Любовь заключается в мелочах: 20 рисунков, наполненных теплом

Приглашаем читателей заглянуть в уютный мир этих замечательных работ. В чём же заключаются отношения?
В обнимашках без особой причины
Источник изображений: Puuung1
В укрывании одеялом
В засыпании вместе
В совместной готовке
И в просмотре телевизора до позднего вечера
В совместном ничегонеделаньи
В засыпании на плече любимого
В совместном просмотре старых фотографий
В заботе друг о друге
И в утешении в трудную минуту
В том, чтобы радовать друг друга сюрпризами
В нежном поцелуе
В купании кота
Танцах
Совместной чистке зубов
И в том, чтобы предложить попробовать твоё мороженное
В испечённом для тебя печенье
В помощи друг другу
В мыслях друг о друге
В пении хором
В любви…
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