт - не только греческий. /Фото: shkolazhizni.ru

Греческий йогурт знали едва ли не в половине стран мира. /Фото: blog.allo.ua

6. Тонкие блинчики распространены только в Восточной Европе

Оказывается, тонкими готовят блинчики не только в Восточной Европе. /Фото: gastronom.ru

Тонкие блинчики с апельсином - традиционное блюдо французской кухни. /Фото: patee.ru