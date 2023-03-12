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Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

Приглашаем читателей заглянуть в уютный мир этих замечательных работ. В чём же заключаются отношения?

В обнимашках без особой причины




Источник изображений: Puuung1

Источник изображений: Puuung1



В укрывании одеялом


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В засыпании вместе


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В совместной готовке


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

И в просмотре телевизора до позднего вечера


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В совместном ничегонеделаньи


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В засыпании на плече любимого


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В совместном просмотре старых фотографий


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В заботе друг о друге


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

И в утешении в трудную минуту


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В том, чтобы радовать друг друга сюрпризами


11

В нежном поцелуе


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В купании кота


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

Танцах


14

Совместной чистке зубов


15

И в том, чтобы предложить попробовать твоё мороженное


16

В испечённом для тебя печенье


17

В помощи друг другу


18

В мыслях друг о друге


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В пении хором


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

В любви…


Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

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Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

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Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных тепломПодписаться на мой Instagram
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